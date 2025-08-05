Загадка свинцовых масок: что произошло в Бразилии в 1966 году?

20 августа 1966 года на холме Винтен близ города Нитерой в Бразилии были обнаружены тела двух мужчин. Они лежали рядом, одетые в деловые костюмы и непромокаемые плащи, а на их лицах находились странные свинцовые маски. Рядом с телами нашли записку с загадочными инструкциями, которые до сих пор не поддаются однозначной расшифровке. Это происшествие, известное как «Дело о свинцовых масках», остаётся одной из самых таинственных загадок XX века.

Обстоятельства трагедии

Тела принадлежали Мануэлу Перейре да Крусу и Мигелу Жозе Виане — двум радиотехникам из Кампус-дус-Гойтаказис. Они пропали 17 августа, сообщив родным, что едут в Сан-Паулу за радиодеталями. Однако вместо этого они оказались на холме Винтен, где и были найдены мёртвыми три дня спустя.

На месте происшествия обнаружили не только маски, но и записку с инструкциями: «16:30 — быть в условленном месте. 18:30 — проглотить капсулу. После эффекта защитить металлы, ждать сигнала, маска». Эта фраза породила множество теорий, но её точный смысл так и не был установлен.

Расследование и его тупики

Полиция не смогла определить причину смерти. Вскрытие не выявило следов насилия, отравления или радиационного поражения. Токсикологическая экспертиза либо не проводилась из-за разложения тел, либо дала отрицательный результат — данные расходятся.

Выяснилось, что маски мужчины изготовили сами в своей мастерской. Они также интересовались уфологией и спиритизмом, состояли в тайном обществе и даже обсуждали «секретную миссию». Эти факты навели следователей на мысль о возможном мистическом или научном эксперименте, который пошёл не так.

Рациональные версии

Одна из первых гипотез — удар молнией. В тот вечер в Нитерое была гроза, а нахождение на холме с металлическими предметами могло привлечь разряд. Однако эксперт, проводивший вскрытие, отверг эту версию.

Более правдоподобным выглядит предположение о мошенничестве. Кто-то мог убедить радиотехников принять участие в «эксперименте», дав им отравленные капсулы, а затем похитив деньги. Однако прямых доказательств этой теории нет, а судьба 2,3 миллиона крузейро, которые мужчины взяли с собой, остаётся неизвестной.

Мистические и уфологические теории

В 1960-е годы Бразилия переживала бум интереса к НЛО и паранормальным явлениям. Эзотерики предположили, что маски защищали «третий глаз» от излучений иных миров, а капсулы могли содержать психоактивные вещества для входа в транс.

Ещё более невероятной выглядит версия о причастности инопланетян. Несколько свидетелей утверждали, что видели в районе холма Винтен странный оранжевый объект, испускающий синие лучи. Однако подтвердить эти показания не удалось.

Похожий случай и загадочные совпадения

В 1962 году на другом холме — Крузейру — был найден мёртвый телемастер по имени Эрмес. На его лице также была свинцовая маска, а перед смертью он принимал какие-то «таблетки». Дело сочли самоубийством, но после событий 1966 года появились подозрения в связи между этими случаями.

Почему тайна так и не раскрыта?

Расследование официально закрыли в 1969 году. Отсутствие явных следов насилия, противоречивые показания свидетелей и утеря части улик сделали дело практически неразрешимым. Свинцовые маски сейчас хранятся в музее полиции Рио-де-Жанейро, но их истинное назначение остаётся загадкой.

Современные исследователи продолжают выдвигать новые версии — от секретных экспериментов времён холодной войны до контактов с внеземными цивилизациями. Однако без новых доказательств «Дело о свинцовых масках» так и останется одной из самых странных и необъяснимых историй в криминальной хронике.