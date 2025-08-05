Княжна Тараканова: кто скрывался под именем претендентки на русский престол?

Княжна Тараканова — одна из самых загадочных фигур русской истории XVIII века. Она называла себя дочерью императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского, претендуя на российский престол. Однако её настоящее происхождение остаётся неизвестным. В 1774 году она объявила о своих правах на власть, получив поддержку польских конфедератов, но вскоре была схвачена по приказу Екатерины II и умерла в заточении в Петропавловской крепости.

Происхождение и ранние годы

Точные дата и место рождения княжны Таракановой неизвестны. Предположительно, она появилась на свет между 1745 и 1753 годами. Сама она никогда не использовала фамилию «Тараканова» — это имя ей дал французский дипломат Жан-Анри Кастера в своей книге о Екатерине II.

Современники описывали её как красивую, образованную женщину с тёмными волосами и выразительными глазами. Она свободно говорила на нескольких языках, включая французский, немецкий и итальянский, что указывало на аристократическое воспитание. Однако её прошлое оставалось тайной: она рассказывала разные версии своего происхождения, называя себя то персидской принцессой, то дочерью европейского аристократа.

Путешествия и авантюры в Европе

Первые упоминания о будущей самозванке относятся к 1770 году, когда она появилась в Киле под именем фройляйн Франк. Затем она перебралась в Берлин, Гент и Лондон, меняя имена и покровителей. В Париже она назвалась принцессой Владимирской, утверждая, что воспитывалась в Персии и ищет наследство в России.

В 1773 году она оказалась в Германии, где познакомилась с графом Лимбург-Штирумским. Тот, очарованный её красотой, позволил ей поселиться в своём замке и даже планировал жениться на ней. Однако её расточительность и частые смены «легенд» вызвали подозрения. Вскоре она объявила себя дочерью Елизаветы Петровны, что привлекло внимание польских эмигрантов, искавших способ ослабить Россию.

Политические претензии и связь с Радзивиллом

В 1774 году княжна Тараканова оказалась в Венеции, где её поддержал князь Кароль Радзивилл, лидер Барской конфедерации. Он видел в ней инструмент для борьбы против России и даже планировал использовать её в переговорах с Турцией.

В Рагузе (ныне Дубровник) она распространяла легенду о своём царском происхождении, утверждая, что Екатерина II незаконно заняла престол. Она ссылалась на поддельные завещания Петра I и Елизаветы Петровны, якобы подтверждавшие её права. Однако её планы рухнули после поражения Пугачёва и заключения мира между Россией и Турцией.

Похищение и заключение

Узнав о самозванке, Екатерина II поручила графу Алексею Орлову захватить её. В феврале 1775 года Орлов заманил княжну на русский корабль в Ливорно под предлогом знакомства с флотом. Там её арестовали и отправили в Петербург.

В Петропавловской крепости её допрашивал генерал-губернатор Александр Голицын. Она настаивала, что не знает своего происхождения, но отрицала, что сама назвалась царской дочерью. Несмотря на давление, она так и не раскрыла тайну своего рождения.

Смерть и загадка личности

4 декабря 1775 года княжна Тараканова умерла в крепости от чахотки. Перед смертью она исповедовалась, но не признала себя самозванкой. Её похоронили без церемоний, а дело засекретили.

Существуют альтернативные версии её судьбы. Некоторые историки считают, что она могла быть дочерью Елизаветы Петровны, другие — что её подменили, а настоящая княжна выжила. Однако никаких достоверных доказательств этому нет.

Наследие и влияние на культуру

История княжны Таракановой вдохновила художников и писателей. Картина Константина Флавицкого «Княжна Тараканова» (1864) изображает её гибель во время наводнения в камере, хотя на самом деле она умерла от болезни.

Её образ стал символом загадочности и трагизма. До сих пор её личность остаётся одной из самых интригующих загадок русской истории. Возможно, новые архивные находки когда-нибудь раскроют правду, но пока она остаётся легендой.