Тайна Кынговея: существовало ли русское поселение на Аляске?

Кынговей (или Кымговей) — предположительное русское поселение на Аляске, о котором сохранились лишь отрывочные свидетельства XVII–XVIII веков. Эта загадка до сих пор будоражит умы историков, археологов и исследователей Русской Америки. Одни считают его мифом, другие — реальным, но забытым форпостом русских мореплавателей. Кем были эти люди? Как они оказались за тысячи километров от родины? И почему следы их пребывания так трудно найти?

Исторические свидетельства о Кынговее

Первые упоминания о возможном русском поселении на Аляске относятся к середине XVIII века. В 1742 году участник северных экспедиций Яков Линденау записал рассказы чукчей о том, что на далёкой земле живут люди, похожие на русских. Они якобы приплыли туда на кочах (традиционных поморских судах) и смешались с местными племенами.

Ещё более интригующие сведения собрал чукотский географ Николай Дауркин в 1764–1765 годах. Он сообщил о «бородатых людях», которые молятся перед иконами и живут у реки Хеуверен. В 1779 году старейшина острова Ратманова рассказал казаку Ивану Кобелеву, что эти люди сохранили русский язык и даже ведут переписку. По словам Кобелева, они жаловались лишь на нехватку железа.

Поиски и разочарования

В XIX веке попытки найти Кынговей продолжились. В 1818 году эскимосы рассказывали путешественникам о встрече с людьми в русской одежде, вооружённых медными мушкетонами. Однако экспедиция Александра Авинова в 1821 году не обнаружила никаких следов поселения.

В 1937 году археологи нашли на Аляске древнее селение и поначалу объявили его русским, предположив, что его основали беглые новгородцы времён Ивана Грозного. Позже выяснилось, что это было алеутское поселение XVIII века, а датировка оказалась ошибочной.

Где мог находиться Кынговей?

Река Хеуверен, упоминаемая в старинных источниках, до сих пор остаётся загадкой. Одни исследователи, включая академика Льва Берга, отождествляют её с Юконом — крупнейшей рекой Аляски. Другие считают, что это могла быть река Кузитрин или Коюк.

На картах XVIII–XIX веков Хеуверен обозначалась как реальная географическая точка, но к 1820-м годам это название исчезло. Возможно, река была переименована, а возможно, картографы просто перестали учитывать сведения, которые не удавалось подтвердить.

Скептический взгляд: был ли Кынговей мифом?

Американская исследовательница Дороти Дж. Рей считает, что истории о русском поселении — результат неправильного толкования. По её мнению, на Аляске действительно существовало какое-то поселение, но его жители были эскимосами, а не русскими.

Критики также указывают на отсутствие археологических доказательств: ни остатков изб, ни православных крестов, ни предметов быта, характерных для русских переселенцев, так и не нашли. Если русские и жили там, то их следы могли полностью раствориться среди местной культуры.

Альтернативные версии: кто мог основать Кынговей?

Одна из гипотез связывает Кынговей с пропавшими участниками экспедиции Семёна Дежнёва (1648 год). Часть его кораблей погибла в штормах, и судьба некоторых моряков осталась неизвестной. Возможно, их выбросило на берег Аляски, где они основали небольшое поселение.

Другая версия предполагает, что это могли быть беглые старообрядцы или промысловики, искавшие новые земли. В XVII–XVIII веках русские активно осваивали Сибирь и Дальний Восток, и некоторые группы могли уйти ещё дальше — за Берингов пролив.

Почему тайна Кынговея до сих пор не раскрыта?

Отсутствие точных карт, скудность письменных источников и сложность археологических исследований в суровых условиях Аляски делают поиски Кынговея крайне трудными. Если поселение и существовало, оно могло быть небольшим и просуществовать недолго, не оставив заметных следов.

Кроме того, местные племена могли ассимилировать немногочисленных русских поселенцев, и через несколько поколений их потомки уже не отличались от коренных жителей. В таком случае единственными свидетельствами могли остаться лишь легенды, передаваемые из уст в уста.

Заключение: неуловимая страница истории

Тайна Кынговея остаётся одной из самых загадочных страниц в истории Русской Америки. Пока нет ни неопровержимых доказательств его существования, ни окончательных опровержений. Возможно, будущие археологические открытия прольют свет на эту историю, но пока она продолжает будоражить воображение исследователей и любителей истории.