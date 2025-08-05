Кто скрывался под именем Безымянного: главная тайна Кексгольмской крепости

История знает немало загадочных узников, но случай Безымянного из Кексгольмской крепости остаётся одним из самых интригующих. Этот человек провёл в заключении более 30 лет, его личность тщательно скрывалась властями, а после освобождения он так и не раскрыл своего настоящего имени. Кем он был на самом деле? Почему его судьба так взволновала императора Александра I? И какие тайны Российской империи он мог унести с собой в могилу?

Загадочный узник в крепости Кексгольм

Безымянный появился в Кексгольмской крепости в правление Екатерины II, примерно в 1780-х годах. Его доставили в карете с запотевшими от быстрой езды лошадьми, что указывало на спешку и секретность операции. В тюремных документах его записали просто как «Безымянного», а его камера в Пороховом погребе была настолько изолирована, что дверь в неё даже замуровали. Узник содержался в строгих условиях — только хлеб и вода, почти полная темнота.

Когда на престол взошёл Павел I, он приказал оставить заключённого «в нынешнем положении», не объясняя причин. Лишь в 1803 году Александр I, посетив крепость, лично встретился с узником. По свидетельствам, после долгой беседы император вышел со слезами на глазах и распорядился освободить старика, но с условием — тот должен был оставаться в Кексгольме под надзором.

Жизнь после освобождения: тайна, оставшаяся нераскрытой

После выхода на свободу Безымянный поселился в небольшом деревянном доме в Кексгольме. Местные жители, не зная его настоящего имени, называли его Никифором Пантелеевичем. Он получал пенсию от государства, но находился под постоянным полицейским наблюдением. Годы в темнице серьёзно подорвали его здоровье — он почти ослеп, потерял память и рассудок.

Умер он предположительно в 1810–1820-х годах и был похоронен на местном православном кладбище. Надгробная плита с надписью «Безымянный» не сохранилась, но в архивах остались упоминания о его могиле. Интересно, что даже после смерти власти не раскрыли его личности, а все вещи узника были уничтожены. Это наводит на мысль, что его имя могло представлять угрозу для монархии.

Версии происхождения: сын Екатерины или жених несуществующей дочери?

Историки выдвигают несколько гипотез о том, кем мог быть Безымянный. Одна из самых распространённых версий принадлежит исследователю А. П. Дмитриеву, который считал, что узником был Иван Пакарин — переводчик Коллегии иностранных дел. По его данным, Пакарин выдавал себя за сына Екатерины II и графа Никиты Панина. Современники отмечали его поразительное сходство с императрицей, что могло придать правдоподобности его заявлениям.

Другая теория, предложенная О. Г. Усенко, гласит, что Пакарин называл себя не сыном, а женихом мифической дочери Екатерины. Усенко относил его к особой категории самозванцев — «блаженным», которые искренне верили в своё высокое происхождение и не стремились к мятежу, а лишь ждали признания от властей. В любом случае, даже если Пакарин и был Безымянным, вопрос о том, почему его не казнили, а держали в строжайшей тайне, остаётся открытым.

Почему Александр I освободил таинственного узника?

Визит Александра I в Кексгольм в 1803 году стал переломным моментом в судьбе Безымянного. По воспоминаниям свидетелей, император провёл с ним более часа наедине, а после выглядел расстроенным. Некоторые источники утверждают, что он даже подарил узнику свою фуражку и велел обеспечить ему достойные условия жизни.

Что же могло так потрясти монарха? Возможно, Александр узнал в нём человека, несправедливо осуждённого при предыдущем правлении. Или же узник сообщил ему какую-то важную государственную тайну. Так или иначе, император предпочёл не предавать огласке эту историю, но и не оставил старика умирать в заточении.

Может ли современная наука раскрыть тайну Безымянного?

Сейчас, спустя два столетия, разгадать эту загадку становится всё сложнее. Архивные документы могли быть уничтожены, а материальных свидетельств почти не осталось. Однако современные технологии, такие как генетическая экспертиза, теоретически могли бы помочь, если бы удалось найти останки узника.

Пока же Безымянный остаётся одной из самых загадочных фигур русской истории. Его судьба — это напоминание о том, сколько тайн хранит прошлое и как легко человек может исчезнуть из официальной истории, став лишь легендой. Возможно, новые архивные находки когда-нибудь прольют свет на эту историю, но пока она остаётся неразгаданной.