Женский инфантицид: почему миллионы девочек исчезают без следа?

Женский инфантицид — это преднамеренное убиничтожение новорождённых девочек, исторически распространённое во многих культурах. Это явление тесно связано с патриархальными традициями, экономическими факторами и социальными стереотипами, обесценивающими женскую жизнь. По данным исследований, в некоторых регионах мира девочки составляют до 50% жертв детоубийства, а в современную эпоху их место занимают гендерно-селективные аборты.

Проблема приобрела глобальный масштаб: ещё в 1990 году экономист Амартия Сен подсчитал, что в Азии «не хватает» около 100 миллионов женщин. Эта пугающая статистика отражает системное неравенство, приводящее к повышенной смертности девочек и женщин. Но как возникла эта практика, какие механизмы её поддерживают и можно ли её остановить?

Женский инфантицид в древних культурах

Убийство новорождённых девочек — не современное явление. Археологические и исторические данные свидетельствуют, что оно существовало уже в эпоху палеолита. Антропологи предполагают, что в неолите до 50% детей становились жертвами инфантицида, причём девочки уничтожались чаще. В Древней Греции и Риме незаконнорождённых или «лишних» младенцев оставляли умирать от голода и холода, а в Спарте решение об их судьбе принимал совет старейшин.

В Китае времён династии Сун нормой считалось иметь не более двух дочерей, остальных убивали. В Японии аналогичный обычай назывался «мабики» — «прореживание», как в саду. В Индии новорождённых девочек топили в Ганге, маскируя убийство под жертвоприношение. Даже в Древней Руси сохранились упоминания о ритуальных убийствах детей, особенно девочек. Эти практики оправдывались экономической необходимостью, суевериями или верой в то, что младенец ещё не стал полноценным человеком.

Женский инфантицид в Китае: 2000 лет традиции

Китай — одна из стран, где женский инфантицид был наиболее систематическим. Записи миссионеров XVI–XIX веков описывают, как девочек топили, душили или оставляли умирать в «детских башнях». Главной причиной была бедность: конфуцианские традиции требовали дорогостоящего приданого, а замужество дочери означало потерю вложенных в неё ресурсов. Мальчики же оставались в семье, продолжая род и заботясь о родителях в старости.

Буддизм и конфуцианство формально осуждали детоубийство, но их догматы косвенно способствовали его сохранению. Например, вера в реинкарнацию смягчала чувство вины: считалось, что душа ребёнка переродится. В XX веке китайские власти объявили инфантицид «феодальным пережитком», однако политика «Одна семья — один ребёнок» (1979–2015) усугубила проблему. Селективные аборты и сокрытие рождений девочек привели к катастрофическому дисбалансу полов.

Женский инфантицид в Индии: приданое как приговор

В Индии система приданого — одна из ключевых причин убийств новорождённых девочек. Даже после официального запрета в 1961 году эта традиция сохраняется, особенно в сельских районах. Бедные семьи, неспособные собрать приданое, часто избавляются от дочерей сразу после рождения. В XIX веке британские колонизаторы зафиксировали целые общины, где десятилетиями не воспитывали ни одной девочки.

Современные данные не менее тревожны: по оценкам организации CRY, ежегодно в Индии умирает 1 миллион девочек в возрасте до 1 года. Риск смерти для девочек 1–5 лет на 75% выше, чем для мальчиков. В некоторых кастах, например среди калларов в Тамилнаде, инфантицид практиковался вплоть до конца XX века. Как отмечают активисты, корни проблемы настолько глубоки, что искоренить её крайне сложно — это требует не только законов, но и изменения менталитета.

Социально-экономические причины женского инфантицида

Главный фактор, провоцирующий убийства девочек, — экономическая невыгодность их рождения. В аграрных обществах сыновья считаются «инвестицией»: они работают на земле, содержат родителей и продолжают род. Дочери же требуют затрат на приданое, а после замужества переходят в семью мужа. В Китае и Индии расходы на свадьбу могут разорить семью, поэтому рождение девочки воспринимается как финансовое бремя.

Культурные нормы усиливают эту проблему. Например, в индуизме только сын может совершить погребальные обряды, обеспечив родителям посмертное благополучие. В конфуцианстве приоритет отдаётся мужской линии рода. Эти установки формируют устойчивое предпочтение сыновей, которое в крайних формах приводит к инфантициду или селективным абортам. Даже современные образовательные программы с трудом меняют эти глубинные убеждения.

Борьба с женским инфантицидом: что можно сделать?

Одним из эффективных инструментов борьбы стали социальные программы, поощряющие рождение девочек. В Индии действует «Программа защиты девочек», предоставляющая семьям финансовую помощь за воспитание дочерей. В Китае власти пытаются компенсировать гендерный дисбаланс через налоговые льготы и субсидии для семей с девочками. Однако экономические меры недостаточны без изменения культурных норм.

Ключевую роль играет образование. Просветительские кампании разъясняют ценность женской жизни, важность равенства и вред традиций вроде приданого. Некоторые НКО работают с религиозными лидерами, чтобы те пропагандировали отказ от дискриминации. Ещё одно направление — усиление прав женщин: доступ к образованию, работе и самостоятельным доходам снижает их зависимость от семьи и повышает статус.

Последствия женского инфантицида: демографическая катастрофа

Уничтожение девочек ведёт к катастрофическим последствиям. В Китае и Индии на 100 женщин приходится до 120 мужчин, что нарушает естественный баланс. Это провоцирует рост насилия, торговли людьми и принудительных браков. Женщины в таких обществах чаще становятся жертвами эксплуатации, а их права систематически нарушаются.

Организация Объединённых Наций называет ситуацию «скрытым геноцидом». По оценкам, количество женщин, погибших из-за гендерной дискриминации, сопоставимо с жертвами мировых войн. Документальный фильм «Это девочка» (2012) показал шокирующие истории матерей, вынужденных убивать дочерей под давлением общества. Без радикальных изменений в законодательстве, экономике и культуре эта трагедия будет продолжаться.

Заключение: можно ли остановить женский инфантицид?

Женский инфантицид — не пережиток прошлого, а актуальная проблема, требующая комплексного решения. Необходимы не только законы, но и изменение общественного сознания. Образование, экономическая поддержка семей с девочками и борьба с дискриминационными традициями — ключевые шаги на этом пути. Только так можно остановить многовековую практику, которая до сих пор уносит миллионы жизней.