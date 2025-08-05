Кто скрывался под Железной Маской: главная тайна эпохи Людовика XIV

Железная Маска — один из самых загадочных узников в истории Франции, личность которого остаётся неразгаданной уже более трёх столетий. Этот таинственный заключённый содержался в тюрьмах по приказу короля Людовика XIV, а его лицо постоянно скрывала маска. Историки, писатели и криптографы веками пытались раскрыть эту тайну, выдвигая десятки версий — от политических заговоров до королевских близнецов.

Арест и тюремное заключение

Первое письменное упоминание о человеке в маске относится к 1669 году, когда военный министр Людовика XIV маркиз де Лувуа отправил начальнику тюрьмы Пиньероль приказ принять узника по имени Эсташ Доже. Камеру для него оборудовали так, чтобы никто не мог подслушать разговоры, а контактировать с ним разрешалось лишь одному человеку — тюремщику Бениню Доверну де Сен-Мару.

Узника перевозили между разными тюрьмами: Пиньероль, форт Эксиль, остров Сент-Маргерит и, наконец, Бастилия. Везде его сопровождал Сен-Мар, что указывает на особую важность пленника. Согласно записям, заключённый носил не железную, а бархатную маску, но легенда, популяризированная Вольтером, прочно закрепила за ним прозвище «Железная Маска».

Главные теории о личности таинственного узника

За три века появилось множество гипотез о том, кем мог быть этот человек. Одна из самых известных версий принадлежит Вольтеру, который предположил, что под маской скрывался старший брат Людовика XIV. По его мнению, король мог заточить родственника, чтобы устранить угрозу своей власти.

Другая популярная теория связывает Железную Маску с итальянским дипломатом Эрколе Антонио Маттиоли, который обманул Людовика XIV во время секретных переговоров о покупке крепости Казале. В наказание его могли арестовать и держать в строжайшей изоляции. Однако эта версия имеет слабые места: например, Маттиоли не упоминается в документах о переводе узника в Бастилию.

Тайна, скрытая в шифрах

В 1890 году военный историк Луи Жандрон обнаружил зашифрованные письма Людовика XIV, которые позже расшифровал криптоаналитик Этьен Базери. В одном из них упоминался генерал Вивьен де Булон, осуждённый за трусость во время Девятилетней войны. Король приказал держать его в маске, но многие историки сомневаются, что это и есть знаменитый узник, так как де Булон был освобождён и умер позже.

Некоторые исследователи считают, что письмо могло быть дезинформацией, чтобы скрыть истинную личность пленника. Возможно, Людовик XIV намеренно оставлял ложные следы, чтобы никто не раскрыл секрет, способный пошатнуть его власть.

Влияние на культуру и современные исследования

Легенда о Железной Маске вдохновила многих писателей, включая Александра Дюма, который сделал его братом-близнецом короля в романе «Виконт де Бражелон». Эта версия стала основой для множества фильмов, хотя исторических подтверждений ей нет.

В 2015 году Национальный архив Франции опубликовал ранее утерянные документы, связанные с делом Сен-Мара. Они пролили свет на условия содержания узника, но не раскрыли его имени. Современные технологии, включая анализ ДНК, могли бы помочь, но останки заключённого были уничтожены по приказу короля.

Почему тайна до сих пор не раскрыта?

Людовик XIV приложил все усилия, чтобы стереть любые следы, связанные с этим узником. Его камеру уничтожили, вещи сожгли, а имя в записях заменили. Это говорит о том, что личность пленника представляла серьёзную угрозу для монархии.

Возможно, когда-нибудь новые архивные находки или технологии позволят разгадать эту загадку. Но пока Железная Маска остаётся символом одной из величайших исторических тайн, над которой бьются лучшие умы уже более 300 лет.