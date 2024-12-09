Вопросом «почему мужчина не дарит подарки и цветы» девушки задаются на разных этапах знакомства и отношений. Кто-то хочет получать внимание в таком формате с самого начала, а кто-то спустя 10 лет брака «вдруг» обнаруживает отсутствие презентов. Есть происходящему довольно приземленные объяснения, например отсутствие денег или неуважительное отношение к спутнице, однако с точки зрения психологии ситуация чуть более сложная, чем кажется. Существует несколько вариантов взаимоотношений, в которых мужчина ведёт себя подобным образом и объединять эти истории было бы неправильно. Попробуем во всём разобраться.

Почему мужчина не дарит подарки и цветы, но вкладывается в отношения?

Первая ситуация, в которой женщина начинает искать причины отсутствия цветов и подарков, является вполне здоровой. Это нормальные, полноценные отношения, где партнёр участвует в зоне обоюдной ответственности, приносит деньги в дом, выполняет свои обязательства. Только вот желаемых знаков внимания не дождёшься ни просто так ни в праздники. Начинают закрадываться сомнения, возникает подозрение по поводу нелюбви.

В действительности чаще всего проблема заключается в банальной неспособности девушки сообщать о своих предпочтениях. Вы либо молчите, либо высказываете пожелания в форме претензий. Есть в психологии один классный трюк, не относящийся к манипуляциям. Достаточно чаще произносить слова «нравится» и «люблю». Например — мне нравятся розы. Мне приятно получать цветы на 8 марта. Я люблю свой день рождения, хочется наслаждаться поздравлениями и букетами фиалок.

Очень важно говорить и о том, в чём вы нуждаетесь. Например — я мечтаю о ноутбуке. Мне хочется вот такое кольцо. Мне нравится эта косметика, как-нибудь обязательно куплю себе такую.. Всё это позволяет донести до партнёра важность презентов и помогает с выбором. Вы можете видеть мир иначе, но у мужчины имеется личный опыт и собственные убеждения. Для кого-то цветы это пустая трата денег. А кто-то даже не знает что подарить, потому что не знаком с вашими истинными потребностями. Бывает ещё хуже — девушка закатывает скандалы и буквально требует цветов и подарков. Спутник ощущает себя ресурсом, сталкивается с принуждением и его психика уходит в протест. Теперь он отказывается от действий чисто из принципа. Резюмируем — вы не умеете сообщать о своих желаниях, либо делаете это неправильно. Результат закономерен.

Почему мужчина не дарит подарки и цветы, отстаивая свои личные границы

Ситуация номер два — девушка сообщила о своём желании получать презенты, донесла информацию как положено и смогла правильно описать свои эмоции. Цветы и подарки это знаки внимания по её мнению, они важны для ощущения своей ценности и значимости, так она видит любовь. Партнёр её услышал и понял, но открыто заявил о том, что не готов исполнять подобные пожелания. У него имеется собственный взгляд на происходящее, он считает букеты пустой тратой денег, а сюрпризы вызывают у него стресс. Нельзя забывать о существовании дорофобии, многие люди не умеют дарить и получать подарки.

Такой расклад случается довольно часто и как правило отношения здесь всегда серьёзные. Человек как и в примере выше активно участвует в зоне обоюдной ответственности, выполняет свои обязательства, не игнорирует и не обесценивает спутницу. При этом отстаивает свои личные границы, не идёт на поводу, не делает того, чего делать не хочет. Привык опираться на самодостаточность и требует того же от своей спутницы. Не позволяет нарушать баланс значимости, хочет видеть рядом с собой взрослую девушку, а не маленькую девочку, которую нужно баловать.

В результате любые попытки манипулирования будут нарываться на жёсткую ответную реакцию. Подчинить вторую половинку не выйдет. Вы либо принимаете человека таким, какой он есть, либо расстаётесь. Потому что все другие варианты неизбежно закончатся эмоциональным насилием. Если значимость цветов и подарков настолько велика, что их отсутствие вы воспринимаете как нелюбовь, то дальнейшее развитие отношений становится невозможным. Бывают такие люди, не стоит пытаться менять их под себя.

Почему мужчина не дарит подарки и цветы, отвергая сближение

Такой расклад чаще всего встречается в самом начале коммуникации, на этапе знакомства. Девушка осознанно или неосознанно даёт понять, что хочет найти спонсора, папика, ресурсного партнёра, аналога отца. Проще говоря мужчину, который будет заботиться, обеспечивать, окутывать сверх вниманием. Иногда это и есть главная цель женщины, а иногда она транслирует подобную позицию на подсознательном уровне. Для неё показателем любви являются именно цветы и подарки, всё остальное не имеет ценности, не даёт гарантий.

Обычно здесь хорошо работают манипуляции, построенные на принципе «ты можешь меня потерять». Девушка вызывает интерес и влечение, показывает себя во всей красе, а потом сообщает, что её нужно добиваться и за ней нужно ухаживать. Иначе к другому уйду. Парень включается и порой дело даже до кредитов доходит. Но если вы задались вопросом «почему мужчина не дарит подарки и цветы», то это очевидно не ваш случай. Спутник разглядел в происходящем корысть и алчность, воспринял ваши желания как шантаж и попытку обмана. Серьёзные отношения уже не рассматривает, активность снижена до нуля, сближаться смысла не видит.

Если вас поняли неправильно и ваши потребности являются результатом отсутствия опыта здоровой коммуникации, в результате чего цветы и подарки вы воспринимаете как знаки внимания и подтверждение любви, то стоит поговорить с мужчиной и всё ему объяснить. Но со своими проблемами придётся поработать, иначе эти недоразумения будут возникать снова и снова. А если вашей целью был поиск ресурсного мужчины и вы действительно хотите стать содержанкой, то поведение представителя сильного пола свидетельствует о вашем провале. Вы что-то сделали не так и спугнули «жертву». Тренируйтесь ещё, пока не получается!

Вместо итога

На эту тему можно написать статью объёмом в 100 000 знаков, но вся эта простыня сведётся к трём основным причинам. Первая — вы не умеете сообщать о своих потребностях. Вторая — у мужчины особые убеждения на этот счёт и подстраиваться он не намерен. Третья — ваши желания корыстны, что стало вполне очевидным для партнёра. Гораздо важнее понять почему девушка вообще зацикливается на проблеме, ведь любую вещь самодостаточный человек может купить себе сам, в цветах нет никакой практической пользы, а заботу и внимание можно получить десятками других способов. Для чего нам нужны именно презенты?

Всё дело в восприятии любви. Ребёнок с детства анализирует контекст и оценивает свою безопасность через родительскую заботу. Если мама и папа рядом, когда ему что-то нужно, это успокаивает психику ребёнка. Если его потребности и желания учитываются, значит он защищён. Если его балуют и радуют, значит его ценность высока. Всё это необходимо для выживания. К сожалению многие неспособны дать присутствие, внимание и понимание, поэтому компенсируют их через подарки. Откупаются таким образом. Маленький человечек не видит разницы и на всю жизнь получает убеждение о том, что единственным доказательством любви является подарок.

Любая девушка вам скажет, что дело не в айфоне, букете ромашек и колечке. Ей нужно внимание. Это приятно, это источник положительных эмоций, это свидетельство любви. И в этот момент мировоззрение участников романтического союза может сильно отличаться. Она ждёт презентов и ощущает свою ненужность в случае их отсутствия. Он проявляет заботу иным способом и не понимает чем недовольна спутница. Самое плохое, что может произойти в этой ситуации, это претензии и скандалы. Если вы выражаете недовольство через обвинения и не умеете пользоваться техникой я-сообщения, то настоящей эмоциональной близости в паре уже не будет никогда. Вы разбежитесь из-за не подаренного тюльпана. А мужчина столкнётся с обесцениванием, ощущая алчность и корысть со стороны своей второй половинки. Вы друг друга так никогда и не услышите.