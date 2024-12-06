Проблемы в отношениях бывают разные и способ их решения тоже выбирается индивидуально. Иногда становится совершенно очевидно, что пришло время расходиться в разные стороны и не мучать ни себя ни партнера. Однако довольно сложно разобраться в своём выборе по причине страха ошибки. Что если я преувеличиваю? Что если наладить действующую коммуникацию проще, чем строить новую? Что если существует возможность всё исправить, а я её отвергаю? Как понять, что пора разводиться? Предлагаю сегодня ответить на несколько вопросов, которые помогут пролить свет на ситуацию.

Сохранилось ли уважение к партнеру?

Бесполезно спрашивать свою вторую половинку по поводу наличия или отсутствия уважения, вы же не алкоголики на лавочке. Любовь от влюбленности отличается тем, что вы уже хорошо знаете человека, его привычки, убеждения, ценности, а значит можете полноценно оценить его личность. Какие решения принимал, как вёл себя в той или иной ситуации. В самом начале отношений вам всё могло нравится, но прошли годы и теперь вы понимаете, что спутник умеет находить компромиссы или напротив ведёт себя как упёртый баран. Он осторожен и всегда думает о безопасности своей семьи или напротив постоянно подвергает всех опасности. Он рассудительный и мудрый или игроман по жизни, неспособный планировать дальше, чем на полторы минуты вперёд.

Зная о второй половинке больше, чем она сама, мы можем заново сформировать мнение о ней (о нём). Гормоны давно стихли, трудности привели к возникновению негативно окрашенных эмоций и эйфории вы уже не испытываете, это очевидно. Но появилось ли уважение? Это очень сложный вопрос, потому что мы очень часто говорим «я тебя уважаю» просто потому что нет ненависти и презрения. Но в действительности этого недостаточно. Как вы оцениваете все характеристики партнера в совокупности? Все его успехи и неудачи, достижения и ошибки. Как он показал себя в тех или иных ситуациях, какие решения принимал, какими личностными качествами пользовался. Всё это в общем вызывает у вас чувство уважения? Если нет, то вероятность развода возрастает кратно, вам просто не на что будет опереться.

Есть ли факторы, фактически прекратившие отношения?

Большинство людей в сложной ситуации пытаются сохранить брак, совершить своеобразный камбэк. Но мало кто учитывает одну маленькую, но самую важную деталь — чаще всего сохранять уже нечего, отношения завершены. Их не спасать надо, а начинать с полного нуля, с нового знакомства, возникновения симпатии, соблазнения. И если вы сегодняшний с партнёром нынешним уже докатились до мыслей о разводе, то очевидно прямо сейчас пару создать невозможно. Быть может ещё вчера (год, три, пять назад) всё было иначе и вы действительно подходили друг другу. Но сейчас всё по-другому.

Как правило к этому моменту уже случилось то, что поставило точку в существовании союза. У неё появился другой, у него есть другая. Череда измен или бесконечные конфликты. Разные взгляды на жизнь, противоположное видение мира. Дистанция, как физическая так и эмоциональная. Если что-то из этого присутствует, то развод уже случился. Вы размышляете о юридических вопросах, бумажном подтверждении прекращения брака. А по факту всё уже произошло.

Партнёр мало даёт или вы многого хотите?

Человеческая психика живёт по принципу «оправдай ожиданий, закрой потребности». Мы постоянно чего-то хотим и в зависимости от наличия ресурсов ищем источник благ. Поэтому в паре всегда сохраняется зона личной и обоюдной ответственности. Купить айфон, мерседес и путёвку на море это ваша личная зона ответственности. Забота о детях, формирование семейного бюджета и всё та же путёвка на море, но в случае наличия договорённости, это обоюдная. И очень часто путаница в этих вопросах приводит человека к ошибочным выводам.

Спутник вкладывается в отношения и вы изначально знали его возможности, но в какой-то момент начинает казаться, что он делает слишком мало, а значит не любит. Не хочет, гад такой, устраиваться на вторую работу, хотя знает, что нам не хватает денег! У всех жёны в сапогах и шубе, а это мне за всю жизнь даже колечка не подарил. В фильме видел как жена встречает мужа с работы держа в одной руке суп, а во второй кашу. Моя даже пельмени не сварит! Претензии нарастают, а вторая половинка искренне не понимает чего от неё хотят. Дело дошло до развода, но насколько это действие обоснованно, сказать сложно.

Решение каждый должен принимать сам, но если вы задумываетесь о том, что возможно совершаете ошибку, то попробуйте честно ответить себе на вопрос — меня муж/жена не устраивает потому что он не принимает участия в обоюдной зоне ответственности (не приносит деньги в дом, не проводит время с детьми, не присутствует, не поддерживает, не уделяет внимания) или он не хочет брать на себя мою личную зону ответственности? В первом случае вероятность развода кратно возрастает, во втором ещё есть шанс всё исправить, если вы способны избавиться от инфантилизма.

Что я сделал(а) для сохранения брака?

Жизнь полная радостей и веселья даже в сериалах встретить не получится. Трудности, болезни и дефициты возникают в любой семье и очень важно, чтобы люди были вдвоём против проблемы, а не друг против друга. У развода всегда есть причина, хоть вам и может казаться иначе. Поэтому так важно выяснить, а были ли с вашей стороны попытки всё исправить? Допустим муж спивается или подсел на запрещёнку. Невозможно продолжать отношения, так как он нигде не работает, ведёт себя агрессивно, катится вниз и подаёт дурной пример детям. Но вы предлагали своё содействие, были готовы помочь с лечением? Одно дело если все ваши предложения были отправлены на три буквы. Другое, если вы увидели падение спутника и в эту же секунду решили бежать с тонущего корабля.

Второй пример — вы начали заниматься чем-то, что угрожало семейным отношениям. Вторая половинка предупредила, что это недопустимо и как только случится непоправимое, брак прекратит своё существование. Например, девушка знакомилась с мужчинами, не исключала адюльтер. Супруг не стал контролировать, ревновать и проверять, но ясно дал понять, что это красная линия. Потом об измене стало известно, начался бракоразводный процесс. Жена попыталась сохранить семью, но так и не ответила себе на вопрос — а я сделала что-то, что могло исправить ситуацию? Не хватало эмоций, попыталась ли я взбодрить действующие отношения? Неудовлетворена интимом, попробовала ли я сменить обстановку, купить игрушки, поговорить? Если не спасала тогда, то зачем я делаю это сейчас?!

Брак изначально держался на волоске или нас что-то сломало?

Во время ковида многие пары вдруг осознали, что совершили фатальную ошибку, подписывая бумажки в ЗАГСе. Оказавшись в одной квартире без возможности изолироваться, столкнулись со всеми проблемами второй половинки. Они всегда были, просто люди редко пересекались, могли без труда отвлечься, умудрялись не конфликтовать, а просто избегать решения спорных ситуаций. В какой-то момент бежать оказалось некуда, а человек, с которым приходится делить 33 квадратных метра, совершенно непригоден для совместной жизни.

Удивительно, но огромное количество семей живут вместе не потому что им хорошо, а потому что есть возможность видеться как можно реже. У кого-то интима уж полгода нет, кто-то приходит домой только чтобы переночевать. Документально люди в браке, фактически нет и никогда там не были. Когда речь заходит о разводе, критически важно понять в какой ситуации находитесь вы. Понимаете, что ошибкой было само вступление в этот союз или прямо сейчас не можете решить возникшие неприятности? Партнёр раздражает потому что совершенно вам не подходит или вы чувствуете дефицит ресурсов в себе, ждёте помощи от партнёра, а тот тоже ничего не может сделать?

Взять хотя бы вопрос бедности. Нехватку денег в качестве главного повода для развода в соцопросах регулярно указывает около 30% респондентов. Конечно, если бы были богаты, то разошлись бы по разным комнатам огромного дома и запросто смогли бы не разводиться, но вот в однушке на окраине города приходится сталкиваться со своей второй половинкой гораздо чаще. Когда муж купил сумочку за миллион и отправил в Эмираты на неделю, можно забыть все обиды. А как быть, если концы с концами сводить не удаётся, да ещё и ссоры какие-то ненужные на голову падают?! И во всей этой суматохе очень сложно понять — вас сам партнёр не устраивает или ваш брак развалила внешняя проблема?!

Вместо итога

У вас не получится сходу честно ответить на все вышеперечисленные вопросы. Дайте себе время, порассуждайте. Вдумайтесь во всё, что было сказано, проанализируйте ситуацию. Только когда у вас будут твёрдые ответы, можно приступать к последнему шагу. В случае, когда всё говорит о необходимости разводиться, сомнений уже не останется. Я понимаю, что сейчас модно сохранять брак любой ценой, только законодатели не учитывают одной детали — после развода оба имеют шанс создать здоровые отношения отдельно друг от друга. Запирая их в клетку, вы получаете двух несчастных людей.

Если вдруг после диалога с самим собой вы поняли, что никакой однозначности нет и многие пункты говорят о необходимости остаться в действующем союзе, то самым разумным решением будет поход к семейному психологу. Вы должны понимать, что ситуация критическая и вы в глубоком кризисе, но именно этот шаг может дать вам последний шанс. Историй, когда брак в последний момент удавалось вытащить из пропасти, довольно много. Но вероятность благоприятного исхода будет зависеть от всех вышеперечисленных факторов. Очевидно есть то, что уже уничтожило ваш союз, но с помощью специалиста появляется надежда на поиск опоры, которая не позволит вам разойтись раз и навсегда.