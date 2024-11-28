Мужчина «Химбо»: красивый, брутальный, но туповатый магнит для женщин

Мужчина химбо это термин на молодёжном сленге, обозначающий внешне привлекательного, красивого, спортивного и чаще всего физически развитого представителя сильного пола с невысоким уровнем интеллекта, про которого нередко говорят, что он туповат, наивен и даже глуп. Не блещет умом, безмозглая игрушка практически модельной внешности. Является аналогом симпатичной блондинки. Такие вызывают интерес на уровне физиологии, востребованы среди женщин, часто становятся объектом вожделения, но девушки всегда признают бесполезность такого парня в отношениях по причине его неразумности, ребячества, сумасбродства и придурковатости.

Всё вышесказанное не имеет цели оскорбить мужчин, относящихся к химбо, это лишь описание термина, который возник на просторах интернета относительно недавно. Первое употребление обнаружено в 1998 году, но по-настоящему популярным он стал ближе к 2010-м. Стоит также напомнить, что изначально использовали итальянское слово bimbo, что в переводе на русский означает маленький мальчик. Позже закрепилась другая версия — bimba. Так описывали маленьких девочек в теле взрослой девушки. Это те самые длинноногие блондинки с пышными формами и привлекательной внешностью, не отличающиеся умом и сообразительностью. Желанные куклы. И только в конце 90-х «изобрели» новый термин — himbo. Он состоял из слов him (его) и bimbo. Получилось что-то типа его маленький мальчик, но все понимали, что подразумевается под этим словом. Красивый парень с интеллектом блондинки.

Первоначальное понимание мужчин химбо

Изначально попадание в категорию химбо было унизительным событием. Несмотря на то, что такие парни получали много физической близости без сверхусилий, так как нравились большому количеству симпатичных и ярких девчонок, всё же отзывы о них оставались оскорбительными. К ним относились как к куклам, которые годились исключительно для плотских утех. Все хотели побывать в объятиях представителя сильного пола обладающего смазливым лицом, стройным, спортивным телом, брутальной внешностью. Никаких стандартов красоты здесь нет, важнейшую роль играет харизма. Вы просто смотрите на мужчину и понимаете, что хотите его. Всё.

Но никто не мечтал построить с ним отношения. Рядом с химбо весело, легко, а самое главное физически комфортно. Его шутки чаще глупы, но он так старается, что это кажется забавным. Он не агрессивен, не опасен, вряд ли причинит вред. Его поведение вызывает умиление, словно вы гладите маленького котёнка. Даже если попытается рычать, это не вызовет никакой реакции кроме улыбки. Такого хочется обнимать, тискать, кусать и проявлять другие формы «милой агрессии«.

Но в обсуждении между подругами про таких парней всегда говорят с пренебрежением, не воспринимая его всерьёз. Это просто красивый мальчик, но что с него взять, он тупенький, наивный дурачок, у него развитие на уровне пятилетнего ребёнка, игрушка на разок. Живой «розовый кролик». Даже будучи известным актёром или артистом многие мужчины оказались в списке мужчин химбо, которых многие хотели, но никто не воспринимал как взрослого, умного, зрелого человека.

Как сегодня относятся к мужчинам химбо

Глобально ничего не изменилось, но оскорбления стали использовать всё меньше. Теперь чаще говорят несерьёзный, молодой, ветреный. Пытаются не оценивать уровень интеллекта и умственные способности, а делают акцент на том, что парень просто не нагулялся, не задумывается о серьёзных отношениях или очень любит свободную жизнь, где много девчонок и нет никакой ответственности. При этом спрос на химбо не падает никогда, привлекательная внешность остаётся магнитом для девушек и женщин. Исследования соцсетей и сайтов знакомств регулярно доказывают эту теорию. На красивые фотографии «клюют» гораздо активнее, чем на описание заслуг и достижений.

При этом опросы показывают и обратную сторону медали. Представительницы нежного пола уверены, что для серьёзных отношений химбо не годятся. Первая причина — высокий спрос на таких мужчин, а значит соблазн поддаться искушению. Он точно будет изменять и большинству это не нужно. Для короткого романа годится, для всего остального нет. Вторая причина — конкуренция. Ему постоянно будут писать, звонить, с ним будут знакомиться на улице, на работе. С ним будут флиртовать везде, куда бы он не пошёл. Дома живого розового кролика не запрёшь, а постоянно нервничать из-за него не хочется.

Почему они так желанны?

Наверное самым очевидным ответом будет внешняя привлекательность. Психика девушки реагирует на симпатичный объект, возникает влюблённость, в кровь выбрасываются нужные гормоны, что провоцирует физическое влечение. При этом по всем остальным критериям парень может и не пройти, его не воспринимают как источника материальных ресурсов или надёжного, верного партнёра. Поэтому все эмоции направляются исключительно на потребность в обладании «игрушкой». Активация внутреннего ребенка приводит к лёгкому, непродолжительному роману.

Вторым сильным аргументом можно считать ухоженность. С детства мальчики чаще всего попадают в жёсткую среду, где любое «непацанское» действие подвергается осуждению. То оделся как баба, то причёска как у бабы, то слишком добрый и нежный как баба. Поэтому количество представителей сильного пола, способных выглядеть стильно, ярко и самодостаточно, не так много. На фоне лысых, агрессивных, грубых и суровых парней, явно демонстрирующих токсичную маскулинность, симпатичный, милые и ухоженные начинают выделяться. Девушкам это нравится, поэтому очень полезно иногда и в чём-то «быть как баба».

Третий пункт вытекает из второго. Тут нам на помощь придёт и наука, которая всего несколько лет назад окончательно признала ошибку высказывания «выживает сильнейший». Оказалось, что сильнейшие долго не живут. Только до тех пор, пока агрессивная среда, в которой они постоянно находятся и пытаются занимать верхние позиции иерархии, не проглотит их самих. Животные, которые сделали выбор в пользу человека и согласились стать домашними, живут и дольше и лучше. Разве с этим стане спорить ваш кот Василий?

Девушки лояльнее относятся к парням, которые не приносят в дом угрозы, насилие и иные виды опасности. Мужчины химбо как раз из этой категории. Они не манипулируют, не шантажируют, не пытаются подавить и подчинить. Зачастую это просто красивое тело с милой улыбкой. Много шутит, спокоен, не компенсирует свои дефициты, потому что по его мнению их нет. Окружен лаской и вниманием, от того и добрый такой. Также было доказано, что представители сильного пола, регулярно получающие физическую близость, выделяют феромоны, привлекательные для других девушек. Если он нужен всем и ему дают, значит ценный приз, тебе тоже надо, Галя!

Вместо итога

Парни не обижаются, если кто-то отнёс их в категорию химбо. Выгода покрывает все издержки. Однако если вы хотите создать семью и вступить в серьёзные отношения, где не будет эмоционального насилия (ревности и подавления), то придётся постараться. Убедить девушку в том, что вы не просто накаченный красавчик, но ещё и интеллектуально развитый, взрослый человек, будет непросто. А сделать это придётся, иначе произойдёт то, с чем регулярно сталкиваются бимбы. Внешняя привлекательность проходит с годами, а привычка купаться в женском внимании остаётся. Но уже ничего не получается, у химбо есть срок годности.