Синдром отличника: успешные и несчастные достигаторы

Синдром отличника это патологическое состояние не входящее в перечень психических отклонений, но приводящее к неврозу и тревожности, выраженное в бесконечном стремлении добиться наивысших результатов своей деятельности, довести любые усилия до максимального успеха. Основывается на ложных убеждениях и перфекционизме. Подсознательно индивид сильно зависим от чужого мнения и воспринимает его как самый надежный источник внешней оценки, а также использует в качестве аргумента для признания своей ценности и значимости.

Психологи спорят на эту тему давно. Является ли синдром отличника отдельным состоянием или его стоит классифицировать как одну из форм перфекционизма? Данные нарушение поведения можно считать сопутствующими и взаимозависимыми, либо правильнее рассматривать их индивидуально? В любом случае между ними есть одно существенное различие. Синдром отличника это потребность индивида добиваться успеха, а перфекционизм направлен на всё, что его окружает. Порядок в квартире, равное количество предметов, правильное расположение объектов, соответствие их друг другу.

Проявление синдрома отличника

От этого «недуга» страдают и мужчины и женщины в равной степени, существенного перекоса по половому признаку обнаружено не было. Чаще всего такие люди амбициозные, целеустремлённые и способные идти до конца. По принципу «дорога появляется под ногами идущего» они без труда находят ресурсы для достижения поставленных целей. И всё было бы хорошо, но многие победы становятся пирровыми, так как требуют слишком больших усилий. Но и это ещё не всё. Кроме невроза и тревожности человек запросто может столкнуться с разочарованием. Получает желаемое и теряет интерес, либо осознаёт, что ему это вообще не было нужно.

Идеальный я

Индивид при синдроме отличника точно знает каким должен быть успешный человек. Эти установки он получает ещё в детстве. Обычно кто-то из родителей внушает острую необходимость забраться на вершину и хотя бы примерно описывает эту самую вершину. Где необходимо оказаться, как действовать и какой статус наиболее почётный. В приоритет выводится образ идеала, признанный в обществе, так как именно оно в конечном итоге должно подтвердить успех. Как в школе, когда учитель ставил оценку ученику.

Выбор профессии, работодателя, одежды, стиля, автомобиля, района и дома проживания, всё может прогоняться через мнение окружения. Нельзя быть хуже других и обладать можно только чем-то ценным. Девушка может начать следить за модой, нередко подвергается пластическим операциям и иным способам «улучшения» внешности. Мужчина делает акцент на своих поступках. Красиво ухаживает за женщинами, демонстрирует щедрость, храбрость, часто хвастается достижениями. Потребность быть хорошим всегда на первом месте.

Идеальный ты

Как уже было сказано выше, люди с синдромом отличника имеют перед собой картинку правильного и неправильного. Всё, что воспринимается обществом как показатель успешности, относится к первой категории, всё остальное ко второй. Следовательно жизнь своих друзей, знакомых и даже незнакомцев, они также оценивают. Им важно кем вы работаете, какое у вас образование, где вы живёте, на чём ездите, путешествуете ли, имеются ли дети. У каждого здесь свой набор, но в общении с ними вы будете часто слышать похвалу или осуждение. Не агрессивное, не навязчивое, но если что-то не соответствует их представлениям об идеале, то это вызывает недоумение и непонимание.

Девушки на свиданиях делают акцент на ценности спутника, а не на личном эмоциональном комфорте. Им важно, чтобы партнер понравился подругам и родителям, чтобы его не стыдно было представить в качестве своего парня/мужа. Когда это случится, она будет рассказывать о его достижениях больше, чем он сам. В случае возникновения критики, выбор может измениться. Например, одна моя клиентка скрывала своего парня, потому что он не понравился маме-нарциссу. Та требовала найти богатого, а дочь с задачей не справилась. Ощущая непригодность партнёра для отношений, но при этом чувствуя эмоциональное влечение к нему, проще оказалось скрыть его ото всех.

Поиск единых стандартов

Отличники хотят, чтобы все нормы и правила были едиными для всех. Так как их психика заточена на достижение максимальных результатов, важно понимать к чему именно стремиться. Представьте, вы целый год тренировались, чтобы победить в соревновании по бегу. Но в самый последний день окружающие заявили, что бегать им неинтересно и решили провести турнир по шахматам, в которых вы не бум бум. Столько потраченных усилий, а кубок домой принести не получится.

Намного проще жить там, где правила прозрачны и понятны. По этой причине дети, которые в школе получали круглые пятёрки, далеко не всегда добиваются высот во взрослой жизни. Двоечники привыкли подстраиваться под контекст, научились использовать разные инструменты «выживания», а умники и умницы знают только один метод — выучить. При чём если ваше чадо не обладает талантами, отменной памятью и нестандартной логикой, то всё сведётся к банальной зубрёжке. Учитель поставит пятёрку, дома похвалит мама, но это не принесёт никаких дивидендов в будущем.

Синдром отличника в отношениях

При подготовке материала я почитал своих практикующих коллег, чтобы иметь больше информации о поведении «отличников» в романтических отношениях. Добавил свой опыт консультирования и обнаружил довольно необычные последствия этой формы перфекционизма. На первый взгляд всё просто, девушка пытается найти идеального мужчину, а мужчина ищет идеальную женщину. Сами стараются быть отменными любовниками, строят традиционную семью, производят впечатление безукоризненной пары. Но на практике всё чуть сложнее.

В большинстве случаев достигаторы по максимуму вкладываются в самом начале отношений, демонстрируют лучшую версию себя, а затем натыкаются на два варианта развития событий. Первый — не вывозят интенсивность своих усилий. Не могут поддерживать тот уровень и темп, который сами же задали. Мужчина так хаживал и вкладывался, что в какой-то момент почувствовал дефицит ресурсов. Спутница начинает предъявлять претензии, обвинять в обмане. Ты был вон какой, а теперь что?! Получил своё и залёг на дно (диван)! Девушки превращаются в отличных домохозяек, готовят изысканные блюда, окутывают партнёра лаской и заботой, нравятся всем его друзьям и родственникам. А потом получают невроз, дёргающийся глаз и отчаяние. Усилия не оправданы, они того не стоили, я не получаю в ответ то, чего заслуживаю!

Второй — теряют интерес к объекту. С самого детства «отличники» знают к чему стремятся. Пятёрка в четверти, год без троек и четвёрок, красный диплом, золотая медаль, высшее образование, должность директора, менеджера, начальника. Прекрасно понимают какие отчёты должны подать и какие KPI достичь. У любой задачи есть совершенно понятный результат. Это не избавляет от невроза, потому что череда достижений бесконечна, на смену одной цели приходит другая. Но у каждой есть финал. В отношениях его вроде как нет.

Эта неприятность чаще всего преследует девушек. Она встречает парня, который ей нравится. Возникает симпатия. Начинаются стадии развития коммуникации и по привычке она превращается в лучшую версию себя. Погружает спутника в рай, от которого невозможно отказаться. Но в какой-то момент понимает, что цель достигнута. Желанный мужик лежит в её кровати, он каждый вечер приходит к ней, отказался от других девушек, клянётся в любви и верности. Что делать дальше, непонятно. Казалось бы всё хорошо, в отношениях проблем как правило нет, но девушка теряет интерес. Партнёр больше не нужен, не вызывает никаких чувств. Психика отыграла привычный сценарий, перебросила ресурсы на достижение цели, а когда это произошло, прекратила любые усилия. Тут мы закончили, Татьяна Михайловна, где ещё нужно победить?!

Причины синдрома отличника

И так, мы выяснили, что синдром отличника это попытка соответствовать ожиданиям окружающих. Не всех, а только значимых. Или большинства. Не стремление к идеалу как таковое, а именно потребность в одобрении, похвале, признании. Пятёрка в школе это подтверждение успешности. Высокая должность, почётная профессия, хороший автомобиль. Ответная симпатия мужчины, готовность девушки к сближению. Всё это рассматривается как доказательство нормальности. Вы молодец, хороший, правильный. Но откуда это берётся? Причин несколько, осталось определить ваш случай.

Неудачи родителей

Человеческая психика имеет много инструментов спасения самооценки, один из них — компенсация. Не получилось тут, нужно чтоб получилось там. Тогда в среднем со мной всё норм. На этом принципе работают многие механизмы, в воспитании детей мы тоже можем его использовать. Хотел стать врачом, но не сбылось. Зато дочь станет известным кардиологом! Мечтал быть футболистом и побить рекорды Яшина, но не получилось, зато мой сын станет победителем лиги чемпионов и завоюет кубок мира! Неудачно вышла замуж и всю жизнь провела в общежитии, зато дочь найдёт миллионера, переедет во дворец и станет бизнес вумен!

К сожалению благими намерениями дорога в ад выстлана. Детей начинают таскать по секциям, которые им не интересны. Требуют хорошо учиться и зубами выгрызать красный диплом. Не спрашивают понравилось ли ему участие в соревнования, вместо этого ждут только побед и не признают иного исхода. Хвалят когда чадо добивается успеха и ругают в случае неудач. В результате возникает убеждение о том, что ты никому не нужен, если не стоишь на пьедестале почёта. Ты либо победитель, либо пошёл к чёрту, дурак глупый!

Высокая планка в семье

Бывает и с точностью до наоборот. В семье были великие люди, талантливые, уважаемые и успешные. Может академики какие или генералы. Или чиновники высшего звена. Спортсмены, получавшие награды на мировых соревнованиях. Тогда ребёнка могут начать убеждать в том, что он представитель особого рода и быть обычным здесь недопустимо. Не учитывают истинные потребности и желания, за уши тащат сына или дочь в сферу, где по мнению родителей необходимо преуспеть. Любое, даже малейшее несоответствие, оборачивается критикой.

Дефицит присутствия и понимания

Очень интересный механизм. Помните как работает вторичная выгода? Ребёнку выгодно болеть, потому что в эти моменты вокруг него крутятся родители, о нём заботятся, ему покупают вкусняшки, интересуются его состоянием. Температура и кашель это конечно плохо, зато мама и папа рядом. Здесь принцип схож, только зациклен не вокруг болезни, а вокруг достижений. Когда ты соответствуешь ожиданиям и добиваешься успеха, родители тебя вдруг замечают. Хвалят, обнимают, задают вопросы, гордятся. Ты становишься интересным и нужным. А в случае провалов и даже если живёшь обычную жизнь, на тебя внимания не обращают. Либо вообще ругают, высмеивают, осуждают. Психика быстро подстроится под среду обитания и поймёт, что быть значимым можно только регулярно достигая каки-то высот. Именно это становится идеей всей жизни.

Вместо итога

Отличники нередко становятся очень успешными людьми. Есть и обратная сторона медали, когда соответствие ожиданием обернулось только нервным тиком и чудовищной тревогой. Но если ресурсов достаточно, достижения будут. Среди моих клиентов девушки с этим видом тревожности в большинстве случаев занимали высокие должности. Они прекрасно выглядят, хорошо зарабатывают, двигаются по карьерной лестнице и в целом относятся к среднему классу. В их отношениях редко встречается абьюз и эмоциональные качели со стороны второй половинки. Если смотреть со стороны, то всё настолько хорошо, что непонятно для чего вообще пришла к психологу. Похвастаться?!

Но есть один нюанс — счастья нет. Либо планка всегда недостижимо высока и что бы ты не делал, остановиться невозможно. Кажется вот ещё чуть-чуть, достигну всего о чём можно мечтать и наконец начну наслаждаться жизнью, но вскоре выясняется, что успех твой малозначительный и общество всё ещё не видит тебя на троне. Либо то, к чему ты всеми силами стремилась, оказывается бесполезным и ненужным. Так долго боролась за любовь, добивалась нужного мужчину, соблазняла и демонстрировала себя во всей красе, а теперь он весь твой, но как будто даром не нужен..

Беда в том, что синдром отличника это своего рода перевёртыш синдрома отложенной жизни. Человек делает что-то не ради сиюминутного удовольствия, а ради будущей цели. И цель эта заключается в признании, похвале, внимании. Только при СОЖ человек бездействует, ожидая лучших времён, а тут наоборот, проявляет небывалую активность, надеясь на вознаграждение. Нередко переоценивает это вознаграждение, что и приводит к разочарованию. В результате каждый раз понимает, что потратил очень много ресурсов на то, за что вообще можно было не бороться. Баланс между благами и эмоциональным комфортом нарушен, золотая середина не найдена. Кайфовать при зарплате 70 000 или разбиться в лепёшку ради 150 000? Спокойно прожить обычным менеджером или угробить дни и ночи ради должности руководителя? Встретить человека с которым приятно проводить время или создавать идеальный романтический союз, чтобы все смотрели открыв рот и восхищались вами? Все эти вопросы создают выбор, который разрывает отличника на части. Он уже хочет первый вариант, но его психика, как голодный хищник, заточена на второй..