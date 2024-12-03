Жена хочет куни: как вести себя мужу?

Удивительно, но ситуация, при которой жена хочет куни, а супруг не знает как правильно в этой ситуации поступить, встречается довольно часто. С таким вопросом обращаются на консультации, его обсуждают на форумах, о нём пишут в соцсетях. Естественно никаких проблем нет, если муж тоже не против оральных ласк и оба знают что делать. Но подобный расклад можно встретить не так часто как хотелось бы, поэтому сегодня перечислим основные трудности столь пикантной темы.

Что делать, если жена хочет куни, а муж убеждён в его недопустимости?

Самая популярная причина категорического отказа заключается в принципах представителя сильного пола. Кто-то говорит о религиозных запретах, кто-то считает это не мужским и отвратительным занятием, кто-то ссылается на иные понятия. Но всё это в совокупности называется убеждениями. Заставить и уговорить спутника у вас вряд ли получится, поэтому диалог рискует перейти в открытый конфликт, в котором каждый будет чувствовать себя оскорблённым.

На практике, при разборе подобных ситуаций, выясняется одна любопытная деталь. Люди просто не смогли высказать свои мысли, чувства и эмоции адекватным образом. Не построили конструктивный диалог и в результате не поняли друг друга. Женщина начинает давить, обижаться и демонстрировать недовольство, а мужчина неверно транслировать свою позицию.

Очень важно объяснить спутнице, что дело не в ней, а в его психологической установке. Он отказывается не потому что жена не нравится или недостойна ласки, а потому что ему данный вид соития кажется неприемлемым и недопустимым. Если всё это не донести должным образом, то девушка может подумать, что он всем бывшим делал, а ей не хочет. Или что он не против, но конкретно она не нравится. Либо он тоже за, но сегодня нет настроения. Предложу завтра! В результате банального недопонимания да взрослых человека способны поссориться на ровном месте и, что самое страшное, так и не услышать друг друга.

Поэтому единственным выходом в данной ситуации будет откровенный разговор. К сожалению для девушки исход этой беседы не слишком приятный, потому что ей придётся смириться с тем, что орального секса в её жизни не будет. По крайней мере сейчас и в ближайшей перспективе. А вообще об этом стоило разговаривать до вступления брак. Для многих интимная жизнь имеет большое значение и многочисленные опросы это подтверждают. Если ей важно наличие кунилингуса в постели, а он категорически против, то союз потеряет одну из опор.

Что делать, если жена хочет куни, а муж не умеет и боится опозориться?

Отсутствие секспросвета оборачивается большим количеством проблем, от подростковой беременности и заражения ИППП, до неудовлетворённости интимной близостью во взрослой жизни. Ни у кого из нас не было уроков полового воспитания и практически ни с кем родители на эту тему не разговаривали, поэтому всю информацию мы узнавали из порнографических материалов, случайно добытых разными способами и от старших товарищей. А те рассказывали так, что комплекс неполноценности развивался со скоростью света.

Секс воспринимался как спорт, в котором необходимо показывать наивысшие результаты во всём. Член должен быть огромным, продолжительность акта минимум 4 часа, а по итогу девушка должна потерять навыки ходьбы. Если не кричала как при пожаре, значит парень недоработал. Весь этот бред настолько глубоко ушёл в подсознание, что одни начали пить таблетки для повышения своих возможностей, а другие живут в страхе вселенского позора и на всякий случай ничего лишнего не делают. Один мой знакомый так боялся не понравиться новой девушке в постели, что купил какой-то препарат для эрекции, а потом чуть не оказался на операционном столе. Переборщил и отток крови из пениса остановился на сутки.

Я это всё к чему? Страх сделать что-то не так и не получить нужного результата становится серьёзной преградой в интимной жизни. В фильмах для взрослых кунилингус преподносится так, что это невероятно сложный процесс, который неизбежно заканчивается эйфорией и сквиртом. В действительности то эйфория безусловно наступает, только выглядит она не так как в кино. Многие мужчины попробовали, не получили желаемого результата и подумали, что куни не их конёк. Либо вовсе нарвались на насмешки и осуждение. Повторять травмирующий опыт психика ему уже не позволит.

Сегодня существует огромное количество обучающих материалов, доступ к книжкам по анатомии можно получить в два клика, а количество действий при оральных ласках не такое большое, чтобы вы запутались. Научиться можно без труда. Самым лучшим «учебником» станет партнерша, которая подскажет как ей нравится и «куда нажимать». Только всё это возможно в одном единственном случае — если в ваших отношениях есть доверие. Когда жена требует и навешивает на супруга ожидания, вряд ли что-то получится. Особенно если муж не самый уверенный в себе человек. Поэтому рекомендация остаётся прежней — научитесь выстраивать конструктивный диалог.

Вместо итога

Ещё одним популярным вопросом на форуме было «почему жена хочет куни? Она извращенка?». Странно в 21 веке читать подобное, потому что анатомию и физиологию не вчера открыли. За оргазм женщины отвечает клитор и чтобы вы не делали, во всех процессах его участие необходимо. Многие до сих пор думают, что существует несколько видов оргазма, хотя всего один простенький медицинский учебник способен раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Клитор это только то, что видно снаружи, но на самом деле нервные окончания от него уходят глубоко внутрь. И именно поэтому анальный и вагинальный секс при любых раскладах стимулируют «горошину».

Конечно есть ещё понятие эрогенных зон, когда человеку становится очень хорошо от прикосновений к шее, ногам, животу или груди, но если говорить об оргазме напрямую, то клитор тут самый главный. Настоящий босс. Прямое воздействие на него не может не нравиться, а значит абсолютное большинство девушек (за редким исключением), испытывают палитру приятных ощущений. То, что она хочет куни, вполне естественно. А вот что мужчине с этим делать, вопрос. И ответ на него можно найти только через откровенный диалог, в котором эмоции, чувства и потребности каждого будут учтены.