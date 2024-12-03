Жена хочет куни: как вести себя мужу?

Удивительно, но ситуация, при которой жена хочет куни, а супруг не знает как правильно в этой ситуации поступить, встречается довольно часто. С таким вопросом обращаются на консультации, его обсуждают на форумах, о нём пишут в соцсетях. Естественно никаких проблем нет, если муж тоже не против оральных ласк и оба знают что делать. Но подобный расклад можно встретить не так часто как хотелось бы, поэтому сегодня перечислим основные трудности столь пикантной темы.

Что делать, если жена хочет куни, а муж убеждён в его недопустимости?

Самая популярная причина категорического отказа заключается в принципах представителя сильного пола. Кто-то говорит о религиозных запретах, кто-то считает это не мужским и отвратительным занятием, кто-то ссылается на иные понятия. Но всё это в совокупности называется убеждениями. Заставить и уговорить спутника у вас вряд ли получится, поэтому диалог рискует перейти в открытый конфликт, в котором каждый будет чувствовать себя оскорблённым.

На практике, при разборе подобных ситуаций, выясняется одна любопытная деталь. Люди просто не смогли высказать свои мысли, чувства и эмоции адекватным образом. Не построили конструктивный диалог и в результате не поняли друг друга. Женщина начинает давить, обижаться и демонстрировать недовольство, а мужчина неверно транслировать свою позицию.

Очень важно объяснить спутнице, что дело не в ней, а в его психологической установке. Он отказывается не потому что жена не нравится или недостойна ласки, а потому что ему данный вид соития кажется неприемлемым и недопустимым. Если всё это не донести должным образом, то девушка может подумать, что он всем бывшим делал, а ей не хочет. Или что он не против, но конкретно она не нравится. Либо он тоже за, но сегодня нет настроения. Предложу завтра! В результате банального недопонимания да взрослых человека способны поссориться на ровном месте и, что самое страшное, так и не услышать друг друга.

Поэтому единственным выходом в данной ситуации будет откровенный разговор. К сожалению для девушки исход этой беседы не слишком приятный, потому что ей придётся смириться с тем, что орального секса в её жизни не будет. По крайней мере сейчас и в ближайшей перспективе. А вообще об этом стоило разговаривать до вступления брак. Для многих интимная жизнь имеет большое значение и многочисленные опросы это подтверждают. Если ей важно наличие кунилингуса в постели, а он категорически против, то союз потеряет одну из опор.

Что делать, если жена хочет куни, а муж не умеет и боится опозориться?

Отсутствие секспросвета оборачивается большим количеством проблем, от подростковой беременности и заражения ИППП, до неудовлетворённости интимной близостью во взрослой жизни. Ни у кого из нас не было уроков полового воспитания и практически ни с кем родители на эту тему не разговаривали, поэтому всю информацию мы узнавали из порнографических материалов, случайно добытых разными способами и от старших товарищей. А те рассказывали так, что комплекс неполноценности развивался со скоростью света.

Секс воспринимался как спорт, в котором необходимо показывать наивысшие результаты во всём. Член должен быть огромным, продолжительность акта минимум 4 часа, а по итогу девушка должна потерять навыки ходьбы. Если не кричала как при пожаре, значит парень недоработал. Весь этот бред настолько глубоко ушёл в подсознание, что одни начали пить таблетки для повышения своих возможностей, а другие живут в страхе вселенского позора и на всякий случай ничего лишнего не делают. Один мой знакомый так боялся не понравиться новой девушке в постели, что купил какой-то препарат для эрекции, а потом чуть не оказался на операционном столе. Переборщил и отток крови из пениса остановился на сутки.

Я это всё к чему? Страх сделать что-то не так и не получить нужного результата становится серьёзной преградой в интимной жизни. В фильмах для взрослых кунилингус преподносится так, что это невероятно сложный процесс, который неизбежно заканчивается эйфорией и сквиртом. В действительности то эйфория безусловно наступает, только выглядит она не так как в кино. Многие мужчины попробовали, не получили желаемого результата и подумали, что куни не их конёк. Либо вовсе нарвались на насмешки и осуждение. Повторять травмирующий опыт психика ему уже не позволит.

Сегодня существует огромное количество обучающих материалов, доступ к книжкам по анатомии можно получить в два клика, а количество действий при оральных ласках не такое большое, чтобы вы запутались. Научиться можно без труда. Самым лучшим «учебником» станет партнерша, которая подскажет как ей нравится и «куда нажимать». Только всё это возможно в одном единственном случае — если в ваших отношениях есть доверие. Когда жена требует и навешивает на супруга ожидания, вряд ли что-то получится. Особенно если муж не самый уверенный в себе человек. Поэтому рекомендация остаётся прежней — научитесь выстраивать конструктивный диалог.

Вместо итога

Ещё одним популярным вопросом на форуме было «почему жена хочет куни? Она извращенка?». Странно в 21 веке читать подобное, потому что анатомию и физиологию не вчера открыли. За оргазм женщины отвечает клитор и чтобы вы не делали, во всех процессах его участие необходимо. Многие до сих пор думают, что существует несколько видов оргазма, хотя всего один простенький медицинский учебник способен раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. Клитор это только то, что видно снаружи, но на самом деле нервные окончания от него уходят глубоко внутрь. И именно поэтому анальный и вагинальный секс при любых раскладах стимулируют «горошину».

Конечно есть ещё понятие эрогенных зон, когда человеку становится очень хорошо от прикосновений к шее, ногам, животу или груди, но если говорить об оргазме напрямую, то клитор тут самый главный. Настоящий босс. Прямое воздействие на него не может не нравиться, а значит абсолютное большинство девушек (за редким исключением), испытывают палитру приятных ощущений. То, что она хочет куни, вполне естественно. А вот что мужчине с этим делать, вопрос. И ответ на него можно найти только через откровенный диалог, в котором эмоции, чувства и потребности каждого будут учтены.

Влад Кочерыжкин

Психолог, автор дзен канала "Владислав Кочерыжкин". Автор книги "Я знаю как будет лучше для тебя". Автор книги "Мышление капиталиста". Автор книги "Финансист комнатный". Создатель, владелец и главный редактор сайта "Бесарте.ру".

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