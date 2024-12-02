Невроз родителя: когда забота о детях становится вредной

Невроз родителя это крайность в поведении взрослого по отношению к ребёнку, выраженная в тревожности по поводу своего вклада в его воспитание и развитие. Является полной противоположностью безучастия. Мама или папа настолько боятся недолюбить своё чадо, что начинают проявлять чрезмерную активность, окутывают излишней заботой и вниманием, стараются дать как можно больше присутствия, испытывают чувство вины по поводу малейшей неудачи дочери или сына.

Причины и последствия возникновения невроза родителя

На первый взгляд всё это идеально описывает гиперопеку, однако в действительности есть одно большое отличие. При гиперопеке родитель сталкивается с отрицательной мотивацией, то есть заботится под страхом чего-то нежелательного. Боится, что ребенок травмируется, попадёт в плохую компанию, попробует наркотики или с ним произойдёт что-нибудь ещё. А при неврозе родителя мотивация положительная, она выражается в острой потребности сделать ребёнка максимально успешным и счастливым. Намерения благие, но психологи обнаружили их пагубное влияние в случае неудачного исполнения. Об этом сегодня и поговорим.

Компенсация собственных дефицитов

Сегодня мы с уверенностью можем сказать о наличии дефицита родительской любви в предыдущих поколениях. Виноват во всём доктор Спок, со своими бредовыми теориями, или график на заводе не позволял уделять достаточно внимания детям, уже не разберёшь. Но многие на приёме психолога рассказывают о нехватке в их жизни мамы и папы. Да и появление различных деструктивных сообществ, по примеру «казанского феномена» тоже не берётся из ниоткуда. В итоге кто-то привык с происходящему и кричит на каждом углу, что с ним никто не сюсюкался, но он всё равно вырос нормальным, что вызывает большие вопросы. А кто-то принялся компенсировать свои дефициты через собственных детей.

Если со мной родители не делали уроки, то я уберегу своё чадо от безразличия и буду вместе с ним писать каждую буковку, каждую циферку.. Если со мной не гуляли, то я буду ходить с сыном в парки и на аттракционы каждый день! Я стану его другом и верным спутником, мы будем кататься на лыжах и велосипеде, запишемся в кружок по танцам, увлечёмся оригами. Это со мной отцу поговорить некогда было, а я уделю диалогу с дочерью несколько часов в день! Брошу всё, чем занят, как только ребёнок захочет моего внимания. Я стану лучшей матерью на свете, посвящу всю свою жизнь детям, забью на свои желания и потребности, к чёрту пошлю мужиков, всю свою жизнь положу на то, чтобы мой малыш чувствовал моё присутствие, мою заботу, ласку и любовь!

Проблема в том, что ребёнку не нужны жертвы. Он хочет видеть счастливых родителей, способных отстаивать свои личные границы, наслаждаться жизнью и добиваться поставленных целей. Только в такой ситуации он может видеть пример успешного человека, к которому стоит стремиться. Здоровый эгоизм станет лучшим навыком, который вы способны дать. Во всех остальных случаях вы собственными руками создадите индивида с дезориентированным типом привязанности и навсегда проклянёте собственное дитя. Побывать в полноценных отношениях ему будет не суждено.

Бесконечное осуждение из вне

Кто бы что не говорил, но мнение окружающих критически важно для нашей самооценки. Это называется внешним сигналом и любой отзыв о нас формирует собственное восприятие. Вы можете сколько угодно утверждать, якобы вам плевать на то, что думают посторонние, но психологи имеют достаточно аналитических данных, чтобы убедить вас в обратном. Психика восприимчива ко всему, что говорят о вас слева, справа, за спиной.. Услышанное может выбивать из коле и загонять в депрессию, а может стать одним из ударов, не наносящих серьёзного урона, но всё это учитывается на уровне и сознания и подсознания. Таким образом чтобы перекрыть обвинения мы стремимся получать много одобрения.

А помогает нам в этом агрессивный маркетинг, который навязывает «правильное» поведения родителя. Ваш ребёнок должен завтракать идеально сбалансированным йогуртом! Научите его говорить по английски, французски и немецки! Запишите в бассейн, секцию фехтования, кружок по астрологии! Дайте лучшее образование с помощью наших курсов! Позаботьтесь о будущем малыша, купите 100500 развивающих игр!

В пределах нормы мама и папа должны выявить потребности ребёнка и помочь ему найти собственные таланты. Тогда он будет заниматься тем, что ему нравится, дети получат все ресурсы для самоактуализации, и все траты родителей пойдут в прок. Невроз, основанный на тревожности, вынуждает игнорировать интересы маленького человека, взрослые стремятся дать ему самое лучшее исходя из выводов маркетолога. Что модно и престижно, решают продавцы товаров и услуг. В каком направлении развиваться определяют тоже они. А все мы получаем огромные расходы на то, за что ребёнок никогда не скажет спасибо. Ему всё это было не нужно.

Желание сделать ребёнка одним из лучших

Одним из самых тяжёлых грузов ответственности смело можно назвать образ идеального ребёнка. Весь процесс начинается ещё в школе, когда на собрании учитель озвучивает фамилии талантливых и умных. У этих пятёрки по всем предметам, а остальные бездари. Естественно такие формулировки нормальный педагог использовать никогда не будет, существует даже правило общения с родителями, которое требует перечислять положительные характеристики в противовес недостаткам. Ваш мальчик умненький, способный и с хорошим чувством юмора, но невнимательный, рассеянный и плохо учится. Умеет, могёт, только совсем не хочет.

На практике это означает только то, что ребёнок талантлив в чём-то другом, но вся система построена так, что мы должны соответствовать общепринятым критериям нормы. И желание родителя сделать своего ребёнка «не хуже остальных» нередко достигает неадекватных размеров. С одной стороны от него требуют во что бы то ни стало догнать «хороших» детей, а с другой вкладывают гигантские ресурсы для достижения цели. Репетиторы и секции становятся только частью процесса, гораздо хуже, когда развитие в желаемой области мешает самореализации детей. Они не совершенствуют имеющиеся таланты, вместо этого через боль и слёзы движутся к пьедесталу, который им совершенно не интересен. В итоге сын мог стать лучшим художником, но вы слепили из него посредственного врача. При этом сами находились в вечной тревожности, переживая о том, что у вас не получится и ваш сын добьётся меньше соседского.

Неадекватные амбиции

Иногда родители не компенсируют собственные дефициты напрямую и не сравнивают своё чадо с некими идеалами. Они могут быть убеждены в том, что именно их ребёнок и есть тот самый идеал. Сами дети в такой ситуации получают высокую внутреннюю самооценку, демонстрируют успехи в определённой области. Хорошо учатся, являются лидерами футбольной команды или лучше всех рисуют. Мама и папа не вмешиваются в процесс выбора деятельности, они просто поддерживают ребёнка, ездят с ним на соревнования и ходят на тренировки, мотивируют, восхищаются, хвалят. Казалось бы здесь всё идеально, но нет…

Во первых чаще всего у таких родителей ребёнок является единственным и все ожидания падают на его плечи. Представьте, что вы играете в боулинг. Все предыдущие броски оказались неточными и теперь, чтобы иметь шансы на победу, вам нужно одним ударом выбить все кегли. Но возможно ли это? У всего есть предел. Амбициозные родители, решившие что ребёнок покроет все их представления об успехе, уже неспособны мыслить критически. Дети должны и хорошо учиться и быть самыми красивыми и быстрее всех бегать и выше всех прыгать. В случае, если у них не получится оправдать ожидания, самооценка может критически упасть и на всю жизнь остаться низкой.

Во-вторых в большинстве таких случаев мама в разводе и всю свою любовь она перенаправляет на сына или дочь. Жертвует собой, соим временем и личными потребностями, лишь бы дать ребёнку максимум внимания и присутствия. Но итог всегда печальный, мы уже говорили об этом выше по тексту. Дезориентированный тип привязанности и завышенные ожидания от партнёра в будущем. Если кто-то не хочет крутиться вокруг него как юла, то это по его мнению уже не любовь. Без сверхвыгоды спутник не интересен.

В третьих дети при подобных раскладах становятся важной опорой для самооценки, с их помощью взрослый доказывает окружающим свою состоятельность. Вот посмотри, бывший муж, как я в одиночку воспитываю нашего сына, он успешен во всём! Подобный расклад чаще всего встречается у нарциссических матерей. До тех пор, пока ребёнок оправдывает ожидания, его любят и боготворят. Но как только что-то пойдёт не так, на его голову посыпятся шишки. Я тебе всё дала, я ради тебя, я научила, я советовала, а ты всё профукал, бездарность!

В четвёртых избыточное внимание действительно способно стимулировать человека к достижению наивысших результатов, но у ребёнка формируется особый, чаще неэффективный, способ восприятия своей полезности. Он чувствует себя значимым только там, где ему аплодируют. Всю оставшуюся жизнь будет искать похвалу и одобрение, восхищение и очарованность. Но во взрослой жизни далеко не всегда люди хотят играть роль фанатов.

В пятых невроз родителя выливается в сильную мотивацию. Вспомните как в детстве вы играли с друзьями во дворе и посмотреть на вас приходили взрослые. Тут и голы в девятку случались и финт Зидана удавался на раз-два и тройной тулуп получался каким-то чудом. Так хотелось показать себя во всей красе, что многим до мировых рекордов оставалось два шага. Но в психологии есть большая разница между мотивацией и дисциплиной. Первое это результат мобилизации ресурсов организма, психика просто перебрасывает всё что у неё есть на достижение цели. Долго так продолжаться не может, вы просто устанете. Второе это привычка стабильно и без сверхусилий выполнять одну и ту же работу. Есть настроение или нет, смотрят на вас или нет, дождь за окном или светит солнце.

Невроз родителя оборачивается длительным и активным участием взрослого в жизни ребёнка, что мотивирует его. Но как только поддержка ослабнет, ресурсы брать станет неоткуда. Чаще всего такие дети бросают учёбу и спорт, прекращают движение, начинают деградировать. Если для того, чтобы быть отличником и лидером команды вашему ребёнку нужна ваша сверхзабота и излишнее присутствие, то будьте уверены, очень скоро он перегорит. Акцент разумнее делать на том, чем дети готовы заниматься при любых раскладах. С наскока не каждую гору можно взять, а вот вода способна точить камни. Медленно, планомерно, регулярно. С невысокой интенсивностью, но не останавливаясь.

Вместо итога

В тот самый момент, когда вы схватитесь за голову, задаваясь вопросом «да как же мне воспитывать детей, если одни обвиняют в безучастности, а другие кричать о необходимости оставить ребёнка в покое?!», можете смело диагностировать у себя невроз родителя. Действительно, в наши дни огромное количество психологов пишут и транслируют совершенно противоположные мнения. Тот же доктор Спок утверждал, что необходимо растить самостоятельных людей, поэтому реагировать на слёзы и плач категорически запрещено. Мир жесток, привыкай к этому, маленький пиZ@@к!

Другие специалисты осуждают такую позицию настолько, что буквально требуют от мам и пап активного участия в каждом шаге малыша. Вы всегда должны быть рядом, разбитая коленка это результат вашего недосмотра, вы слишком мало разговариваете, вы не так поддерживаете, не тем кормите и не туда водите гулять. В результате одни вообще забивают на детей, так как понимают, что в любом случае что-то сделают не так и хорошими никогда не станут. А другие следуют каждой рекомендации, погружая ребёнка в идеальные условия существования. Только вот истина застряла где-то посередине.

На сегодняшний момент точно известно только то, что все дети рождаются талантливыми, наша задача помочь им свои таланты отыскать и развить. Дураками они становятся не сами по себе, а в результате полученного опыта взаимодействия со значимым взрослым. Чтобы стать счастливым, нужно видеть перед собой пример. Чтобы научиться конфликтовать, нужно видеть как это делают взрослые. Чтобы эффективно решать проблемы, нужно знать какие инструменты можно использовать и показать это может только взрослый. Гиперопека и излишняя забота не выполняют этих функций. Можете погрузить своё чадо в мир с супер полезной пищей, комфортной одеждой и доступом к лучшим секциям, дополняя всё это своей безграничной любовью, вниманием и присутствием, но, если вы несчастны, агрессивны или тревожны, то ничего кроме выгорания не получите.

Самая лучшая модель воспитания, которая ни разу в истории не подверглась сомнению, это любовь к себе. Когда вы спокойны, успешны, счастливы, любимы и желанны. Когда вы не компенсируете дефициты, а закрываете их. Когда вы не орёте на мужа, а продуктивно обсуждаете с ним проблемы. Когда вы не требуете сделать как вам хочется и не прогибаетесь под власть кого-либо, а уверенно ищете компромисс. Когда вы твёрдо отстаиваете свои потребности и не позволяете использовать себя в чьих-то интересах. Тогда ребёнок получит опыт, благодаря которому раскроет свои таланты, достигнет желаемых целей и научится добиваться эмоционального комфорта. А всё остальное это просто невроз, который прямо сейчас портит жизнь лично вам и уже завтра начнёт портить её вашим детям. Благими намерениями вымощена дорога в ад.