Как понять что мужчина разлюбил женщину?

Говоря о том, что мужчина разлюбил женщину, мы вроде бы перечисляем очевидные события. Девушки как правило не испытывают никаких сомнений и точно знают, что это так. На практике всплывает множество подводных камней, иногда под термином «разлюбил» скрывается банальное «отказывается соответствовать моим ожиданиям», а нередко и вовсе «перестал дотягиваться до задранной мной планки». В некоторых случаях чувства мужчины действительно стихли, вот и попробуем перечислить основные признаки такой ситуации.

И так, с точки зрения психологии разлюбил, значит перестал видеть ценность спутницы. Иными словами баланс значимости нарушен и теперь девушка не является центром вселенной для своего парня. Более того, она может вообще превратится в полный ноль для него. Чтобы зафиксировать подобное событие нам придётся обратиться к теории и поговорить о том, что такое отсутствие ценности человека для его второй половинки.

Отказ от первоначального формата коммуникации

Многие девушки попадают в логическую ловушку, путаются в терминологии и в итоге «кормят» психику ложными утверждениями. Например, в самом начале общения оба испытали взаимную симпатию, которая спустя какое-то время переросло в нечто большее. Началась физическая близость и это всех устраивало. Именно данную стадию можно считать первоначальной.

Но прошёл месяц или год, девушка захотела большего. В целом разумно предположить, что развитие отношений должно куда-то двигать партнеров, например к бракосочетанию или рождению детей. Но мужчина вдруг заявляет, что категорически против того и другого. Не готов, не хочет. С точки зрения женщины это будет означать, что парень её разлюбил, следовательно это убеждение станет основным.

В действительности мы здесь фиксируем нежелание идти вперёд, но отката назад не наблюдаем. Правильнее будет сказать не «разлюбил», а «не хочет развивать». Вам может показаться, что это одно и тоже, но это не так. Психике крайне важно получить истинную информацию о происходящем, чтобы правильно подобрать реакции.

Для неё «разлюбил» это отказался от статуса кво, то есть не хочет продолжать то, что есть. Но ведь он хочет, более того, он отстаивает своё желание ничего не менять. Такой нюанс меняет ситуацию кардинально. Нет необходимость его в чём-то обвинять, нет необходимости чувствовать себя ненужной и брошенной. Вам нужно больше, но спутник не готов предложить себя в качестве партнера на новом этапе. Поэтому будет здорово, если вы поймёте, что мужчина разлюбил только тогда, когда захотел прекратить первоначальный формат отношений. Раньше интим был, а теперь не хочет, вот вам и звоночек.

Разошлись планы на жизнь

В большинстве случаев движение от этапа к этапу происходит безболезненно. Вначале всем достаточно прогулок и интима, потом люди решаются жить вместе, затем отправляются в ЗАГС, появляются дети. То есть в отличии от вышеописанной ситуации здесь взаимность сохранялась при смене формата коммуникации. Была просто подружка, потом стала девушкой, женой, матерью его детей и так далее. Пока эти переходы происходят, никто не чувствует себя ненужным.

Однако в какой-то момент может произойти неприятное, хоть и совершенно естественное событие — при планировании дальнейшего курса начались разногласия. Проще говоря вы оказались в совершенно ином контексте, на который мужчина давал активное согласие. Он хотел жениться, жить вместе, детей и так далее. Но затем уже в этой ситуации потерял интерес.

И здесь очень много нюансов. Если он хотел ребенка, но теперь не желает его воспитывать и содержать, то это предательство. То есть мы не говорим о том, что он разлюбил. Он предал, не выполнил свои обещания. Так будет правильнее.

А вот любовь до гроба и терпеть эмоциональное насилие никто не обещал. Поэтому если муж решил расстаться, развёлся и нашёл себе молодую жену, то мы о предательстве уже не говорим. Вот тут уместно будет сказать — он меня разлюбил. Раньше девушка ему нравилась, а сейчас не нравится, любовь прошла. Раньше всё устраивало, а теперь жена пилит, оскорбляет, унижает. Не нравится так, хочу прекратить.

Крайне важно разделять ситуации и анализировать контекст, потому что в противном случае вы погружаете психику в информационную ложь. Она не видит и не слышит, она лишь реагирует на внешние и внутренние сигналы. Когда вы путаете «разлюбил» и «предал», ваши реакции могут оказаться неадекватными. Резюмируем — мужчина разлюбил, если выполнил все свои обещания, но давать новые больше не хочет. Не планирует совместные поездки, не желает проводить время вдвоём, не строит планы в которых есть вы.

Вместо итога

Во время консультаций я часто замечаю, что девушки путают многие термины и понятия. Например, говорят, что мужчина разлюбил, а потом выясняется, что изначально отношения были лёгкими и это обоих устраивало, теперь она требует намного больше, а тот отказывается. Возникает обида, представительница нежного пола думает, что её бросили, она плохая, непригодная, никому не нужная. В действительности её любят также, как и раньше, просто теперь ей хочется большего, она требует этого от парня, но именно он на это большее не рассчитывал. Не готов, не способен, не подходит.

Тоже самое с предательством. Девушка заявляет, что мужчина её обманул. Но на самом деле он сделал всё, что обещал, а затем понял, что дальше продолжать не хочет, новых обещаний не будет. Здесь беда в том, что иногда мы придумываем обязанности для других людей, их не предупреждаем, полагая что они сами должны об этом знать, а потом ждём. Не получая огорчаемся.

Помните фразу — как порядочный джентельмен после этого ты обязан на мне жениться. Но где это прописано, когда это обговаривалось? Мы оба испытывали определенную потребность и по взаимному согласию делали то, чего желали. Возможно ты думала, что после близости гарантированно последует свадьба, но я то так не думал. Я был уверен, что мы просто для здоровья. Чего ж ты не сказала, что у тебя планы наполеоновские в голове были?!

В результате отвечая на вопрос «как понять что мужчина разлюбил женщину», можно выделить только два пункта. Первый — был определенный формат отношений (просто интим или вы решили жить вместе), от которого мужчина решил отказаться. Больше не хочет интима или съехал от вас.

Второй — мужчина выполнил все обещания, которые давал ранее, но от новых отказывается. Хотел ребенка, получил его, теперь платит алименты, участвует в воспитании, готов забрать себе, решает его проблемы, интересуется его делами. Но второго ребенка от вас уже не хочет. Планов с вашим участием не строит. Всё остальное это не разлюбил, это другие, хоть и не менее неприятные слова.