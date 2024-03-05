Мужской флирт: что это и как распознать?

Мужской флирт это демонстрация заинтересованности, симпатии и полового влечения посредством вербального и невербального общения, направленного на завуалированное предложение сближения. Целью служит не только донесение информации о своих намерениях, но и склонения девушки к принятию положительного решения, проще говоря флирт включает в себя демонстрацию и манипулирование одновременно.

Беда только в том, что девушки не всегда могут понять что делает мужчина, соблазняет или проявляет элементарную вежливость. Даже шутка на эту тему есть — парень на работе такой вежливый и галантный, пока не понимаю как мне себя вести, спасибо сказать или к изнасилованию готовиться. Чтобы понять где есть что, предлагаю взглянуть на ситуацию с точки зрения психологии.

Методы и инструменты мужского флирта

К сожалению, а возможно и к счастью, люди не роботы. Мы не можем действовать по четко заданным алгоритмам и вести себя одинаково во всех ситуациях. Иногда поступки формируются на основе страхов и навязанных убеждений, а порой психика просто не успевает проанализировать контекст и выбрать правильную реакцию. Так что мужской флирт штука разнообразная, но при этом у него только три проявления. О них и поговорим.

Флирт на основе силы

Первое, что мужчина пытается продемонстрировать женщине — физическая сила. Наверное если углубиться в историю, то это становится обоснованным и верным решением, ведь наши предки жили в опасной среде и каждый день рисковали погибнуть от рук врагов и лап хищников. Отсюда пошло убеждение, что мужчина защитник и хищник.

Несмотря на то, что времена изменились и сегодня грубая физическая сила может принести пользу максимум в 2% случаев, оборачиваясь крупными неприятностями всё остальное время, инстинкты никуда не делись. Поэтому если парень различными способами показывает вам свою маскулинность, будьте уверены, он флиртует.

Как это может проявляться? Во-первых демонстрацией бицепсов, трицепсов и других частей тела, сигнализирующих о хорошей физической подготовке. Во-вторых он может предлагать свою помощь в ситуациях, когда нужно что-то поднять, открутить, донести. Как правило обычное предложение сопровождается фразами о том, что это не женское дело, тут мужик нужен!

В третьих мужской флирт нередко граничит с мачизмом. Попытки соответствовать образу альфа самца часто приводят к неприятным последствиям. Например он регулярно ввязывается в драки, угрожает всем потенциальным ухажёрам расправой, заявляет свои права на девушку и бегает за «непонятливыми’ размахивая кулаками. Безумный, топорный и неадекватный, но всё же флирт.

В четвёртых сила иногда не демонстрируется напрямую, но доносится до понравившейся девушки словами. Тут вы услышите много историй о том, как он однажды отмудохал хулиганов, держал в страхе весь район, участвовал в соревнованиях по боксу и так далее. Любые истории годятся, главное чтобы спутница поняла — перед ней настоящий лев.

В пятых это приставания, прикосновения, харассмент и другие формы домогательства. Мужчина пытается показать, что ведущий здесь он, девушка слабый пол и ей стоит подчиниться. С одной стороны положительный исход дела свидетельствует о его способностях охотника и поднимает самооценку, с другой показывает девушке, что она в сильных руках победителя.

Флирт на основе соответствия

С самого детства мальчикам внушают некую норму, которая сводится к простому выводу «нормальный мужчина должен…». Далее по списку. Большинство мужчин в той или иной степени этих правил придерживаются и ожиданиям стараются соответствовать. Естественно флирт будет построен на имеющейся информации.

Кроме знаков внимания и заботы сюда можно включить подарки, красивые ухаживания, всевозможную помощь и решение проблем девушки. Цель одна — показать, что он тот самый принц, нормальный парень, который чуть лучше остальных в этом соревновании. Цветы чаще и дороже, приглашение в самый хороший ресторан, внимания больше, помощь существенная, поведение идеальное, присутствует готовность взять на себя ответственность и обеспечить спутницу.

Если парень на ваших глазах превратился в джентльмена и окутал заботой со всех сторон, то вероятнее всего он пытается понравиться. Представительницам нежного пола важно помнить, что в ухаживания влюбляться нельзя, это игра у которой есть закономерный финал. Человек может быть совершенно другим, просто сейчас он занят флиртом, а когда вы согласитесь на его предложения и исполните желания, карета может превратится в тыкву.

Флирт на основе статуса

Также парни хорошо знают, что девушки видят в них источник благ. Не то чтобы это прям плохо, исторически примерно так всё и было. Самец добивался комфортных условий для себя, а потом впускал в своё уютное гнёздышко самку, которая приносила потомство. Как-то так грубо говоря. В наши дни всем понятно, что статусный и обеспеченный мужчина привлекателен для юных девушек.

Флирт будет заключаться в демонстрации своего статуса. О нём говорит автомобиль, квартира или дом, брендовая одежда, стильные аксессуары, хорошая должность, наличие финансовых возможностей. Кто-то всем этим обладает по-настоящему, кто-то пускает пыль в глаза. Первые просто показывают всё, что у них есть, вторые вынуждены создавать образ и прыгать выше головы ради понравившейся спутницы. Но в обоих случаях мы говорим о флирте.

Краткое резюме

Недавно я писал статью про ошибки девушек на первом свидании и там вкратце рассказал об этих нюансах. Когда вы сидите в кафе или соглашаетесь на интернет общение, возникает альтернативная реальность. Девушка лоб в лоб сталкивается с флиртом, при этом вообще ничего не знает о мужчине. Влюбляется в образ и даже не представляет с кем на самом деле начинает отношения.

Резюмируя всё вышесказанное можно без труда предсказать всё, что вас ждёт в начале коммуникации. Бицепсы и трицепсы, помощь с тяжелыми пакетами или сумкой, демонстративно агрессивное поведение, невероятные истории о победах на всех фронтах, нападки на конкурентов. Контакт в виде прижимания к стене и шлепков по попе. Некоторые ограничиваются дикпиком, это тоже сигнал о том, что он мужчина. Всё в совокупности называется токсичной маскулинностью.

Ухаживания, подарки, забота и помощь могут быть реальными, но с вероятностью 90% окажутся пылью в глаза. Ментально здоровые представители сильного пола вообще так не делают, они ухаживают за своей девушкой в действующих отношениях, а на стадии «погулять и в кафешке посидеть» вы чужая и нянчиться с вами никакого желания нет. Остальные согласятся поиграть в игру, но когда выиграют физическую близость, изменятся.

Желание встретить богатого и статусного мужчина объяснимо, мы никого не осуждаем. Но вы должны отдавать себе отчёт в том, что всё это есть у него, а вы лишь пользуетесь чужими благами. Мужчина оставляет за собой право выставить вас за дверь в любой момент. Попытки заехать в красивую жизнь на чужом горбу являются результатом путаницы в зонах личной и обоюдной ответственности. Показывая свой статус он флиртует, а вот хочет ли делиться, вопрос риторический.

В итоге мы имеем странную картину. Мужчина буквально доказывает свою привязанность и зависимость, заманивает всеми возможными благами, гарантирует готовность горы свернуть ради девушки. И в этот момент многие совершают роковую ошибку — они считают происходящее проявлением любви и не понимают, что это всего лишь флирт.

Мужчины демонстрируют заинтересованность и симпатию таким образом, но мы не можем сказать перерастёт ли это во что-то серьёзное. Поэтому девушкам стоит научиться отделять мясо от котлет. Потуги парня на стадии влюблённости приятны, тут сложно спорить, однако если ваша цель заключается в создании крепкого романтического союза, то смотреть нужно на совместимость и совпадение планов на жизнь.

Образ разваливается в условиях демо версии отношений, когда вы вдвоём достигаете совместных целей и выполняете обоюдные задачи. Свидание это не способ развеяться и послушать увлекательные истории за чашкой кофе, это инструмент анализа. Пока вы реагируете на флирт, результат будет одинаково нежелательным.