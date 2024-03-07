Цифровой детокс: как отказ от интернета способствует снятию стресса?

Цифровой детокс это осознанный отказ от использования смартфонов и компьютеров с интернетом либо существенное снижение времени, проведённого за потреблением информации из гаджетов. Целью является снижение уровня стресса и нормализация эмоционального состояния индивида, восстановление ресурсности психики, сведение к минимуму нагрузки на глаза, нервную систему, мозг. Данная процедура необходима каждому человеку в современном мире. Как часто к ней прибегать и что вообще такое цифровой детокс, обсудим сегодня.

Почему цифровой детокс стал настолько популярен?

Гаджеты многократно упростили нашу жизнь. Сегодня чтобы заплатить за ЖКХ, связаться с другом на противоположном конце планеты, прочитать книгу, послушать музыку, узнать последние новости и оценить свежевышедший клип любимого блогера не нужно делать практически ничего. Прямо в нашем кармане находятся все сервисы цивилизации и вся информация накопленная за тысячелетия существования человечества. Потребление медиаконтента достигло невероятных уровней и превратилось в головную боль в прямом смысле слова.

Группа учёных из Канады провела исследование, в котором приняло участие 2 440 детей. В одной группе находились те, кто много времени проводит перед экранами телевизоров, мониторов и смартфонов. В другой те, кого родители занимают иными увлечениями и не позволяют засиживаться в гаджетах. Результаты оказались весьма плачевными, первая группа значительно отставала от второй по уровню развития. Это не психические отклонения и болезнь, но на выполнение поставленных задач у любителей мультиков и игр ушло куда больше времени.

В Норвегии исследование выявило ещё одну любопытную деталь. Людям предложили прочитать и запомнить текс, чтобы потом его воспроизвести. Первые читали с бумажного листа, вторые с компьютера. Наверное вы уже догадались кто справился с заданием лучше. Примечательно, что Уоррен Баффет, являясь самым богатым инвестором в мире, всегда читает отчёты компаний и аналитику с бумажных носителей. Не в этом ли секрет успеха?!

Так как смартфон и интернет стали слишком доступными, мы выработали привычку доставать его каждую минуту, даже во время общения с друзьями. Многие уже высказывают свои недовольства, а психологи признали такие действия эмоциональным насилием и назвали фаббингом. Неприятно, когда пригласил товарища поговорить, а он всё время тупит в телефон.

Поток информации бесконечен. Прочитав новости в одних источниках, мы нервно ищем другие, потребляем контент там, возвращаемся обратно. Подписываемся на сотни групп, каналов, блогеров, изданий. Пролистывая ленту до посинения начинаем испытывать стресс. При чём как от того что свежей информации нет, так и от того, что она не заканчивается. Этому тоже есть название — думскроллинг.

И вот когда мы с красными глазами, нервным тиком и ощущением потерянного времени вдруг обнаруживаем, что посуда не помыта, пыль не убрана, работа не выполнена и друг со встречи ушёл расстроенным, а ребенок остался голодным, начинаем задумываться о том, как выбраться из этого порочного круга и освободить себя от цифровой зависимости. Для справки — среднестатистический человек проводит в смартфоне 5-7 часов в сутки! Ежедневно в мире просматривается 50 миллиардов роликов на ютуб шортс.

Правила цифрового детокса

Вред гаджетов значительно перекрыл пользу, к сожалению это факт. Причины, по которым люди решили заниматься цифровым детоксом, понятны. Но как это сделать, с чего начать? Ударится в тотальный аскетизм, отказавшись от смартфона в пользу кнопочного телефона? Отключить интернет? Переехать жить в тайгу? Давайте обо всём по порядку.

Определите степень своей зависимости

Большинство из вас сейчас думают, что я сильно преувеличиваю проблему. Но во-первых у меня нет задачи напугать вас, а во-вторых для анализа ситуации достаточно выполнить несколько простых действий. В каждом смартфоне фиксируется время проведенное пользователем в нём. Этот показатель называется «экранное время». Узнайте как его найти в вашей модели гаджета и посмотрите по дням.

С ПК и телевизором всё намного сложнее, но вы можете посчитать примерно. Как уже было сказано выше, в среднем мы проводим в смартфоне 5-7 часов в сутки, добавим сюда 2-4 часа перед телевизором и до 8 часов за ноутбуком. Получается, что минуя сон мы находимся в реальном мире не более 5 часов в сутки. Картина печальная.

В погоне за показателями маркетологи изобрели рекомендательную ленту. Во-первых она чаще всего бесконечная, то есть крутить её можно на протяжении нескольких часов подряд. Во вторых в ней присутствует контент, который вы даже не планировали потреблять. Но он настолько яркий и манящий, что пройти мимо невозможно.

Возьмём ленту дзена. Человек зашёл в приложение, чтобы проверить обновления любимого блогера, который пишет на интересные для него темы. Но с первого же экрана попал в рекомендательную ленту, где кроме нужного материала находятся сотни и тысячи публикаций из других источников. Всё это разбавляется короткими видео, которые показывают сумасшедшие цифры вовлеченности. Поэтому все топовые платформы начали внедрять их в свою систему.

Настройте соцсети таким образом, чтобы они демонстрировали контент, на который вы подписаны. Например, в ВК можно сделать так, чтобы видеть только посты друзей. Так вы избавляете себя от потока новостей, рекламы и рекомендаций. Это позволит узнать что нового у тех, кто вам интересен и не пропасть в мировой паутине на следующие три часа.

Удалите большую часть приложений со своего телефона. Львиная доля из них приносит минимальную выгоду, при этом забрасывает пользователя пуш уведомлениями и рекламными предложениями. Нас заставляют доставать гаджет даже во время покупки! Предъявите QR код, нажмите кнопку, подтвердите, авторизуйтесь.. Рекомендации, от которых голова идёт кругом.

Откажитесь от срочных новостей

Так как люди страдают от думскроллинга, им необходимо быть в курсе всего что происходит. Они хотят быть первыми, кто узнал о свежем событии. Новостным изданиям приходится публиковать информацию каждые каждый час. Телеграм каналы делают это ещё активнее, нередко достигая показателя «каждые 5 минут».

Во-первых в 99% случаев это рерайт. То есть одна и та же новость перепечатывается иными словами, дополняется часто бесполезной информацией и публикуется. Написали «на трассе м5 произошло ДТП с тремя пострадавшими», а спустя минут 20 выпустили свежий выпуск, из которого следует «на трассе м5 произошло ДТП с тремя пострадавшими, среди которых один ребенок». Потом допишут какого пола ребенок, какого возраста, откуда ехали, марка машины. И всё это время вы будете находиться в напряжении, желая узнать подробности.

Отыщите источники, которые сообщают важные новости через несколько часов после события. Полная информация с деталями, которую достаточно прочитать один раз, чтобы узнать всё, что вам интересно. Срочные новости и новостные ленты многократно усиливают стресс, вызывают зависимость и мучают психику, потому что она попадает в состояние неопределенности. Инфа преподносится как очень важная, при этом подробностей практически нет.

Например я давно отказался от финансовых сводок. Раз в неделю мне приходит полноценный отчёт, в котором все ключевые события написаны без эмоций и с максимальными уточнениями. Четыре листа аналитики раз в неделю вполне достаточно, чтобы быть в курсе ключевых изменений. Это и есть цифровой детокс. Всё что чаще и со значком «молния» это издевательство.

Откажитесь от нежелательного контента

Большинство социальных сетей и сервисов позволяют заносить неугодные источники в черный список. Это так называемый канселлинг. Если человек выкладывает посты на тему, которая вызывает гнев и раздражение или его жизненная позиция кажется вам недопустимой, не нужно бежать в комментарии и писать какой он гад. Просто заблокируйте, так всем станет спокойнее, вам в первую очередь.

Можно заблокировать источники, тематики или людей персонально. Так уровень стресса снизится по одной простой причине — негативно окрашенных внешних сигналов станет меньше. Зачем с пеной у рта кричать на певицу, которая вас бесит, если достаточно не слушать её песни и не читать новости о ней?

Включайте дисциплину во время общения с друзьями

На эту тему даже фильмы снимают. Когда вы встретились с другом или находитесь дома с детьми, отключайте интернет в смарфоне и убирайте его подальше от себя. Поначалу будет невероятно сложно, вы будете чувствовать, что упускаете нечто важное, пропускаете ценное и значимое. Это фомо эффект, также давно известный психологам. Но поверьте, всё действительно нужное вас подождёт, за 3 часа вашего отсутствия мир не изменится глобально, а все кому вы спонадобились, без проблем подождут. Или позвонят.

Когда справитесь с этой задачей, можно пойти дальше. Уезжая на выходные в деревню поставьте в социальных сетях статус «не в сети, вернусь в воскресенье после 20-00». Так ваши друзья и знакомые будут знать что с вами всё в порядке и отсутствие связано с цифровым детоксом. Ключевые новости можно будет прочитать потом, уделив этому 20 минут времени. А в случае чего-то очень срочного, вам позвонят.

Чем в итоге полезен цифровой детокс?

Во-первых происходит снижение нагрузки на психику и центральную нервную систему. Потребление контента неизбежно напрягает глаза и мозг, нередко мы залипаем в гаджет в неестественной позе. Затекает шея, болит голова, чувствуется сильная усталость.

Во-вторых потребление информации становится рациональным. У вас есть набор подписок, которые необходимо посмотреть. Прочитали новостные статьи за день или неделю, полезный и информативный контент, посты друзей. На это требуется 30-60 минут в сутки максимум. Вероятнее всего вы управитесь за 20 и при этом получите куда больше пользы, чем те, кто в течении 5 часов крутил рекомендательную систему.

В третьих жизнь станет интереснее. Не только потому что вы больше времени начнёте уделять реальному общению с живыми людьми, но и потому что за время вашего отсутствия накопится много любопытной информации. Страдающие от думскроллинга часто жалуются на то, что прочитали и просмотрели весь контент, устали, уже перешли на сторонние тематики и приступили к потреблению абсолютной ерунды. В ленте миллионы постов, но нет свежих и отвечающих моим потребностям. Мне нечего смотреть…

Если вы заходите в интернет раз в сутки на 20-40 минут, то первым делом пойдёте в раздел подписок. Там аналитики уже прислали отчёт, любимые блогеры сняли новые клипы или написали статьи, друзья опубликовали фотографии. После этого можно выделить 10 минут на поиск новых источников, на кого-то подписаться, от кого-то отписаться. И счастливым отправится по своим реальным делам. Обнять мужа, поговорить с ребенком, приготовить суп, полежать в тёплой ванне.