В большинстве случаев предательство, будь то прямая измена или отказ выполнять иные обещания, является привычкой. Проще говоря человек к подобному поведению склонен и что бы вы не делали, предотвратить нежелательный исход не получится. Сегодня попытаемся разобраться как понять, что девушка склонна к предательству и какие сигналы стоит учитывать при анализе коммуникации с ней.

Как точно не получится понять, что девушка склонна к предательству

Женское предательство беспокоит не только их романтических спутников, но и подруг. Девушка-предательница способна увести мужа из семьи, распространить порочащую информацию, развеять секрет по всему свету. Следовало бы быть с ней аккуратнее, но вы вовремя не поняли что перед вами опасная особа. А всё потому что не туда смотрели.

Тусовщица. Зачастую «гулящих» девушек записывают в потенциальные предательницы, так как их образ жизни противоречит общепринятой норме. Нам кажется, что порядочные люди всегда воспитаны, хозяйственны, образованны, сидят дома, варят борщи и пять раз в день мот пол. В общем замечательная девочка, от такой подвоха не жди!

На практике в тихом омуте черти водятся и образ жизни никак не коррелирует с порядочностью. Представительница прекрасного пола может тусить по клубам, посещать все увеселительные заведения в городе и развлекаться на всю катушку, но при этом никогда не изменять мужу и не подставлять подруг. А домоседка с милым личиком запросто заведет двух любовников и ударится в сплетни.

Откровенно одевается. На протяжении всей истории человечества женское тело пытаются скрыть от посторонних глаз. Убеждая представительниц нежного пола и самих себя в том, что голые живот и ноги порочат её честь, а заодно идут вразрез с религией, моралью, законом и так далее. К тем, кто пытается бунтовать, применяется насилие, так называемый слатшейминг.

Сочетание короткой юбки и склонности к предательству наверное велико чисто математически, но с точки зрения психологии эти вещи никак не связаны. Если чья-то жена демонстрирует свои колени и купила слишком откровенное бикини, это совершенно не значит, что она готова к разврату и похоти. Плохим человеком её такая одежда тоже не делает. Ложный сигнал, но вы на него реагируете. О причинах поговорим в других статьях, здесь останавливаться не будем.

У неё много друзей и подруг. Вспомним типичное поведение абьюзера, он всегда стремится ограничить общение жертвы с окружающими. Боится соблазнов, перед которыми спутница не сможет устоять. Подруги непременно пригласят в компанию мужчин, а сами мужчины дружат с ней только потому что хотят овладеть. Но психологи хорошо знают, что собственники страдают от низкой самооценки и всё их поведение основано на страхе быть униженным. Если вам хочется, чтобы человек тотально принадлежал вам, то скорее всего проблемы в вашей голове, спутница ни при чём.

С ней флиртуют мужчины. К некоторым девушкам буквально лезут представители сильного пола. Не всегда дело в красоте или легкодоступности, просто чем-то она привлекает внимание. Партнёр сразу напрягается, потому что чувствует угрозу, подруги прячут своих мужей, чтобы ведьма не утащила их в своё логово.

Начинается абсурд. Парень отслеживает соцсети спутницы, чтобы отгонять потенциальных ухажёров, бесится если кто-то мило беседовал с ней, приходит в ярость, если кто-то подарил его женщине цветы или сделал комплимент. Саму девушку перестают приглашать в гости, опасаясь что она одним своим присутствием соблазнит всех мужчин и разрушит семьи. В действительности правило «су@ка не захочет, кобель не вскочит» всё ещё работает и данный сигнал также является ложным.

Она имеет свою собственную жизнь. Любимое занятие абьюзера — ограничивать личную жизнь своей девушки, чтобы не работала, не развивалась, не имела персональных увлечений. Иногда, как мы знаем, представительницам нежного пола запрещают получать образование, заниматься спортом, водить автомобиль.

Принято считать, что всё это приближает предательство. Во-первых девушка с активной жизненной позицией часто знакомится с людьми и имея широкое окружение запросто может найти себе хоть любовника, хоть нового мужа. Во-вторых так она получает независимость, а значит больше не боится потерять супруга.

В этот момент мы очень близко подобрались к истине, которую обсудим чуть ниже, а пока резюмируем сказанное короткой фразой — если женщина не считает нужным хранить верность будучи полностью свободной, то и клетка вас от её ухода не спасёт. Хотите узнать насколько вы значимы для неё? Отпустите и посмотрите, уйдёт ли.

Признаки, по которым можно вычислить потенциальную предательницу

Все вышеописанные признаки являются очевидными и популярными, но на практике показывают низкую эффективность. Ничего кроме страхов и подозрений они вам не дадут, с большой долей вероятности вы ошибётесь. Мы же сосредоточимся на тех сигналах, которые почти всегда оказываются истинными.

Она уже предавала в прошлом

Многие мужчины мечтают найти молодую, непорочную девушку, чтобы гарантировать отсутствие измен. В некоторых африканских странах идут ещё дальше, там выдают замуж в 13-14 лет и проводят калечащую операцию на половых органах. Чтобы не хотелось и даже не думалось. В более цивилизованных странах мечтают о той, у которой отношений не было. Но эффективнее всего смотреть на предыдущий опыт девушки и анализировать его.

Предательство это почти всегда привычка. Если ваша спутница изменяла мужу, то скорее всего вас ждёт точно такой же исход. Если ваша подруга обсуждает других, сплетничает и насмехается над общими знакомыми, то вероятнее всего ваши кости тоже промываются. Сегодня с Таней обсудила Галю, а завтра с Машей похихикает над Таней. Отдалась Мише будучи в отношениях с Колей, завтра наставит рога и Мише. И так далее.

Её родители предавали

Дети похожи на губки, которые впитывают всё, что видят и слышат. Глядя на опыт значимого взрослого мы копируем модель поведения и затем непроизвольно повторяем его. В психологии это называется импринтингом. Не пытаюсь натянуть сову на глобус, но статистика неумолима, в большинстве случаев девочка выросшая без отца не может построить нормальные отношения. Это не значит, что на ней крест надо ставить, просто обратить внимание на данный сигнал важно.

Если её мама изменяла мужу, то повторение сценария становится крайне вероятным. Если она подавляла отца, то у девочки может сработать механизм компенсации и во взрослой жизни она захочет конкурировать с другими девушками, найдёт женатого или бабника.

Либо получит потребность заботится о хорошем мужчине (проекция на отца лишенного любви матери) и тогда даже находясь в браке найдёт парня которого можно окутать вниманием и лаской. Такая на раз-два уведёт у вас супруга и наставит рога. Детско-родительский опыт необходимо изучать, если хотите оценить склонность спутницы к деструктивному поведению в отношениях.

Её ценность выше, чем партнёра и подруг

Говоря о неравнозначных отношениях мы как правило имеем ввиду статус и материальное благосостояние. Но в действительности значение имеет лишь баланс значимости. Если он нарушен, то держать слово и выполнять обещания не имеет смысла. И здесь скрывается главная ошибка многих мужчин — они завоёвывают и заслуживают внимание спутницы, но не понимают к чему это ведёт.

Когда парень не выглядит значимым, девушка его отшивает. Он ей не нужен, но она ему очень нужна, поэтому свою стоимость приходится поднимать. Цветы, подарки, решение проблем, очевидная польза, конкуренция с другими мужчинами, игра на чувствах и эмоциях. В результате представительница нежного пола получает какие-то блага и смотрит на парня иначе. Теперь он что-то значит для неё.

Но беда в том, что мы смотрим на конструкцию слишком просто. На практике значимость девушки высокая, значимость мужчины по-прежнему низкая, но он возвышается за счёт ухаживаний. Баланс приходит в норму, но искусственным способом. Как только объём усилий со стороны парня пойдёт на спад, карета превратится в тыкву.

Либо девушка изначально сделает вывод, что сам парень ей не нужен, но раз он приносит так много пользы, можно дать ему немного внимания. Как только кто-то даст больше или эта игра надоест, мужчину бросят и предадут. Именно поэтому абьюзер вынужден ограничивать и подавлять. Он понимает или как минимум убеждён в том, что сам по себе девушке не нужен. Его «стоимость» в чём-то внешнем, а здесь уже много конкурентов. Если стать самым красивым и богатым не получается, то разумнее, как ему кажется, запретить спутнице смотреть на других.

Сложный механизм и тема дискуссионная, но если разобраться, то всё максимально просто. Нарушенный баланс значимости почти всегда ведёт к предательству. И самое интересное то, что вы знали об этой ситуации, но зачем-то попытались исправить её дополнительной ценностью. Вам же сказали «нет», но вы проявили настойчивость, добились, уговорили, заслужили и выпросили, а теперь боитесь измен или удивляетесь почему это произошло. А ведь по-другому быть не могло и вы прекрасно это понимаете, только признаться не хотите.