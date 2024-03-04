Что такое жалость в психологии и в чём отличие от сострадания?

Жалость это деструктивное чувство возникающее в результате обесценивания личности того, на кого она направлена. Вы как бы признаёте беспомощность и слабость объекта (себя или кого-то другого), внушаете ему неспособность помочь самому себе, что вынуждает оказывать помощь. Однако здесь то и кроется одна глобальная ошибка. Далее обсудим почему жалость вредит как спасителю так и спасённому, а заодно выясним чем она отличается от сострадания и милосердия.

Как жалость используется нуждающимися?

Наверняка вы хоть раз в жизни сталкивались с людьми, которые выглядели жалкими, убогими, а порой даже обрёчёнными. Как правило они открыто демонстрируют своё бедственное положение, говорят об этом. Многие девушки на свиданиях выслушивали истории о том, как мужчине изменяла спутница, как она его унижала, оскорбляла и подавляла. Или ещё интереснее — парень заявляет, что он некрасивый, бедный, неинтересный, никому не нужен, уже 5 лет живёт без физической близости, все ему отказывают..

Казалось бы поведение максимально глупое, кто же даст ущербному?! Какая женщина захочет тащить на себе аварийного партнера, у которого всё из рук валится?! В действительности тактика нередко приносит успех. Это один из парадоксов в психологии, но приходится констатировать факт — жалость может стать хорошим инструментом в достижении целей.

Дело в том, что с детства нам внушают идею о героизме и нормальности. Чтобы бы заслужить одобрение и похвалу, необходимо заботится о слабых, помогать нуждающимся, делиться с нищими. Безусловно в этом есть здравый смысл, сострадание и милосердие делает общество гуманным и избавляет страдальцев от мучений. Пожалуй только в таком виде может существовать человечество. Но у всего есть границы адекватности, порой мы просто не соответствуем контексту и самые благие действия оборачиваются вредом.

Самый яркий пример — социальные льготы. Когда государство выбирает категорию лиц по рандомному признаку и возводит их в ранг значимых, то происходит слом всей финансовой системы. Определённый человек получает блага за счёт других и больше не видит смысла в развитии. Зачем? Мне и так всё дадут. Следовательно появляются те, кто хочет в категорию привилегированных попасть.

В какой-то момент уход от ответственности заходит так далеко, что жалость становится единственным инструментом достижения целей. Прикинуться малоимущим, получить статус больного, бедного и несчастного, обвинить окружающих в жестокости. И тогда у всех вокруг сработает убеждение, навязанное ещё в детстве. Если ты не помогаешь слабым, значит ты плохой, ненормальный, мерзкий.

В результате те, кто действительно нуждается в помощи, её недополучают. А тех, кто отказался от ответственности и предпочёл переложить её на других, становится всё больше. Пока один ребёнок ждёт нужных лекарств, мошенники без труда собирают миллионы публикуя ложную информацию в интернете. А мы даже не думаем её проверять, потому что в моменте встаём перед выбором — быть хорошим человеком (дать денег) или почувствовать себя изгоем, жестоким и безжалостным животным (отказать).

Мужчина, жалобно выпрашивающий поцелуй и обнимашки, не стремится найти в себе сильные стороны и развивать их, ему проще давить на жалость. И вот ведь что странно, это работает! Вспомните истории своих подруг или свои собственные, когда девушка осталась в отношениях с алкоголиком, наркоманом, игроманом. Не ушла от абьюзера. Почему? Потому что жалко, он без меня пропадёт, любая бы бросила, а я несу свой крест достойно!

Резюмируем — человек, который действительно оказался в беде, делает всё, что в его силах. Достигая максимума мы можем не получить нужного результата и тогда обращаемся за помощью. И здесь очень важно разделять положение нуждающегося на две группы. Первая — человек предпринял все возможные усилия, решить проблему не получилось, он попросил окружающих помочь и при этом его беда угрожает жизни и здоровью. О жалости речи не идёт, это отклик на просьбу.

Вторая — человек очевидно палец о палец не ударил для выхода из своего положения. Угрозы жизни и здоровью нет. Если вам по-прежнему хочется решать его проблемы, то у вас ярко выраженный синдром спасателя. Вы поощряете безответственность, корысть и манипуляции. Многие говорят «мне нечего есть, помогите деньгами», но на предложение продать автомобиль или перестать пьянствовать, следует агрессия.

Почему мы испытываем жалость?

И так, из вышесказанного нам стало понятно, что жалось во всех случаях деструктивна. Потому что она представляет из себя признание нуждающегося беспомощным, слабым, никчёмным, проблемным, убогим, обречённым. Но с теми кто активно борется и просто не располагает достаточными ресурсами для выхода из ситуации, это недопустимо. А с корыстными притворщиками ещё и вредно. Почему же чувство жалости вообще возникает?

Первое — повышение чувства собственной важности. Говоря о беспомощности и слабости других людей мы ощущаем себя лучше них. Ой как жалко подругу, её парень настоящий придурок (у меня лучше). Мой друг так бедно живёт, даже штаны купить себе не может (а я могу). В других странах люди еле сводят концы с концами, как жаль людей.. (а мне вроде как на всё хватает).

Унизили жертву, но помочь даже не подумали. Подруга вас об этом и не просила, другу не нужны ваши сопли, купите ему штаны. Жаль детей Африки? Так есть же фонды помощи, перечислите деньги, к чему ведёт ваше нытьё? Но всё это вам не нужно, у вас другая цель и вы её достигаете жалостью.

Второе — страх оказаться в безвыходной ситуации. Ежедневно мы узнаём жуткие новости о смерти, изнасиловании, болезни. Психике очень важно найти причины, чтобы их избежать и не попасть в такую же беду. И тут у нас две крайности — виктимблейминг и жалость. В первом случае мы убеждаем себя в том, что жертва сама виновата, потому что сделала что-то не так. Пошла через парк ночью и встретила маньяка, питалась неправильно и поэтому рак развился, терпела домашнее насилие и в итоге была убита.

Во втором случае обесцениваем её личностные характеристики. Она не совершала опасных действий, но была слабой, беспомощной, подверглась несправедливости. Тогда психика остаётся в неведении, жалость вынуждает её жить в страхе и тревоге. Помочь жертве уже нельзя, вам прямо сейчас ничего не угрожает, но вы всё равно испытываете страх, генерируете негативно окрашенные эмоции, уходите в пессимизм. Проще говоря озадачили своё сознание бессмысленным и неконструктивным трудом. Психика хотела как лучше, но получилось как всегда..

Третье — попытка заслужить одобрение и похвалу. Всем известно, что человек с синдромом спасателя непременно найдёт жертву. Даже если до встречи с ним всё было хорошо, «спасатель» убедит в обратном. Его цель сделать кого-то беспомощным и начать активно ему помогать, чтобы все увидели какой он благородный и милосердный.

Яркий пример — родители внушающие своим детям неспособность справится с жизненными трудностями. В результате 40 летний сын продолжает жить с мамой, полностью от неё зависит, не может отделиться. Страдает алкоголизмом, нигде не работает или целыми днями играет в компьютерные игры. Маме только этого и надо, ведь так он от неё не уйдёт, всегда будет с ней и окружающие оценят её жертвенность. А она постоянно будет говорить о жалости. Ему не везёт, он слабенький, без меня помрёт, никому кроме меня не нужен, я всё ему отдаю, если бы не я…

В чём отличие от сострадания?

Жалость всегда происходит без спроса. Вас об этом никто не просил. Больному не нужны ваши слёзы, причитания и унизительные фразы из серии «бедный, несчастный, убогий». Ему нужны лекарства, операция, иная медицинская помощь. Голодный не нуждается в грустных физиономиях и размышлениях о горе, он хочет получить еду. Жалобные взгляды и болтовня о высших ценностях никак не помогает бездомным животным.

Алкоголик в большинстве случаев не страдает от своего положения, это вы придумали. Он хочет получить деньги на водку, жалость ему не нужна. Когда вы читаете нравоучения о том, как надо жить, объясняя своё поведение жалостью, ничего кроме раздражения не получите. Вы наверное точно знаете как должно быть и вроде как желаете человеку добра, только забываете про один нюанс — что есть добро каждый должен решить сам. Ваш родственник имеет полное право спиться. Вот таким образом он решил распорядиться своей жизнью и ваш нос в его делах неуместен.

А вот сострадание это желание облегчить мучения кого-либо. То есть человек обратился к вам за помощью, вы оценили ситуацию и поняли, что он приложил все возможные усилия, но этого оказалось мало. Для облегчения страданий требуются ресурсы и вы можете их дать. Как видите жалости тут тоже места нет, у вас не просят плакать и называть жертву беспомощной, слабой, убогой. Вас просят дать конкретный ресурс.

Теперь зафиксируем на простом примере — ваш сын алкоголик, жена от него ушла, на работу никуда не берут. А если и берут, то надолго он там не задерживается. Вы можете испытать жалость, причины данного чувства написаны выше. Начнёте его ругать, учить уму разуму, но при этом продолжите поощрять зависимость. Будете содержать, давать деньги на выпивку и опохмел, обвините его жену в неверности, бросила мого мальчика, прошмандовка! Своё чсв повысите, но сыну навредите.

Если он осознаёт вред своего образа жизни, то наверняка обратиться к вам за помощью. Нужны деньги на лечение от зависимости, нужно найти работу, чтобы попытаться вернуть семью. Оплатить работу нарколога и поискать возможные варианты трудоустройства это сострадание. Если же он не прикладывает усилий для решения проблем, значит быть одиноким, безработным алкоголиком это его выбор. И вмешиваться вы не то что не должны, вы права такого не имеете.

Таким образом жалость это деструктивное чувство, приводящее к печальным последствиям как для того кто её испытывает, так и для того кто является её объектом. Мы можем проявлять сострадание и помогать нуждающимся, но повышать за их счёт своё чсв и тем более поощрять отказ от ответственности, это уже действия направленные на разрушение. Вы не спасаете, вы губите. Сколько раз вы пожалели, но не помогли или даже навредили? Если искренне ответить на этот вопрос, то станет страшно.