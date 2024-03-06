Как понять,что девушка не уверена в себе по поведению на свиданиях?

Многим парням нравятся неуверенные в себе девушки, так как они выглядят лёгкой добычей. Всего пара комплиментов и лёгкая манипуляция дистанцированием, как спутница уже у ваших ног. Безусловно это убеждение ошибочно, однако оно крайне популярно. Самое приятное, когда представительница нежного пола хороша собой, но из-за низкой самооценки готова начать отношения с недостойным, просто потому что считает, будто рискует остаться одна и быть никому ненужной.

При этом мужчины не осознают собственные риски, вступая в подобную коммуникацию. А девушки не всегда способны отличить реальное положение дел от своих догадок. В результате мы получаем эмоциональные качели, спутница убегает как только самооценка повышается, а парень хоть и получает желаемое в короткой перспективе, всё равно остаётся с носом на длинной дистанции. И всему виной женская неуверенность в себе, которая стала фундаментом в начале отношений.

Признаки неуверенной в себе девушки, которые можно вычислить на свиданиях

В самом начале общения важно обратить внимание на всё, что говорит девушка. Быть может львиная доля окажется ложью или как минимум преувеличением, но нам главное выцепить контекст. Некоторые фразы несут в себе информацию далёкую от сказанного, проще говоря скажет она одно, а выводы нам стоит делать совершенно другие. Давайте разберём на примерах.

Ужасный бывший

Какой нарратив пытается донести она, рассказывая о своём бывшем в негативном ключе? Во-первых суть заключается в жертвенности, то есть девушка любила, вкладывалась, терпела, заботилась, а парень не ценил, воспользовался, предал, не уважал, отверг. Во вторых это может быть сказ о том, что девушка неспособна делать выбор, мужчина её просто забрал и принёс к себе домой. В третьих вероятнее всего она зависима от эмоций, ей нужны отношения с перчинкой, где жизнь превращается в сериал.

Что видит парень, слушая нечто подобное? Во-первых он делает вывод о том, что перед ним настоящая принцесса, которая досталась ему из-за глупости «предыдущего пользователя». Он золото в руках держал, но выронил, потому что тупой. Во-вторых девушка выглядит той самой лёгкой добычей, которая давно потеряла свои личные границы и её можно просто взять и унести домой. В третьих мужчина получает чит код на взлом системы. Спутница открыто заявляет, что является слабенькой на эмоции, достаточно раскачать её на качелях, выдавая то сказочную любовь, то жестокое дистанцирование и можно получить всё что хочешь.

Что по итогу? Рассказывая о своих ужасных бывших, женщины демонстрируют неуверенность в себе. Ментально здоровые люди делают осознанный выбор на основе симпатии, затем анализируют обоюдные цели и задача, приступают к совместному их достижению. Если по каким-то причинам пути расходятся, люди пытаются найти компромисс, а когда и тут терпят поражение, мирно расстаются.

Здесь же речь идёт о нездоровой привязанности. Любить того, кто не любит и не ценит вас, это болезнь. Перекладывать всю ответственность на партнера и ждать когда он добьётся и завоюет глупо, потому что завтра вас кто-то отобьёт у этого, а потом третий у второго. Вы вообще своей жизнью управлять планируете?! Эндорфиновые женщины, теряющие интерес к отношениям в отсутствии эмоциональных качелей, редко оказываются в здоровых отношениях. А парень выполняет роль телеканала, как только становится скучно его просто переключают. И всё это из-за женской неуверенности в себе.

Предлагай, думай, решай

Способность находить компромиссы видна с первых минут знакомства. Все люди имеют предпочтения и желания, которые в той или иной степени должны сочетаться с этим же набором у спутника. В противном случае вы настолько разные, что вместе вам будет неинтересно.

У меня лет 15 назад был забавный случай. Я целую неделю гулял с девчонкой, а потом она резко перестала отвечать на звонки и через три дня написала смс — если ты в свои 19 лет не знаешь куда сводить девушку, то тебе лечиться надо, адьос. Случай смешной, но у него есть логическое объяснение.

Я каждый день предлагал ей провести время так, как хотелось мне, а она соглашалась. В результате она мечтала ходить в клубы и на различные мероприятия, а я таскал её по парку, катал на машине и водил в кино. Естественно в конце этого бардака у меня возник резонный вопрос — ты сказать то могла?! Но она не могла, потому что не уверена в себе, ждёт когда мужчина угадает потребности, сделает её счастливой самостоятельно. Просто как волшебник махнёт палочкой и ей станет хорошо.

В мире ментально здоровых людей один предлагает, второй либо соглашается потому что хотел также, либо отказывается и озвучивает свои желания. В конце концов находится компромисс или оба понимают, что им не по пути. Если я хочу погулять, посмотреть кино и посидеть в пиццерии, а она пойти в клуб, посетить выставку восковых фигур и погулять, то решение найдено. Если кто-то начинает делать то, что ему не нравится, то это уже либо нарушенный баланс значимости, либо неуверенность в себе, которая вынуждает соглашаться на всё подряд из-за риска не получить иных предложений.

Меня никогда не любили..

В психологии есть такой термин — компенсация. Недолюбленные в детстве люди пытаются наверстать упущенное во взрослой жизни. Они могут даже не понимать что такое настоящая любовь и принимают за неё всякий хлам, но их стремление получить желаемое очень сильно. Жалобы на дефицит внимания и отсутствие красивых ухаживаний сигнализируют о намерении выжать все соки с первого попавшего.

Проблема в том, что такая девушка не готова к серьёзным отношениям, её психика вывела в приоритет иные задачи. Когда она говорит «парни мне даже цветы никогда не дарили», это попытка выпросить букет. Спутником она возможно вообще не интересуется. Если в детстве её часто игнорировали и обесценивали, то сейчас ей будут нравится навязчивые парни, которые её ревнуют, которые активно ухаживают, обещают золотые горы, берут на себя её зону личной ответственности. Ей опять же не нужен конкретный мужчина, она наслаждается самой ситуацией, при которой растёт её ЧСВ.

Мне никто не нужен, я сама со всем справляюсь

Ещё одна лживая фраза, буквально кричащая о неуверенности в себе. Отношения нужны всем, мы нуждаемся в физической близости, поддержке, внимании, заботе (как в свою сторону, так и в обратную). Но порой встретить вторую половинку не получается и тогда важно обладать адекватной самооценкой чтобы за счёт самодостаточности выдержать эти негативно окрашенные эмоции. Но такой человек не говорит, что одиночество лучше, он говорит, что ему хотелось бы иметь партнера, но раз его нет, то стоит сосредоточиться на своих увлечениях и тем самым уклониться от дискомфорта.

Девушки, которые заявляют о нежелании вступать в отношения вовсе, лукавят. Своим поведением они пытаются показать, что неоднократно пробовали и каждый раз терпели неудачу. Это тяжелые удары для психики. Повторения отрицательного исхода допустить не хотелось бы. Сама не верит в способность найти нормального мужчину, быть может считает себя недостойной, а может понимает, что её потребности отпугивают ментально здоровых, приводят к абьюзерам, дуракам и прочему хламу. Причина фразы «мне одной лучше» всегда одна — неуверенность в себе.

Мне ничего не надо, я сама!

Чтобы было совсем понятно, давайте приведём яркий пример. Допустим мужчина общается с девушкой, которая хорошо зарабатывает в отличии от своего спутника. Денег на поездку за границу у него нет, машину купить не может. Но ей с ним хорошо, она влюблена. Покупает ему машину, оплачивает все счета в кафе и ресторанах, он живёт в её квартире и путешествует за её счёт. Он альфонс? Она дура?

Если вы ответили положительно, то вот вам железобетонные аргументы. Плохо, когда люди обманывают друг друга. Ужасно, если они манипулируют и вводят в заблуждение. Но в выдуманной мной истории что-то подобное было? Парень мог быть интересным, хорошим любовником, замечательным другом и очень приятным спутником. Он не вымогал деньги, не выпрашивал, не угрожал ножом и не применял шантаж. Она предложила, он согласился. Так ведёт себя человек с адекватной самооценкой. Зачем отказываться от чего-то хорошего?! Я этого достоин!

Девушка, которая выклянчивает деньги и иные блага, а также постоянно повторяет, что мужчина ей должен, выглядит ущербно. Но не менее ущербно выглядит та, которая от всего отказывается. Боится попасть в зависимость, либо не считает себя достойной. Сразу думает о том, чем придётся расплачиваться и вообще всё это неспроста! Есть какой-то подвох.

В действительности правило «дают — бери, бьют — беги» идеально работает в этом мире. Если мужчина вбухивает в вас деньги чтобы соответствовать званию «нормальный мужчина» и чего-то ждёт взамен, то это его личная проблема. Пусть озвучит её психологу и услышит несколько ценных рекомендаций. Вам то какое дело? Но большинство мужчин и женщин любят делать приятное, с удовольствием дарят любые ценности окружающим.

Если человек вам что-то предлагает, значит вы этого достойны. Не нужно искать дополнительных причин, это не аванс и не ошибочная оценка. Предлагают заплатить за такси? Соглашайтесь. Подарили швейцарские часы за миллион долларов? Берите. Купил кофе? Отлично, спасибо. Выпрашивать и ожидать плохо, а принимать вполне себе здравое решение.

Мне однажды за консультацию заплатили столько, что я посчитал это ошибкой. Решил подождать когда он напишет, что неверно ввёл сумму и попросит вернуть часть денег. Уж думал сообщить об этом, вдруг он не заметил. Но мужчина обратился за повторной консультацией и заплатил столько же. У него есть такие возможности, он посчитал это разумной стоимостью моей услуги, я не заставлял, не принуждал, не высылал прайс. Так я понял, что над уверенностью в себе стоит поработать. А уж сколько девушек страдают от подобных неприятностей, даже сказать сложно.

Вместо итога

Неуверенность в себе проявляется по-разному. В самом начале общения важно обратить внимание на вышеперечисленные сигналы. К сожалению многие убеждены, что скромность, показательная самодостаточность и излишняя романтизация это круто. Значит девушка воспитанная, нежная, покорная. И при этом ей не везло в прошлом, её жалко, хочется позаботиться, подарить то что было в дефиците.

На практике коммуникация с такими представительницами нежного пола крайне сложная. Они не чувствуют своих личных границ, значит не будут чувствовать ваших. Компенсируют дефициты и когда эта игра закончится, ваша значимость резко уйдёт в ноль. Не знают чего хотят, вам придётся угадывать и подстраиваться, а если не получится, то вас выкинут как бесполезную вещь. Все её «я сама» это защитные механизмы психики, которые могут обесценить всё на свете и парня в том числе. Планка постоянно поднимается, однажды вы просто не дотянетесь.

Сама девушка от неуверенности в себе никаких профитов не получает. Не может вовремя понять, что происходящее далеко не любовь и пора бежать от насилия. Покорно следуют за мужчиной и в какой-то момент обнаруживают, что оказалась в тупике. Им предлагают всё самое доброе, приятное и светлое, но они отталкивают это. А когда оказались внутри здоровых отношений, начинают подозрительно оглядываться. Нет, это не могло произойти со мной, кажется есть какой-то подвох, я на всякий случай брошу этого парня, что-то тут не чисто..