Правила экономии семейного бюджета: почему ограничения не ведут к богатству?

Правила экономии семейного бюджета это рекомендации, возникшие в результате наблюдений и практического изучения трат домохозяйств. Многие думают, что для эффективного управления финансами достаточно научиться ограничивать себя, отказаться от ряда потребностей и начать пользоваться скидками, однако экономисты обнаружили, что это никак не помогает улучшить благосостояние. Чаще всего программы лояльности и отказ от желаемого только увеличивают расходы и человек в конечно итоге теряет всякую мотивацию заниматься этой ерундой.

Результат экономии семейного бюджета

Давайте на минутку представим Ивана Ивановича Иванова, который наконец понял, что дела с его финансами идут мягко говоря не очень. Самое время начать экономить, иначе разоримся! Он отказывается от курения, пива, пиццы, роллов, автомобиля и походов в кино. Перестаёт делегировать задачи и теперь сам меняет краны в доме, ремонтирует стиральную машину и ноутбук, моет полы в подъезде, чтобы не скидываться на уборщицу. На всё вышеперечисленное раньше уходило 15 000 рублей в месяц, это ж целое состояние, а значит теперь Иван Иванович станет самым богатым человеком своего района. Быть может даже города!

Все вокруг тратят деньги на ерунду, а Иван собрал волю в кулак и перешёл на эконом режим. Но проходит месяц, два, три, в списке форбс он себя обнаружить по-прежнему не может. Если уволят с работы, то и вовсе наступит тёмное время. Ощутимых улучшений финансового положения как не было так и нет. В чём ошибка, понять не может, ведь как ни крути 15 000 ежемесячно остаются в кошельке. Только где они?

Беда в том, что Иван Иванович Иванов экономил в одном месте, но накопленные средства быстро находили применение в чём-то другом. Не курю, не пью, не заказываю фастфуд и не заправляю автомобиль по конским ценам за бензин, но очень скоро почувствовал прибавку в кармане и тут же подсел на сериалы, записался в спортзал, подарил жене тёплую шубу и купил себе модные кроссовки. Тут убыло, там прибыло.

Была ли польза от экономии? Определённо да, ведь шуба для жены и кроссовки для себя это гораздо лучше пива с сигаретами. Замена бензина на спортзал и онлайн подписки быть может тоже пошли на пользу, если работа в двух шагах, то и ни к чему садиться за руль, занятия с гантелями намного лучше этого. Всё не так уж и плохо, успокаивает себя Иван Иванович, но неприятный осадочек всё равно остался. Никакого заметного результата жёстких ограничений не наблюдается. Сэкономленные деньги всё равно потрачены, посмотреть на них нельзя и будущее они не обеспечивают. Иван расстраивается и решает вернуть всё «в зад».

С точки зрения финансовой грамотности единственным разумным результатом экономии должен стать капитал. Сначала это мелочь, потом активы увеличиваются и какой-то момент, пусть даже через 20 лет, человек может сказать — я много экономил, отказался от вредных привычек и бесполезных трат, теперь у меня есть то, что способно содержать всю мою семью. Я сэкономил N денег, получил определённое количество активов и отныне могу жить на дивиденды. Стоило 20 лет не курить и не пить пиво, чтобы оказаться в моём нынешнем положении.

Как экономить семейный бюджет правильно?

Следуя этой логике мы должны все сэкономленные деньги направлять в активы. Сразу, не дожидаясь накоплений. В противном случае вы всегда будете упираться в одну и ту же историю — сэкономите на одном, потратите на другое. Может быть замените вредную привычку на полезную, но суть от этого не поменяется. Значит действовать нужно так, чтобы отказ от чего-либо тут же превращался в осязаемый результат.

Я не буду рекомендовать что-то конкретное, тут мы столкнёмся с конфликтом мировоззрений и опыта. Банковский вклад или брокерский счёт, пусть каждый решает сам. Но вам нужен аккаунт для накопления сэкономленных средств, при этом способный увеличивать сбережения, преумножать ваш капитал. Если вы каждый день пьёте кофе, а потом решили на этом экономить, то в конце дня всё равно переводите сумму на свой баланс. Заплатить придётся, только теперь не продавцу напитка, а самому себе.

Если вы раньше выпивали по 4 бутылочки пива в выходные, а теперь решили с этим завязать, то деньги необходимо продолжать переводить. Только теперь не производителю пива, а самому себе. Эту привычку можно сделать и локальной. Например, очень сильно захотели пиццу. Уже готовы были заказать, но потом подумали, что на ночь наедаться будет глупо, да и вообще уже нашли в холодильнике творог, перекусили и больше есть не хотите. Круто, но оплатить пиццу всё равно придётся. Вы сэкономили эту сумму, отдайте её самому себе. Иначе завтра всё равно потратите на что-то и тогда смысл отказа от вкусняшки теряется с финансовой точки зрения.

Источники экономии

Кроме вышеперечисленных, есть и другие. Главное усвоить правило — как только сэкономил, сразу переведи эту сумму на свой счёт. В самом начале вам будет даже смешно, потому что пополняя депозит или брокерский аккаунт на 100-200 рублей, вы будете чувствовать себя дураком. Занимаюсь какой-то ерундой, даже выглядит как-то нелепо. Но со временем люди обнаруживают, что копейки превращаются в солидные суммы очень быстро. А затем начнутся первые дивиденды, сработает эффект снежного кома и появится азарт. Захочется экономить всё чаще. Учитывая тот факт, что большинство наших трат нам на самом деле не нужны и потребность возникает в результате банальной психологической зависимости, источников экономии станет всё больше и больше. А главное человек видит результат и это сильно мотивирует.

Старые вещи

Открывать счёт с 0 на балансе и пополнять его по 100 рублей в день, действительно странновато. Нужен какой-то стартовый капитал. Если отказаться от пива прямо сейчас, то копить сумму в несколько тысяч придётся как минимум месяц. Это долго. Так не интересно. Поэтому разумно воспользоваться подручными средствами. У абсолютного большинства людей в доме или квартире лежит гора хлама, которым они давно не пользуются и уже никогда не будут. Старый телефон, утюг, ненужный телевизор, который ещё три года назад поменяли на новый. Обувь, коллекция детских книг. Мы как Плюшкины копим всё на чёрный день, наивно полагая, что это когда-нибудь пригодится. Иногда и правда пригождается, но настолько редко, что смысла в захламлении жилища никакого нет.

Можно собрать всё накопленное и выставить на авито или другую доску объявлений. Можете посмотреть и убедиться в том, что там продаётся вообще всё! Даже башмаки старые могут забрать рублей за 200. Кажется фигня, но если заморочиться, можно тысяч на 10 напродавать. Я года три назад читал историю парня, который после смерти бабушки продал вещей на 50 000. В конце своего поста он заявил, что нужно было сделать это раньше, ведь все эти вещи валялись в кладовке и ими никто не пользовался несколько лет. Даже самовар нерабочий купили. Сломанный холодильник, который ещё при царе горохе покупался, раскладушка, ковёр. Там такой набор был, что я с трудом поверил в возможность реализации. Но, оказывается, всё улетело как горячие пирожки.

Собственные усилия

Я вырос в условиях, при которых вызов сантехника это какая-то фантастическая история из зарубежного фильма. Абсолютно все ремонтные работы по дому делал отец. Я сам не понимаю с какой стороны к крану подойти и как узнать почему он течёт не там где нужно, а он за 5 минут разбирает и собирает все эти конструкции, что-то меняет, что-то подкручивает. Обшить балкон, не проблема. Поклеить обои, прибить плинтуса, заменить двери, постелить линолеум. Даже полы заливал. В общем всё это очень ценный навык, только богаче нас это не сделало.

А всё потому что отец занимался домашними делами бесплатно. Экономил семейный бюджет, но деньги не оседали в активах, мы их очень быстро тратили. И тратить могли больше обычного, ведь постоянно экономили то тысячу, то три. Угодили в ту самую ловушку, которую открыли экономисты. Здесь сэкономили, там пустили по ветру. Могли и одной каталкой колбасы обойтись, но взяли три!

Привычные обязательства

Многие люди, точнее почти все, хоть раз в жизни имели финансовые обязательства. Кредиты, займы, расходы на обучение или детей. Каждый раз мы убеждаем себя в том, что как только расплатимся с долгами, тут же почувствуем облегчение. Сейчас 20 000 в месяц за ипотеку плачу, но скоро закрою её и тогда смогу тратить эти деньги на себя любимого! Но проходит время, платежи прекращаются, а улучшения финансового положения не наблюдается. Денег как не было так и нет. Куда делись, непонятно.

Я буквально в этом году платил кредит 10 000 в месяц и каким-то чудом находил эту сумму, проблем не испытывал. Потом психанул и закрыл кредит, разозлили меня бешеные проценты. Думал смогу с этим смириться, но получилось иначе. Активы подросли как раз на сумму долга и я закрыл обязательство. Решил, что лучше эту десятку платить самому себе, возвращать в активы. Но спустя пару месяцев обнаружил, что никакой десятки у меня в свободном остатке нет! Я её на что-то трачу, но сам не понимаю на что. Пришлось проводить ревизию и искать исчезнувшее богатство.

Привычка всегда платить определённую сумму хороша тем, что она мотивирует больше зарабатывать. Беда только в том, что мы все свои сверхдоходы тратим на выплаты другим людям. Зачем-то берём смартфон в кредит, покупаем ерунду, почувствовав улучшение благосостояния. И никогда не инвестируем сбережения. Если вы платили кредит и потом он закончился, не останавливайтесь и продолжайте платить, только теперь самому себе. Очень скоро капитал начнёт отдавать дивиденды и вот только тогда вы увидите результат своих действий.

Вместо итога

У экономии семейного бюджета есть две цели. Первая — замена вредных привычек на полезные. Например, отказаться от пиццы и роллов в пользу спортзала и правильного питания. Это хорошо работает в ситуации низких доходов, когда ограничения становятся единственным способом поиска финансирования. Обучение ребёнка в университете стоит дорого, но достаточно перестать курить и пить пиво, как нужные 100 00 в год будут найдены. По этому же принципу можете придумать десятки других примеров.

Вторая — экономия с целью накопления капитала. Разумно отказаться от того, что вредно, неважно и необязательно, чтобы направить финансы на сбережение и создание активов. Только здесь мы очень часто допускаем критическую ошибку. Деньги то экономим, но в капитал их не направляем. В результате одна привычка сменяется другой и весь смысл теряется полностью. Одни не знают во что вкладывать, чтобы без риска и со стабильным (хоть и медленным) ростом. А другие пытаются накопить средства на карте и потом, когда сумма станет существенной, купить на них завод. Но так не работает, копить у вас не получится. Длинная дорога начинается с первых шагов, поэтому стартовать разумнее со 100 рублей. Главное начать и целенаправленно идти к цели.