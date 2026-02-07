Что такое брокерский счет и как начать инвестировать с нуля?

Брокерский счёт это ваш личный билет в мир инвестиций, специальный банковский счёт, но не для оплаты покупок в магазине, а для торговли на бирже. С его помощью вы можете покупать и продавать акции, облигации, валюту и множество других финансовых инструментов. Сами вы, к сожалению, напрямую на биржу попасть не сможете, поэтому здесь на помощь приходит брокер – это такая компания-посредник, у которой есть специальная лицензия от Центрального банка, дающая право работать на фондовом рынке и предоставлять вам доступ к этим операциям. Давайте подробно поговорим о том, что такое брокерский счет, как его открыть, зачем он нужен и какими возможностями обладает.

Что такое брокерский счет простыми словами?

Брокерский счет это мост между инвестором и рынками (фондовым, финансовым, срочным). Сам по себе он не приносит ни прибыли, ни убытков. Не решает никаких задач кроме одной — пустить физическое лицо к активам. А дальше, в зависимости от потребностей, человек выбирает те инструменты, которые ему нужны. Он может покупать, продавать, пополнять счёт и выводить с него средства, наращивать инвестиционный портфель или спекулировать, рисковать или выбирать консервативные инструменты. Мы лишь перечислим основной список возможностей, которые получают те, кто его открыл. Далее подробно расскажем о том, что такое брокерский счет и зачем он нужен.

Зачем нужен брокерский счет?

Купить акции российских компаний

Купить акции американских компаний

Купить акции китайских компаний

Купить акции других иностранных компаний (европейских, развивающихся стран и т.д.)

Купить еврооблигации

Купить государственные облигации (ОФЗ)

Купить корпоративные облигации

Купить ПИФы

Купить ETF (Exchange Traded Funds)

Купить структурные продукты

Торговать опционами

Торговать фьючерсами

Купить доллары онлайн по выгодному курсу

Открыть ИИС

Получить налоговый вычет за инвестиции

Стать акционером и получать дивиденды от акций

Получать купонные выплаты по облигациям

Защита от девальвации рубля (через валютные активы)

Торговля с кредитным плечом для спекулянтов

Короткие продажи (шорты)

Доступ к аналитике и инвестиционным исследованиям

Использование различных торговых терминалов (десктопные, мобильные приложения)

Автоматические инвестиционные стратегии и робо-эдвайзинг

Получение консультаций финансовых специалистов

Перевод ценных бумаг от другого брокера

Участие в первичных и вторичных размещениях акций (IPO/SPO)

Доверительное управление активами

Автоматическое реинвестирование дивидендов и купонов

Уведомления о корпоративных событиях (дивиденды, собрания акционеров, изменения в компаниях)

Возможность участия в собраниях акционеров и голосования

Формирование наследства и завещание активов

Брокерский счет: как начать инвестировать с нуля? Пошаговый план действий

Шаг первый. Для начала нужно открыть брокерский счет. Сделать это можно онлайн, не выходя из дома, за три минуты. Весь процесс сводится к заполнению анкеты, загрузке скан-копии паспорта и ожидании смс со всеми необходимыми паролями. Тут есть небольшой нюанс. Если сумма пополнения свыше 1 000 000 рублей и вы планируете оперировать крупными суммами. то вам нужен обычный инвестиционный счет. Если сумма ваших инвестиций не превышает 1 000 000 рублей в год и вы хотите получить налоговый вычет от государства (вернуть НДФЛ или освободить доход от налогов), то вам нужен индивидуальный инвестиционный счет. Учтите, по нему нельзя снимать деньги в течении 5 лет. Точнее можно, но тогда налоговый вычет не получите.

Если вы находитесь не в России и вообще не являетесь налоговым резидентом РФ, то вам нужен глобал счет. Сайт, естественно, открывается только у тех, кто находится за пределами России. На него распространяется европейское законодательства и он входит в компенсационный фонд. Лицензия, соответственно, тоже ЕС. Ну и 4 тип — демо счет. Деньги там виртуальные, зато можно потыкать, пожмакать, попробовать, посмотреть. Ознакомиться, так сказать, с функционалом.

Шаг второй. Сразу после того, как вы определились с типом счета и прошли регистрацию, можно приступать к освоению. Во-первых пополнить счет, без денег то вам акции не продадут. Тут тоже есть нюанс — минимальных требований по сумме зачисления у брокеров нет, хоть 100 рублей кидайте. Но смысла в этом нет. Вам ни на что не хватит. Когда я только начина работать финансовым консультантом, было нормально начинать с 10 000 рублей. Позже рекомендательный порог подняли до 30 000. Сейчас лично я советую от 100 000. Но решать вам и дело это лично ваше.

Помните об одном — чем выше капитал, тем больше доходность. С 50 000 даже портфель нормальный не составишь, диверсификация невозможна. Ну и для больших клиентов брокеров всегда есть разные бонусы. Например от 8 000 000 000 вообще премиальное обслуживание, а там и юридические консультации и индивидуальные инвестиционные рекомендации и проход в VIP злы аэропорта. Короче быть богатым здорово, по возможности попробуйте стать миллиардером. Когда счет пополнен, скачивайте приложение, в нём всё интуитивно понятно, при нажатии на кнопку можно что угодно купить и что угодно продать. Для всех вопросов есть круглосуточная служба поддержки и персональный менеджер.

Шаг третий. Мост между вами и рынком активов построен, вы на месте! Теперь в зависимости от ваших целей и уровня знаний можно приступать в действиям. Тем, кто давно знаком с миром инвестиций и является опытным трейдерам, говорить ничего не надо. Новичкам скажу. Во-первых не используйте кредитные плечи, не играйте, это не азартный клуб. Сорвать куш можете попробовать в лотерее или букмекерской конторе, брокерский счет нужен для покупки ценных бумаг и других видов активов. Во-вторых соблюдайте диверсификацию на начальном этапе, «не складывайте все яблоки в одну корзину». Составить портфель можно на основе инвестиционных идей.. Учтите, тут нет гарантий доходности, это прогнозы аналитиков на основе фундаментального и технического анализа. В любом случае портфель должен состоять минимум из 20 бумаг. Позже освоитесь и можете какой-то актив выводить в приоритет.

Можно ли заработать на брокерском счете?

Брокерский счет используется для доступа к активам и сам по себе он не приносит ни прибыли, ни убытков. Всё зависит от тог, во что вы вложитесь и какие у вас цели. Основная функция инвестиций заключается в сохранении и приумножении капитала, поэтому игроманы тут долго не живут. Статистика показывает — самые успешные инвесторы это мёртвые люди. Они купили ценные бумаги и забыли про них. Те росли, выплачивали дивиденды, падали и снова росли, затем опять выплачивали дивиденды. И счёт увеличивался. Ощутимые результаты начинаются не через неделю, месяц или год. Как правило жить на дивиденды люди начинают через 10-15 лет. Но многим кажется, что это лучше, чем 40 лет ждать пенсию в 20 000 рублей. Как кажется вам я не знаю, решение остаётся за вами. А я просто рассказал о том, что такое брокерский счёт и надеюсь, что информация была полезной. Пока!

Стоит ли открывать брокерский счет?

Мне довольно часто задают вопрос ‘стоит ли открывать брокерский счет» и каждый раз мой ответ отличается от того, что я говорил предыдущему человеку. Дело в том, что данный тип банковского аккаунта не приносит никакой прибыли сам по себе, точно также как не может обернуться убытками. Это всего лишь доступ к фондовому, срочному и валютному рынку. Если у вас есть понятная цель, деньги и желание, то брокерский счет открывать 100% надо. Но если вы где-то увидели рекламу о том, как тут легко разбогатеть, вложив 10 000 и получая десятки тысяч дивидендов ежемесячно, то вас жестоко обманули и никакой счёт вам не нужен. Тоже самое, если у вас нет стартового капитала (как минимум 30 000 рублей) и возможности ежемесячно пополняться. Тут люди инвестируют, если вам нечего, то и нет необходимости регистрировать брокерский счет.

Что такое брокерское обслуживание?

Брокерское обслуживание это комплекс услуг, предоставляемых брокером для помощи инвесторам в покупке и продаже ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.) на бирже. Брокер выступает посредником между инвестором и рынком, обеспечивая доступ к торговле, аналитической информации и консультациям. Это позволяет частным лицам и компаниям эффективно управлять своими инвестициями.

Застрахованы ли деньги на брокерском счете?

Деньги на брокерском счёте не застрахованы, хотя в последнее время предлагаются различные программы для защиты капитала на счетах ИИС. Однако после покупки ценных бумаг ваших денег у брокера фактически нет, вы владелец имущества, доли в бизнесе. Данная информация хранится в депозитарии и даже в случае банкротства брокера, что довольно сложно представить, ваши активы будут возвращены. Поэтому если клиент переживает по поводу сохранности средств, ему рекомендуют не держать деньги на счетах, а инвестировать их в активы.

Что нужно знать при открытии брокерского счета?

При открытии брокерского счета важно знать, что вам потребуется паспорт и ИНН, а также быть готовым к предоставлению дополнительной информации для верификации личности и соответствия законодательству (например, закону о противодействии отмыванию доходов). Выбирая брокера, обратите внимание на его репутацию, лицензию Центрального банка, размер комиссий за сделки и обслуживание счета, минимальный порог входа, доступные торговые инструменты и удобство торговой платформы. Также стоит понимать разницу между типами счетов (например, брокерский счет и ИИС) и связанные с ними налоговые льготы.

Как пользоваться брокерским счетом?

Брокерский счет — это ваш личный счет, который открывается у брокера для торговли на бирже. Чтобы им пользоваться, сначала необходимо пополнить счет деньгами, затем выбрать инвестиционные инструменты (акции, облигации, фонды) через торговую платформу брокера. Вы можете покупать и продавать эти активы, отслеживать их стоимость и управлять своим портфелем. Важно понимать риски и, возможно, пройти обучение или проконсультироваться с финансовым советником перед началом активной торговли.