Что такое брокерский счет и как начать инвестировать с нуля?

Брокерский счёт это ваш личный билет в мир инвестиций, специальный банковский счёт, но не для оплаты покупок в магазине, а для торговли на бирже. С его помощью вы можете покупать и продавать акции, облигации, валюту и множество других финансовых инструментов. Сами вы, к сожалению, напрямую на биржу попасть не сможете, поэтому здесь на помощь приходит брокер – это такая компания-посредник, у которой есть специальная лицензия от Центрального банка, дающая право работать на фондовом рынке и предоставлять вам доступ к этим операциям. Давайте подробно поговорим о том, что такое брокерский счет, как его открыть, зачем он нужен и какими возможностями обладает.
Что такое брокерский счет простыми словами?
Брокерский счет это мост между инвестором и рынками (фондовым, финансовым, срочным). Сам по себе он не приносит ни прибыли, ни убытков. Не решает никаких задач кроме одной — пустить физическое лицо к активам. А дальше, в зависимости от потребностей, человек выбирает те инструменты, которые ему нужны. Он может покупать, продавать, пополнять счёт и выводить с него средства, наращивать инвестиционный портфель или спекулировать, рисковать или выбирать консервативные инструменты. Мы лишь перечислим основной список возможностей, которые получают те, кто его открыл. Далее подробно расскажем о том, что такое брокерский счет и зачем он нужен.
Зачем нужен брокерский счет?
- Купить акции российских компаний
- Купить акции американских компаний
- Купить акции китайских компаний
- Купить акции других иностранных компаний (европейских, развивающихся стран и т.д.)
- Купить еврооблигации
- Купить государственные облигации (ОФЗ)
- Купить корпоративные облигации
- Купить ПИФы
- Купить ETF (Exchange Traded Funds)
- Купить структурные продукты
- Торговать опционами
- Торговать фьючерсами
- Купить доллары онлайн по выгодному курсу
- Открыть ИИС
- Получить налоговый вычет за инвестиции
- Стать акционером и получать дивиденды от акций
- Получать купонные выплаты по облигациям
- Защита от девальвации рубля (через валютные активы)
- Торговля с кредитным плечом для спекулянтов
- Короткие продажи (шорты)
- Доступ к аналитике и инвестиционным исследованиям
- Использование различных торговых терминалов (десктопные, мобильные приложения)
- Автоматические инвестиционные стратегии и робо-эдвайзинг
- Получение консультаций финансовых специалистов
- Перевод ценных бумаг от другого брокера
- Участие в первичных и вторичных размещениях акций (IPO/SPO)
- Доверительное управление активами
- Автоматическое реинвестирование дивидендов и купонов
- Уведомления о корпоративных событиях (дивиденды, собрания акционеров, изменения в компаниях)
- Возможность участия в собраниях акционеров и голосования
- Формирование наследства и завещание активов
Брокерский счет: как начать инвестировать с нуля? Пошаговый план действий
Шаг первый. Для начала нужно открыть брокерский счет. Сделать это можно онлайн, не выходя из дома, за три минуты. Весь процесс сводится к заполнению анкеты, загрузке скан-копии паспорта и ожидании смс со всеми необходимыми паролями. Тут есть небольшой нюанс. Если сумма пополнения свыше 1 000 000 рублей и вы планируете оперировать крупными суммами. то вам нужен обычный инвестиционный счет. Если сумма ваших инвестиций не превышает 1 000 000 рублей в год и вы хотите получить налоговый вычет от государства (вернуть НДФЛ или освободить доход от налогов), то вам нужен индивидуальный инвестиционный счет. Учтите, по нему нельзя снимать деньги в течении 5 лет. Точнее можно, но тогда налоговый вычет не получите.
Если вы находитесь не в России и вообще не являетесь налоговым резидентом РФ, то вам нужен глобал счет. Сайт, естественно, открывается только у тех, кто находится за пределами России. На него распространяется европейское законодательства и он входит в компенсационный фонд. Лицензия, соответственно, тоже ЕС. Ну и 4 тип — демо счет. Деньги там виртуальные, зато можно потыкать, пожмакать, попробовать, посмотреть. Ознакомиться, так сказать, с функционалом.
Шаг второй. Сразу после того, как вы определились с типом счета и прошли регистрацию, можно приступать к освоению. Во-первых пополнить счет, без денег то вам акции не продадут. Тут тоже есть нюанс — минимальных требований по сумме зачисления у брокеров нет, хоть 100 рублей кидайте. Но смысла в этом нет. Вам ни на что не хватит. Когда я только начина работать финансовым консультантом, было нормально начинать с 10 000 рублей. Позже рекомендательный порог подняли до 30 000. Сейчас лично я советую от 100 000. Но решать вам и дело это лично ваше.
Помните об одном — чем выше капитал, тем больше доходность. С 50 000 даже портфель нормальный не составишь, диверсификация невозможна. Ну и для больших клиентов брокеров всегда есть разные бонусы. Например от 8 000 000 000 вообще премиальное обслуживание, а там и юридические консультации и индивидуальные инвестиционные рекомендации и проход в VIP злы аэропорта. Короче быть богатым здорово, по возможности попробуйте стать миллиардером. Когда счет пополнен, скачивайте приложение, в нём всё интуитивно понятно, при нажатии на кнопку можно что угодно купить и что угодно продать. Для всех вопросов есть круглосуточная служба поддержки и персональный менеджер.
Шаг третий. Мост между вами и рынком активов построен, вы на месте! Теперь в зависимости от ваших целей и уровня знаний можно приступать в действиям. Тем, кто давно знаком с миром инвестиций и является опытным трейдерам, говорить ничего не надо. Новичкам скажу. Во-первых не используйте кредитные плечи, не играйте, это не азартный клуб. Сорвать куш можете попробовать в лотерее или букмекерской конторе, брокерский счет нужен для покупки ценных бумаг и других видов активов. Во-вторых соблюдайте диверсификацию на начальном этапе, «не складывайте все яблоки в одну корзину». Составить портфель можно на основе инвестиционных идей.. Учтите, тут нет гарантий доходности, это прогнозы аналитиков на основе фундаментального и технического анализа. В любом случае портфель должен состоять минимум из 20 бумаг. Позже освоитесь и можете какой-то актив выводить в приоритет.
Можно ли заработать на брокерском счете?
Брокерский счет используется для доступа к активам и сам по себе он не приносит ни прибыли, ни убытков. Всё зависит от тог, во что вы вложитесь и какие у вас цели. Основная функция инвестиций заключается в сохранении и приумножении капитала, поэтому игроманы тут долго не живут. Статистика показывает — самые успешные инвесторы это мёртвые люди. Они купили ценные бумаги и забыли про них. Те росли, выплачивали дивиденды, падали и снова росли, затем опять выплачивали дивиденды. И счёт увеличивался. Ощутимые результаты начинаются не через неделю, месяц или год. Как правило жить на дивиденды люди начинают через 10-15 лет. Но многим кажется, что это лучше, чем 40 лет ждать пенсию в 20 000 рублей. Как кажется вам я не знаю, решение остаётся за вами. А я просто рассказал о том, что такое брокерский счёт и надеюсь, что информация была полезной. Пока!
Стоит ли открывать брокерский счет?
Мне довольно часто задают вопрос ‘стоит ли открывать брокерский счет» и каждый раз мой ответ отличается от того, что я говорил предыдущему человеку. Дело в том, что данный тип банковского аккаунта не приносит никакой прибыли сам по себе, точно также как не может обернуться убытками. Это всего лишь доступ к фондовому, срочному и валютному рынку. Если у вас есть понятная цель, деньги и желание, то брокерский счет открывать 100% надо. Но если вы где-то увидели рекламу о том, как тут легко разбогатеть, вложив 10 000 и получая десятки тысяч дивидендов ежемесячно, то вас жестоко обманули и никакой счёт вам не нужен. Тоже самое, если у вас нет стартового капитала (как минимум 30 000 рублей) и возможности ежемесячно пополняться. Тут люди инвестируют, если вам нечего, то и нет необходимости регистрировать брокерский счет.
Что такое брокерское обслуживание?
Брокерское обслуживание это комплекс услуг, предоставляемых брокером для помощи инвесторам в покупке и продаже ценных бумаг (акций, облигаций и т.д.) на бирже. Брокер выступает посредником между инвестором и рынком, обеспечивая доступ к торговле, аналитической информации и консультациям. Это позволяет частным лицам и компаниям эффективно управлять своими инвестициями.
Застрахованы ли деньги на брокерском счете?
Деньги на брокерском счёте не застрахованы, хотя в последнее время предлагаются различные программы для защиты капитала на счетах ИИС. Однако после покупки ценных бумаг ваших денег у брокера фактически нет, вы владелец имущества, доли в бизнесе. Данная информация хранится в депозитарии и даже в случае банкротства брокера, что довольно сложно представить, ваши активы будут возвращены. Поэтому если клиент переживает по поводу сохранности средств, ему рекомендуют не держать деньги на счетах, а инвестировать их в активы.
Что нужно знать при открытии брокерского счета?
При открытии брокерского счета важно знать, что вам потребуется паспорт и ИНН, а также быть готовым к предоставлению дополнительной информации для верификации личности и соответствия законодательству (например, закону о противодействии отмыванию доходов). Выбирая брокера, обратите внимание на его репутацию, лицензию Центрального банка, размер комиссий за сделки и обслуживание счета, минимальный порог входа, доступные торговые инструменты и удобство торговой платформы. Также стоит понимать разницу между типами счетов (например, брокерский счет и ИИС) и связанные с ними налоговые льготы.
Как пользоваться брокерским счетом?
Брокерский счет — это ваш личный счет, который открывается у брокера для торговли на бирже. Чтобы им пользоваться, сначала необходимо пополнить счет деньгами, затем выбрать инвестиционные инструменты (акции, облигации, фонды) через торговую платформу брокера. Вы можете покупать и продавать эти активы, отслеживать их стоимость и управлять своим портфелем. Важно понимать риски и, возможно, пройти обучение или проконсультироваться с финансовым советником перед началом активной торговли.