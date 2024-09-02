Институциональные инвесторы: кто это и как влияют на фондовый рынок?

Институциональные инвесторы это юридические лица, которые консолидируют на своих счетах денежные средства вкладчиков, чаще всего через ПИФы и инвестируют их в ценные бумаги с целью получения прибыли. Проще говоря это не один человек, а компания или общество, которое распоряжается финансами более мелких вкладчиков. Выплата дохода либо фиксированная, либо в виде процента. Такие участники рынка могут совершать крупные сделки, которые влияют на котировки и задают общий тренд.

Кто относится к институциональным инвесторам

Пожалуй самый известный пример — коммерческие банки. Они берут деньги у своих вкладчиков под заранее обговорённый процент, а затем инвестируют их в различные направления финансовой деятельности, в том числе ценные бумаги. За год банк может получить доходность в 30 или 50 процентов, но вам заплатит сколько обещал, остальное оставит себе. Но вкладчикам всё равно нравится подобная схема, потому что на фондовом рынке бывают и убыточные периоды, но депозитчика они никак не касаются. Чтобы не иметь этого посредника физлицу нужно открыть брокерский счёт, однако заниматься этим хотят далеко не все.

Второй по значимости институциональный инвестор — инвестиционные фонды. Здесь возможны различные способы взаимодействия управляющего с вкладчиком, но так или иначе финансами распоряжается организация. Доход может выплачиваться как в виде процента от заработка, так и в формате заранее обговорённого процента по принципу банковского вклада.

Далее идут пенсионные фонды. Да, не удивляйтесь, их много. Не только государственный, но и частные активно вкладывают в ценные бумаги. Стоит отметить, что у них довольно ограниченный выбор активов, все допустимые акции и облигации строго прописаны и отклоняться нельзя. То есть пенсионный фонд не может «на всякий случай» купить бумаги компании из третьего эшелона.

Ну и не забудем про страховые организации. Деньги, полученные от своих клиентов они тоже на счетах не держат. Всё инвестируется с целью извлечения дохода. А дальше как повезёт, может ни с кем ничего не случиться и выплачивать ничего не придётся, средства продолжат крутиться на счетах. Этим инструментом пользовался Уоррен Баффет, который специально покупал страховую компанию, чтобы улучшить ликвидность своего инвестиционного бизнеса.

Почему институциональные инвесторы так важны?

Все эти «товарищи» имеют на своих счетах огромные суммы денег и после качественной аналитики входят в активы фондового рынка. Стоит оговориться, у каждого из них есть и другие варианты размещения капитала, но в ценные бумаги они приходят часто, регулярно и большими объёмами. Думаю все прекрасно понимают, что это всегда приводит к серьёзному росту котировок. Точно также их уход всегда оборачивается обвалом.

В отличии от частных инвесторов, к которым относится условная Галина Анатольевна с депозитом в 3 700, институционалы обладают высококвалифицированными аналитиками. Их выход из рынка никогда не будет спонтанным. И если они пришли, то кроме вливания больших денег все остальные получают сигнал о том, что конкретная бумага имеет перспективы роста. Именно крупные «игроки» делают фондовый рынок понятным, предсказуемым и управляемым.

В России многие годы локомотивом являлся Сбербанк. Причина проста — кроме устойчивости бизнеса за ним стеной стояли крупнейшие мировые фонды. Зарубежные институционалы обожали «зелёный банк», поэтому держали акции и редко от них избавлялись. Взамен получали хорошие дивиденды. Чтобы посмотреть к чему это привело достаточно открыть график и убедиться в том, что он бесконечно растущий. С 2000 года котировки с 1 рубля улетели далеко за 300.

В 2022 году зарубежные фонды ушли, а физлица в России хоть и пытались их заменить, но вышло не очень. Даже не смотря на рекордную прибыль и такие же рекордные дивиденды, сбер потерял 30% стоимости. Это маленький пример влияния институционалов на рынок. Можете также посмотреть на Газпром. Всё вроде бы хорошо (было), только вот обходили его «большие дяди» стороной из-за неэффективного управления. Строить проекты со сроком окупаемости в 50 лет, да ещё так и не запустить их, это не лучшая реклама своих акций. Итог на графике.

Преобладание институциональных инвесторов это плюс или минус?

Таким образом фиксируем главную мысль — институциональные инвесторы прагматичны, их действия понятны и прозрачны, они придают рынку стабильности и снижают риск неоправданной волатильности. Физлица могут уронить рынок там, где нет никаких предпосылок и взвинтить котировки без фундаментальных причин, что обернётся пузырём. Да и консолидировать такие деньги частники тоже никогда не смогут. В этом ключевая разница.

Следовательно биржа чувствует себя лучше, если основные её участники именно институционалы. Конечно брокерам в целом выгодно привлекать физиков, один не безызвестный банк затянул туда почти 20 миллионов россиян. Они конечно инвестировать не хотят и не могут, большинство пришли ради интереса, остальные ждут лёгких денег. Но зато все платят комиссию, что конечно же приветствуется.

Для ценных бумаг будет лучше, если процентов 70 «игроков» окажутся инститционалами, а остальные физические лица, но с чёткими планами. На пенсию копит человек или от инфляции сбережения спасает. Спекулянты и паникёры кормят брокера комиссией, но от них одна суета и много проблем.

В России долгие годы с этим был полный порядок. Даже в 2021 году (казалось бы совсем недавно) доля физиков на мосбирже еле достигала 40%. Институционалы представляли из себя 60% участников рынка. В 2024 году всё уже довольно печально, все крупные фонды ушли и доля частников достигла 82%.

Рынок по сути неуправляемый, потому что человек пришедший на рынок вчера и ожидавший кратного роста капитала, на панике продаёт бумаги сразу, как только увидит просадку в пару процентов. Это пугает остальных и дальше уже невозможно предсказать когда это остановится. Я знаю людей, которые продавали акции с убытком в 40%. Подскажите как называется эта болезнь. Для примера на Нью-Йоркской бирже свыше 80% объёма сделок совершают институциональные инвесторы. То есть ситуация с точностью до наоборот. Такие дела. До связи!