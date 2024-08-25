Менталитет бедных: основные признаки неспособных разбогатеть

Менталитет бедных это совокупность убеждений, психических свойств и мировоззрения, по причине которых человек остаётся бедным несмотря на фактическое наличие либо отсутствие денег. Проще говоря привычка чувствовать дефицит и недовольство даже там, где имеются возможности переместиться в эмоциональный и физический комфорт. Обладание ресурсами не приводит к обогащению, а любые благоприятные условия игнорируются, что возвращает индивида в нищету отовсюду, где бы он не оказался.

Привычка жить не по средствам

В жизни каждого человека хотя бы раз появляются сверхдоходы. Удачно устроился на высооплачиваемую работу, о которой раньше и мечтать не мог, получил наследство, выиграл в лотерею. Если раньше жил на 30 000 рублей в месяц, то теперь появился миллион. Раньше получал 70 000, а тут вдруг оклад чудесным образом подняли до 150 000. Трудился за 500 000, но пара удачных сделок принесли пять миллионов разом.

Что делают финансово грамотные люди? Покупают активы, открывают брокерский счёт, инвестируют в образование. Что делают обладатели менталитета бедняка? Тратят! Начинают питаться как не в себя, покупают брендовые вещи, расширяют жилплощадь, хотя и прежней вполне хватало. В результате наращивают пассивы, а когда доходы возвращаются на прежний уровень, семейный бюджет трещит по швам. Просто потому что не выдерживает расходы, которые человек накрутил обрадовавшись неожиданно свалившимся деньгам.

Привычка тратить деньги на статус

Ценность и значимость человека складывается из различных факторов, но в основе всегда будет лежать квалификация. Например хороший друг, это тот кто умеет дружить, поддерживать, держать слово. Пытаясь заслужить это звание угощая друзей в местном баре, вы покупаете их лояльность, но акция эта временная. Закончатся деньги, закончится и дружба.

То же самое происходит с мужчинами, которые добиваются девушек с помощью подарков, цветов и прямого финансирования. Пока один обменивает деньги на присутствие содержанки, другой строит крепкие отношения, в фундамент которых закладывается взаимная симпатия, уважение, понимание и поддержка.

Окружающие с восхищением смотрят на людей в дорогом костюме, которые вышли из мерседеса и время смотрят на швейцарских часах. Но эти взгляды сохраняются ровно до тех пор, пока вы можете финансировать происходящее. Безусловно нужно стремиться к тому, чтобы всё это было и никогда не заканчивалось, но брать кредит на гаджеты и шмотки, а после этого тратить последнее на обслуживание слишком дорогого для вас автомобиля ради признания окружающих это болезнь, именуемая менталитетом бедных.

Самые богатые люди планеты так не делают. И самые счастливые тоже. Просто потому что у этих людей адекватная самооценка, им не нужна похвала за дорогие штаны и одобрение по поводу роскошных часов, их ценность в другом. И даже оставшись без капитала они по-прежнему будут интересны. А Вася Пупкин будет Василием Петровичем только до тех пор, пока адидас не износится и лимит по кредитке не закончится. Если девушка готова быть с тобой в коттедже и ни за что не поедет в однушку на окраине города, то по факту твоя личная значимость равна нулю.

Привычка говорить «дёшево» и «дорого»

Люди с менталитетом бедных всё оценивают деньгами. Проблем здесь сразу две. Первая — они уходят от комфорта, удобства и эффективности. Вторая — они становятся заложниками своего мировоззрения и вынуждены как белки в колесе гнаться за определёнными богатствами, чтобы спасать самооценку от критического снижения.

Например — на вопрос какой ты хочешь автомобиль такие люди будут отвечать марками известных брендов. Мерседесы, ламборгини, ферарри. Вы могли встречать таких товарищей в самых нелепых ситуациях. Он купил себе спортивный автомобиль, который выглядит на миллиард и привлекает внимание как девчонок, так и местных мальчишек 12 лет, но как-то не подумал, что живёт в мухосранске, где ямы на дорогах больше его машины.

А ещё ему каждые выходные надо ездить в деревню, где проехать до дома больше не получатся. Бампер низковат, зараза! А ведь приличный кроссовер стоил в разы дешевле. Да, выглядит не очень, пацаны во дворе не оборачиваются, местные чиксы фоткаться не подходят, зато деревенские куры не смеются над бедолагой, который застрял в колее.

Люди с менталитетом бедного делают ремонт не для себя. Для людей! Гости придут, важно не ударить в грязь лицом. Простая раковина вполне годится и отлично справляется со своими функциями, но выглядит по нищенски. Не модная. Все будут знать, что она стоит три тыщи, подумают у меня денег нет. Возьму за 15, она как таз стоит на половину комнаты, но это последний писк моды, подруги в обморок упадут!

Обои можно было бы взять простенькие, главное что по цвету хорошо подходят и выглядят приятно. К тому же у нас ребёнок и кошка, им что за тысячу, что за пятьдесят, всё равно изрисуют и изорвут. Но это если бы зависимости от чужого мнения не было. А так придётся взять такие, чтоб смотрелись очень богато! Переплатим в три раза и замучаемся с рисунком, но никто не скажет что мы хуже других.

Многие вещи действительно лучше и дешевле, но у них есть одна особенность. Все знают что они недорого стоят и выглядят не роскошно. На этот крючок народ подсаживают не первое столетие, в США был целый бум погони за лакшери, который позже назвали эффектом Веблена. Прошли годы, но ничего не изменилось, бедных по-прежнему больше, чем богатых. И я не о деньгах.

Привычка использовать кредит для пассивов

В мире все без исключения пользуются кредитом. Наверное нет ни одного человека, который не воспользовался бы заёмными средствами хотя бы раз в жизни. Среди финансистов до сих пор идут споры на тему того, кому можно выдавать в долг, а кому нет. Вывод здесь простой — кредиты придуманы только для богатых. Быть может у них и нет денег прямо сейчас, но они не бедняки по своему мышлению. Как отличить одних от других?

Богатые на кредитные средства покупают активы. Всё то, что будет приносить доход. Риск прогореть никто не отменял, но в таких действиях хотя бы логика есть. Занял миллион, приобрёл помещение и сдаёшь в аренду. Взял квартиру в ипотеку и её тоже сдаёшь в аренду, а на росте стоимости можно продать. Подобной логикой пользуются и трейдеры, использующие кредитные плечи. Мой знакомый взял в кредит камаз и отправил его работать. Таких примеров много, можете сами дополнить этот абзац.

Бедные на кредитные деньги покупают пассивы. Часы, одежду, автомобиль в личное пользование, расширение жилплощади, ремонт, гаджеты. Вы скажете что всё это необходимо и я с вами соглашусь. Но всё перечисленное является пассивами, может они и приносят вам много радости, но вот денег не приносят. Если в какой-то момент случилось так, что для покупки штанов понадобился кредит, то вы бедный человек. Не вздумайте обижаться, просто согласно психологическому закону Кидлина очень важно признать проблему, чтобы начать её решать. Иначе не получится.

Привычка экономить

К сожалению многие люди даже обладая солидными доходами и капиталом продолжают экономить. Далеко ходить не надо, яркий пример первый долларовый миллиардер Пол Гетти. Будучи богаче самого Джона Рокфеллера этот дядька боялся потратить лишний цент на действительно важное, при этом сыпал миллионами на картины. Известным он стал после отказа заплатить выкуп за собственного внука. О нём даже фильм сняли, «Все деньги мира» называется. Посмотрите.

В одной из книг я давным давно прочитал другой пример. Известный американский маркетолог зарабатывал на спасении ‘тонущего» бизнеса, проще говоря его нанимали когда в компании дела шли хуже некуда. И вот главная мысль, которую он извлёк из своей карьеры — скупердяи первым делом отказываются от рекламы, а потом выясняется, что раздутый штат и комфортные условия не приносят пользы, просто потому что нет клиентов. Сэкономил, но не там.

Люди с менталитетом бедняка не понимают, что экономия делает бедным. Потому что как правило она заключается в том, что человек жадничает на необходимое, но не может отказаться от второстепенного. Грамотно распорядиться бюджетом очень сложно, а тем чьё мышление слишком узкое в этих вопросах, вообще не дано. Парадоксально то, что у них бывает много денег, но толку от этого нет.

Привычка презирать богачей

Эта привычка формируется в результате опыта. Как размышляет человек в стране с рыночной экономикой и капитализмом? Вот едет богатый дядька на роскошном автомобиле, значит он смог заработать много денег и платит большие налоги. На эти средства строятся детские сады и школы, укладывается асфальт в моём районе, оплачивается социальная выплата для малоимущих. Если я вдруг потеряю работу, этот дядька через налоги заплатит мне прожиточный минимум.

Как думают жители стран со сломанной экономикой? Вон едет богатый дядька на роскошном автомобиле, значит он украл, добыл криминальным путём, либо чей-то родственничек, дорвавшийся до бюджетного крана. Это из-за него учителя получают копейки, а дороги нет по всему городу. Это из-за него даже мои скромные налоги не доходят ни до детских садов, ни до больниц, оседая в карманах воров.

В реальности жулики есть повсюду, и также повсюду есть люди честно заработавшие свой капитал. Сгребая всех в одну кучу вы никак не решаете проблему, зато ставите мощный блок на богатство перед собственной психикой. Теперь у неё выработались ассоциации «богатый-плохой», а так как никто не хочет быть плохим, то и стать богатым вы никогда не сможете. Подсознательно не захотите.

Вместо итога

Я когда устроился работать финансовым консультантом, много лет назад, очень сильно увлёкся разными курсами и вебинарами. Часть требовалось пройти по работе, а остальное просто оказалось крайне любопытным. Долгое время мне резало слух слово «бедный», которое употреблялось в контексте обеспеченных людей. Классная машина, большая квартира, свой бизнес и вдруг бедный! Как так?!

Но позже выяснилось, что деньги в любом виде это событие приходящее и уходящее. Сегодня вы на коне, а завтра под конём. Чтобы перепады высоты не разорвали человека на части, важно освоить финансовую грамотность, избавиться от менталитета бедняка, создать или купить активы, урезать количество пассивов. Я думал, что большая зарплата это залог успеха, но потом потерял всего один контракт и рухнул на доход чуть выше минималки. Был период когда вообще не мог работать из-за проблем со здоровьем. И выручил меня только капитал из ценных бумаг. Мелочь, но на хлеб было независимо от моих усилий.

Любой человек однажды в жизни срывает куш. Остаётся наследство или случается выигрыш в лотерею. Один мой знакомый так удачно устроился на работу, что с 25 000 резко прыгнул на 100 000. Начальник был тем ещё жуликом, провёл его на несколько должностей и оба были счастливы. Пока первого не посадили. Золотая антилопа перестала стучать копытом и вдруг выяснилось, что никакой пользы из сверхдоходов вынести не удалось. Товарищ пожил на широкую ногу какое-то время, а потом как ни в чём не бывало устроился на привычные 25 000. Бедность это не отсутствие денег, бедность это менталитет.