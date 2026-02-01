Мисгендеринг: как гендерные стереотипы мешают нам быть вежливыми

Вы когда-нибудь задумывались, почему, увидев со спины человека с длинными волосами, вы моментально решаете, что это девушка? Или почему женщина в брюках и пиджаке может быть принята за мужчину? Именно это явление, когда мы ошибочно определяем гендер человека на основе внешних признаков или стереотипов, и называется мисгендеринг. Этот термин, состоящий из английских частей «mis» (неправильно) и «gender» (гендер), означает, что мы используем неверные гендерные маркеры по отношению к собеседнику, опираясь на устаревшие представления.

Что такое мисгендеринг на самом деле?

Мисгендеринг — это не просто ошибка. Это проявление наших внутренних стереотипов и предрассудков. Часто мы даже не замечаем, как автоматически приписываем человеку определённый гендер, основываясь на таких вещах, как длина волос, одежда или особенности телосложения. Мы можем знать пол, но всё равно относимся к симпатичному, худому, милому парню как к девушке. Или физически крепкую женщину с короткой стрижкой воспринимаем не иначе как мужчину. И это при том, что в современном мире эти признаки уже давно перестали быть строго «мужскими» или «женскими». Мужчины носят длинные волосы, женщины — короткие стрижки. Брюки, пиджаки, кроссовки — всё это давно стало унисекс-одеждой.

Судить о гендерной принадлежности по внешности совершенно некорректно. Нет единых стандартов телосложения для мужчин и женщин. Все мы разные. Поэтому, когда мы делаем поспешные выводы, мы не только ошибаемся, но и рискуем обидеть человека, которому приписали не тот гендер, с которым он себя идентифицирует. Казалось бы мелкое недоразумение, но на практике подобная ошибка может стать началом серьёзного конфликта.

Откуда растет проблема мисгендеринга?

Изначально проблема существовала исключительно в странах, где разрешены операции по изменению физиологических особенностей тела. Не будем говорить прямо, в России даже это запрещено. Люди, которые совершили или совершают гендерный переход, чаще всего сталкиваются с неправильным использованием гендерных маркеров. Иногда это происходило случайно, потому что человек просто не знал или не понимал, как правильно обращаться. Но бывает и так, что это делается намеренно, чтобы оскорбить или унизить. Частью мисгендеринга является и так называемый деднейминг, когда человека называют прежним именем, от которого он отказался после перехода.

Но потом вдруг выяснилось, что в той же России, несмотря на запрет смены «потолка», мисгендеринг встречается ничуть не реже. И, как правило. носит агрессивный характер. Оскорбить парня, который выглядит женственно или унизить женщину, которая чем-то похожа на мужика, тут в порядке вещей. Тогда термин вышел за рамки ограниченного количества стран и разошёлся по всему миру.

Любой, чья внешность не соответствует общепринятым, консервативным взглядам на «мужской» или «женский» вид, может столкнуться с такой проблемой. И, к сожалению, подобные ошибки часто бывают намеренными, превращаясь в проявление сексизма. Например, спортсменки с короткой стрижкой часто слышат, что выглядят «как парень», хотя это просто удобная для тренировок прическа.

Как мисгендеринг влияет на нашу психику?

Представьте, что вы полностью принимаете свой гендер, но каждый день сталкиваетесь с тем, что вас называют не тем именем или не тем местоимением. Это очень неприятно и может вызывать массу негативных эмоций. Человек испытывает неловкость, стресс, начинает стесняться своей внешности, появляются комплексы. Многим парням действительно идёт тоько стрижка с длинными локонами, например из-за строения черепа или вытянутой формы лица. Но в этом случае он рискует нарваться на эмоциональное насилие от тех, кто живёт устаревшими и ограниченными стереотипами.

Психологи доказали, что постоянный мисгендеринг может иметь серьезные последствия для психического здоровья. Это может привести к депрессии, тревожным расстройствам и даже суицидальным мыслям. Неправильное обращение к человеку может вызвать чувство непризнания, агрессии и социальной изоляции. Это воспринимается как форма дискриминации и неуважения, что ослабляет психологическую устойчивость человека и его способность справляться со стрессом. Фразы «ты же девушка» и «ты чо как баба» способны наносить серьёзный ущерб для ментального здоровья.

Вместо итога

Полностью избавиться от бессознательных предубеждений практически невозможно. Все мы формируем своё мировоззрение на основе прошлого опыта. Однако можно научиться осознавать их и контролировать свои реакции. Первый шаг — это саморефлексия. Задайте себе вопрос: действительно ли все люди должны выглядеть так, как вы ожидаете? Или у них есть право на самовыражение?

Когда вы признаете за другими людьми право на самовыражение, вы начнете более осознанно подходить к обращению. Если вы не уверены, как правильно обратиться к человеку, используйте гендерно-нейтральные формы. «Извините», «постойте», «простите» – эти слова универсальны и не содержат гендерной окраски. Если вы все же ошиблись, не будет ничего страшного, если вы просто извинитесь. Простое извинение покажет, что вы осознали свою ошибку и не хотели обидеть человека. Это поможет избежать неловкости и создаст более комфортную атмосферу для общения.