Эффект бумеранга: почему информация часто даёт обратный результат?

Эффект бумеранга это явление, при котором информационное сообщение (травля или напротив похвала) приводит к обратному результату, нежели ожидалось. Представьте, вы бросаете бумеранг, ожидая, что он поразит цель, а он летит обратно прямо в вас. Так и с информацией: зачастую то, что изначально задумывалось как нечто положительное или убедительное, оборачивается полным провалом. Вы хотели поднять свои рейтинги сообщением о достижениях, но толпа сделала прямо противоположный вывод — вы бездарный неудачник!

Или наоборот, кто-то решил нагадить конкуренту. Запустил медийную кампанию по дискредитации, на весь мир рассказал о недостатках бизнеса. Все это прочитают и больше никогда у него ничего не купят! Так вы думали.. А получилось всё с точностью до наоборот. Люди посчитали хейт проплаченным и вам назло принесли вашему врагу баснословную выручку. Или раньше они даже не слышали о таком магазине, а благодаря вам ознакомились с продукцией и стали постоянными клиентами. Вы заблокировали с формулировкой «там вас ждут неприятности, не ходите туда». А народ массово ринулся сквозь все блокировки. Именно это и есть эффект бумеранга в психологии.

Почему эффект бумеранга работает? Почему же так происходит, что наши сообщения не достигают цели, а иногда даже вредят? Главная причина кроется в разнородности и сложности аудитории. Люди разные, у каждого свой жизненный опыт, свои ценности, свои представления о мире. То, что хорошо для одного, может быть совершенно неприемлемо для другого. Соответственно, и отклик на одно и то же сообщение будет абсолютно разным.

Существуют и другие факторы, влияющие на возникновение эффекта бумеранга. Отсутствие доверия к источнику информации — один из ключевых моментов. Если аудитория не доверяет тому, кто говорит, она автоматически отвергает сказанное. И делает наоборот. Монотонность и однотипность сообщений также играют роль. Если вам постоянно говорят одно и то же, причем без изменений и разных ракурсов, ваш мозг просто перестает воспринимать эту информацию как что-то важное. Создаётся впечатление, будто пытаются впарить какую-то дичь. А раз хотят впарить, значит реальной ценности нет, поэтому лучше откажусь..

Как избежать негативного влияния? Как же не стать жертвой собственного бумеранга? Прежде всего, необходимо тщательно учитывать интересы вашей аудитории. Прежде чем что-либо сообщить, задайте себе вопрос: что интересно этим людям? Что им действительно нужно знать? Информация должна быть дозирована и подана так, чтобы она вызывала искренний интерес, а не отторжение. Информирование от навязчивого убеждения работает лучше. Также будьте аккуратны с оскорблениями, очень часто люди встают на сторону того, кого оскорбили, а не того, кто позволил себе подобные высказывания. Как в примере выше, где некто решил выдать магазин конкурента в худшем свете. А получил прямо противоположный результат.

Важно также понимать, что любая информация может иметь как ожидаемые, так и совершенно неожиданные последствия. Задача любого, кто работает с массовыми коммуникациями, – постараться предугадать эти негативные сценарии и свести их к минимуму. Это не всегда просто, но возможно, если тщательно анализировать возможные реакции и с уважением относиться ко всем участником информационной кампании.

Как сделать информацию понятной и полезной? Чтобы информация была не только понятной, но и полезной, нужно активно включать аудиторию в процесс. Людям важно чувствовать свою причастность, осознавать, что они часть чего-то большего. Можно создавать контент, который затрагивает их повседневную жизнь, их окружение, их проблемы. Данные стоит подавать без эмоций и очевидного взгляда источника. Не говорите плохо об объекте обсуждения, вместо этого приведите разные мнения и предложите пользователям проголосовать. Если вы настойчиво утверждаете, не приводите примеры разных взглядов и затыкаете аудитории рот, то скорее всего эффект ваших трудов будет обратным.

Кроме того, Шерковин, один из исследователей эффекта бумеранга, подчеркивал, что информация должна отражать текущие тенденции развития общества. Это делает ее более актуальной и значимой для людей. Также, если вы хотите, чтобы вашу позицию приняли, укажите, что ее разделяет большинство или авторитетные личности. Только убедитесь в том, что аудитория считает ваших личностей авторитетными. Это создает эффект социальной поддержки, который придает людям уверенность и способствует принятию информации. Человек по своей природе чувствует себя комфортнее и увереннее, зная, что не одинок в своих взглядах.

Вместо итога

Не всегда эффект бумеранга проявляется только в отторжении информации. Иногда он может приводить к совершенно неожиданным и даже опасным побочным эффектам. Например, чрезмерное и чересчур эмоциональное освещение преступлений или нарушений закона в СМИ может, парадоксальным образом, подтолкнуть некоторых людей к совершению аналогичных действий. Это своего рода эффект подражания.

Аналогичная ситуация наблюдается с темой суицида, когда широкое освещение подобных случаев может спровоцировать аналогичные действия у подростков и людей с нестабильной психикой. Это показывает, насколько важно ответственно подходить к подаче любой информации, особенно чувствительной, и всегда помнить о потенциальных последствиях. Целью должно быть не только информирование, но и предотвращение любого вреда. Главное помните — ваша медийная кампания может задумываться с одной целью, а получите вы совершенно иные результаты. Достаточно допустить пару ошибок в структурирование материала, подаче и целевой аудитории, чтобы ваши собственные усилия пошли вам же во вред. Ещё смешнее, если попытка дискредитации выльется в рост популярности «врага» и аудитория, даже нейтральная до сей поры, встанет на его сторону.