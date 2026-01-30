Эффект Матфея: почему богатые становятся богаче, а бедным часто не везёт?

Эффект Матфея это закон жизни, который гласит: тот, кто имеет, получит ещё больше, а у того, у кого нет, отнимут последнее. Звучит несправедливо, не правда ли? Давайте вместе разберемся, как это работает в нашей повседневной жизни и почему богатые (деньгами или иными благами) становятся ещё богаче, а бедные продолжают беднеть.

Что такое эффект Матфея простыми словами?

Этот любопытный феномен был впервые сформулирован американским социологом Робертом Мертоном ещё в далёком 1968 году. Он заметил, что в обществе существует определённая закономерность в распределении преимуществ. Если у человека или группы лиц уже есть определённые блага, будь то деньги, признание или возможности, они с большей вероятностью будут их приумножать. А вот те, кто изначально обделён, сталкиваются с тем, что их положение ухудшается, а шансы на успех уменьшаются.

Мертон назвал это явление эффектом Матфея не случайно. Он нашёл отсылку к этой идее в библейской Притче о талантах из Евангелия от Матфея. В ней есть такие слова: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». Эта цитата идеально отражает суть феномена, показывая, что речь идёт не только о материальных аспектах, но и о многих других возможностях в жизни, о потенциале для продвижения и развития.

Как эффект Матфея проявляется на практике?

Наверняка у вас возник вопрос: где же мы можем наблюдать этот эффект в реальной жизни? И ответ прост – повсюду! Он затрагивает самые разные сферы, от науки до наших личных блогов в социальных сетях. Когда мы начинаем внимательнее присматриваться, становится очевидным, насколько глубоко этот принцип укоренился в нашем мире.

Возьмём, к примеру, мир науки. Работы известных ученых, даже если они по качеству не сильно отличаются от трудов их малоизвестных коллег, цитируются гораздо чаще и получают больше признания. В образовании мы видим, как скорость усвоения чтения в раннем возрасте может создать огромный разрыв между так называемыми «способными» и «отстающими» учениками. В экономике это проявляется в концентрации богатства в руках немногих и в так называемой «ловушке бедности», когда людям сложно выбраться из неблагоприятных условий.

И даже в карьере, если у вас есть влиятельные связи или хорошая репутация, открывается больше дверей. Например, если новичка наставлял известный специалист, его шансы стать востребованным сотрудником значительно возрастают. А в социальных сетях, чем больше подписчиков у блогера, тем чаще его контент попадает в рекомендации, и тем быстрее растет его аудитория. Это замкнутый круг преимуществ, который постоянно усиливает сам себя.

На первый взгляд никакого секрета здесь нет. Имеющиеся ресурсы позволяют достичь определённого уровня, с которого двигаться наверх гораздо проще. Это как застрять в колее на автомобиле. Необходимо выбраться с самого дна. чтобы дальнейшее движение стало простым. Очевидно, что заработать миллион легко, если у тебя уже есть 10 000 000. Выучить сложные математические теории не составит труда, если вы имеете базовое математическое образование. Поэтому эффект Матфея нельзя считать несправедливым распределением благ. Не зря же миллиардеры часто повторяют — я готов отчитаться за каждый заработанный мной доллар, кроме первого миллиона.

Кто исследовал это явление?

Интерес к эффекту Матфея не угасает, и многие ученые уделяли ему своё внимание. Они пытались глубже понять, как он работает и какие последствия несёт для общества. Эти исследования помогают нам лучше осознать механизмы, которые лежат в основе распределения успеха и неудач. Несмотря на то, что ничего сложного здесь нет, осознание принципа очень важно для личностного роста.

Среди исследователей можно выделить Дэниэла Ригни, который посвятил этому феномену несколько книг, детально изучая его проявления в различных областях. Ещё один выдающийся ученый, Манфред Бониц, в конце 20 века обнаружил, что эффект Матфея проявляется не только на уровне отдельных личностей или научных работ, но и в макромасштабе – на уровне целых государств.

Он ввел понятие «эффекта Матфея для стран» и даже разработал «индекс Матфея» для выявления отклонений в цитировании научных публикаций, связанных с государственной принадлежностью авторов. Получить Нобелевскую премию намного проще, если вы американец. Однако важно отметить, что сам Мертон, создатель термина, не считал этот эффект абсолютным. Он констатировал, что он далеко не всегда приводит к бесконечному обогащению одних и полной потере шансов для других. Это означает, что есть пространство для изменения ситуации.

Есть ли критика у концепции эффекта Матфея?

Конечно, как и любая значимая научная концепция, эффект Матфея не остался без внимания критиков. Некоторые исследователи оспаривали уместность использования этого термина, указывая на ряд нюансов и возможных неточностей. Это естественный процесс в науке, который помогает уточнять и углублять наше понимание сложных явлений.

Коллега Мертона, Дэйвид Силлз, сформулировал основные претензии к термину. Одна из них – вопрос о приоритете: та же самая фраза встречается не только в Евангелии от Матфея, но и в Евангелии от Марка и Луки. Ещё один аспект – проблема авторства, ведь все Евангелия были анонимными текстами, и Матфею их приписывает скорее древняя церковная традиция. Также поднимался вопрос атрибуции, поскольку саму фразу произнёс не составитель текста, а Иисус. Наконец, существует проблема интерпретации: суть притчи, возможно, гораздо глубже и сложнее простого принципа «чем больше, тем больше». Все эти критические замечания лишь обогащают наше представление об эффекте Матфея, показывая его многогранность и сложность в применении к различным контекстам.

Вместо итога

Нам же стоит усвоить один простой факт — существует некий уровень, стартовать с которого намного проще. Представьте, вы опубликовали классную фотографию в социальных сетях, но получили всего три лайка. Делов том, что у вас 4 друга, ваш снимок просто не увидели. А что если фото, даже намного хуже вашего по качеству, опубликует обладатель профиля с 1 000 000 подписчиков? Во-первых у поста изначально есть шанс получить сотни тысяч лайков. Затем алгоритмы соцсети заметят проявленный интерес и толкнут пост в рекомендации. В итоге им ещё и поделятся.

Возьмём второй пример. Один человек устроился на работу за 50 000 рублей в месяц и все эти деньги уходят на ежедневные нужды. В конце месяца остаётся 0. А другой имеет 5 000 000 рублей в акциях и в год получает 1 000 000 рублей в виде дивидендов. Если он устроится на работу, то сможет оплачивать свою жизнь, а пассивный доход реинвестировать. Спустя 12 месяцев первый всё ещё будет работать за еду, а второй получит уже не миллион, а например, миллион двести. При таких раскладах его капитал продолжит расти и он станет ещё богаче при том же уровне усилий. Оба трудятся одинаково, но у одного были ресурсы для старта, а у второго нет.

О чём нам напоминает эффект Матфея? О том, что в молодости очень важно потратить много сил и времени на создание капитала. Раскрутить социальные сети, купить квартиру, приобрести много активов. Круто, если родители смогли передать какое-то наследство. А во те, кто не смог пройти этап формирования самостоятельно и остался без подарков от бабушек и дедушек, к сожалению будут беднеть. Гробить здоровье и трудиться за еду. Можно считать это несправедливостью, можно обижаться на неудачи, но факт остаётся фактом. У кого есть ресурсы для старта, тот будет жить всё лучше и лучше. Очевидная, казалось бы, мысль, но как часто вы о ней вообще задумывались?!