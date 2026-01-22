Пушистые собаки: почему не только мило, но и хлопотно?

Обратите внимание на темперамент породы. Некоторые пушистые собаки, такие как кеесхонды, очень дружелюбны и хорошо поддаются дрессировке, что делает их идеальными питомцами для семей с детьми. Другие, например, чау-чау, более независимы и требуют опытного владельца. Помните, что уход за шерстью — это не только ежевечернее расчесывание, но и регулярные визиты к грумеру, которые могут быть довольно затратными. Важно быть готовым к этим расходам. В конце концов, пушистая собака — это не просто красивый аксессуар, это член семьи, который нуждается в вашей любви, заботе и внимании.