Почему покойникам закрывают лицо: тайны и смыслы древней традиции

Привет! Сегодня мы разберем одну из самых загадочных и порой пугающих традиций, связанных с прощанием с ушедшими – почему покойникам закрывают лицо. На первый взгляд, это может показаться чем-то странным или даже нелогичным, но на самом деле за этим обычаем кроется целая философия, объединяющая эстетические, психологические, религиозные и даже народные поверья. Давайте вместе окунемся в мир этой традиции и узнаем, какие глубинные смыслы она несет.

Почему покойникам закрывают лицо: историческое объяснение Вы когда-нибудь задумывались, почему существует обычай закрывать лицо усопшему? Помимо эстетики, существуют и практические соображения. Например, после смерти тело начинает претерпевать изменения, которые могут быть малоприятны для окружающих. Обезвоживание тканей лица и оседание кожи – естественные процессы, которые могут выглядеть пугающе. Закрытие лица помогает скрыть эти изменения, сохраняя в памяти близких достойный образ усопшего. В случаях тяжелых травм, когда тело сильно повреждено, лицо закрывают полностью или вовсе хоронят в закрытом гробу. Это делается из глубокого уважения к умершему и чтобы хоть как-то облегчить боль и страдания присутствующих.

Какую роль играют религиозные обычаи? Религия играет огромную роль во многих обрядах прощания, и традиция закрывать лицо покойнику не исключение. В православии, например, этот обычай имеет глубокие символические корни. Лица священнослужителей и монахов при погребении закрывают специальной тканью. Это символизирует их смирение, отрешенность от мирской суеты и их особую роль как совершителей божественных тайн. Таким образом, подчеркивается их духовный путь и служение.

Считается, что эта традиция берет свое начало со времен погребения Иисуса Христа. Его лицо было покрыто сударем – особым платком. Этот пример лег в основу многих христианских погребальных обрядов. Для мирян же часто используют край погребального покрывала, чтобы накрыть лицо непосредственно перед закрытием крышки гроба. Это символизирует чистоту души перед Божьим судом и защиту Христа, подчеркивая веру в загробную жизнь и надежду на спасение.

Вместо итога

Помимо религиозных и психологических причин, существуют и народные поверья, которые веками передавались из поколения в поколение. Эти суеверия, хоть и не имеют научного обоснования, отражают страх человека перед неизвестностью и попытки объяснить непостижимое. Одно из самых распространенных поверий гласило, что если глаза покойного открыты, он может «высмотреть» кого-то из живых и забрать его с собой в мир иной. Это поверье порождало страх и заставляло людей тщательно следить за тем, чтобы лицо усопшего было покрыто. Не только глаза, а всё лицо, на всякий случай..

Другие языческие верования предполагали, что душа покидает тело через рот. Закрытие лица в этом контексте служило своеобразной защитой от проникновения злых духов, не давая им вселиться в покойного или повредить его душе. Также, согласно старинным обрядам, лицо закрывали, чтобы умерший «спал» и не беспокоил живых своим взором. Все эти поверья, хоть и кажутся нам сегодня наивными, играли важную роль в формировании погребальных традиций и помогали людям справляться со страхом смерти.

В современном мире, когда многие из этих суеверий уже не так актуальны, обычай закрывать лицо покойнику чаще всего соблюдается из соображений этики и уважения к достоинству умершего. Это способ сохранить образ человека, таким, каким он был при жизни, и обеспечить мирное прощание для всех. Эта традиция помогает осознать, что ушедший человек обрел покой, и дает возможность близким сохранить светлые воспоминания, не омраченные нежеланными деталями.