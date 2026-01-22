Розовый налог: почему женщины платят больше мужчин за одни и те же товары?

Розовый налог это неприятная реальность, с которой ежедневно сталкиваются миллионы женщин по всему миру. Если вы когда-нибудь замечали, что идентичные товары для мужчин и женщин отличаются по цене, и при этом женские версии стоят дороже, то вы уже наткнулись на проявление этого явления. По сути, «розовый налог» — это наценка на товары и услуги, которые позиционируются как предназначенные для женщин, хотя по своему функционалу они ничем не отличаются от мужских аналогов. Это неформальное правило ценообразования, которое несправедливо бьёт по женским кошелькам, заставляя переплачивать за цвет, упаковку или просто «гендерную принадлежность» продукта.

Этот термин впервые появился в начале 1990-х, когда исследователи из Калифорнии проанализировали цены на различные группы товаров. Результаты были ошеломляющими: женщины в среднем тратили больше на одни и те же вещи. Производители и продавцы быстро взяли это на вооружение, превратив «розовый налог» в своеобразную маркетинговую стратегию.

Как возник розовый налог? Происхождение «розового налога» имеет несколько корней. Прежде всего, это укоренившиеся гендерные стереотипы. Общество долгое время приучало нас думать, что женщины более внимательны к деталям, внешнему виду, аромату и упаковке товара. Считается, что ради привлекательного дизайна женщины готовы платить больше, в то время как большинство мужчин ценят прежде всего функциональность и не переплачивают за визуал. Эти представления, хоть и являются стереотипами, активно используются в маркетинге.

Маркетинговые стратегии компаний также играют здесь ключевую роль. Производители намеренно создают для женщин имидж «особенного» продукта, подчеркивая его уникальность через дизайн, цвет или даже название. Это позволяет устанавливать более высокие цены на товары, которые по своей сути могут быть абсолютно идентичны мужским аналогам. Цель таких стратегий — убедить покупательницу, что она приобретает нечто эксклюзивное, созданное специально для неё. Это не просто бритвенный станок, это станок для женской кожи! Это не просто крем, он разработан специально для представительниц нежного пола!

Иногда, конечно, более высокая цена может быть обусловлена реальными особенностями товара. Например, женская одежда иногда стоит дороже мужской из-за более сложного кроя, использования деликатных тканей или обилия фурнитуры, такой как пуговицы, кружева или вышивка. Однако такие случаи скорее исключение, чем правило, и не объясняют повсеместное распространение «розового налога».

Какие товары попадают под розовый налог? Список товаров и услуг, на которые распространяется «розовый налог», довольно широк и постоянно пополняется. Наверное, самый яркий пример — это предметы гигиены. Достаточно зайти в любой магазин и сравнить цены на вышеупомянутые бритвенные станки. Яркие, розовые или сиреневые модели с пометкой «Lady» зачастую на 10–15% дороже своих «тусклых» аналогов, хотя функционально они абсолютно идентичны. То же самое касается и других средств личной гигиены.

Товары для фитнеса тоже нередко становятся жертвами «розового налога». Гантели, мячи, тренажёры — всё это может иметь яркий, «женский» дизайн и продаваться по завышенной цене. Хотя, очевидно, цвет или декоративные элементы не влияют на эффективность тренировок. Производители играют на желании женщин иметь стильный и привлекательный инвентарь, за который они готовы переплачивать.

Даже в одежде и аксессуарах можно встретить проявления этого явления. Белая рубашка одного и того же бренда, практически идентичная по дизайну, крою и составу ткани, может стоить дороже в женском отделе, чем в мужском. И этот список можно продолжить детскими игрушками и спортивным инвентарем, где товары розового цвета, традиционно предназначенные для девочек, также могут продаваться по завышенным ценам.

Вместо итога

Конечно, с «розовым налогом» можно и нужно бороться. Прежде всего, это осознанный потребительский выбор. Важно быть внимательной и критичной при совершении покупок. Сравнивайте цены на идентичные товары для мужчин и женщин, игнорируйте маркетинговые уловки и не переплачивайте за цвет или «гендерную принадлежность». Если товар унисекс, но есть «мужская» и «женская» версии, выбирайте ту, что дешевле, если она подходит вам по функционалу.

На государственном уровне также предпринимаются попытки законодательно урегулировать этот вопрос. Например, в 2020 году в штате Нью-Йорк был принят закон, запрещающий ценовую дискриминацию в отношении женщин при продаже предметов гигиены, косметики, парикмахерских услуг и маникюрных салонов. Это важный шаг в борьбе за равноправие и справедливость в ценообразовании.

Повышение осведомленности о «розовом налоге» также играет ключевую роль. Чем больше людей знают об этой несправедливой практике, тем активнее они будут её оспаривать. Рассказывайте своим друзьям, близким, делитесь информацией в социальных сетях. Вместе мы можем добиться того, чтобы товары и услуги оценивались по их реальной стоимости, а не по предубеждениям, основанным на гендерных различиях.