Как оформить самозанятость: полное руководство

С точки зрения возможности легализации дохода и упрощения налоговых обязательств, вопрос, как оформить самозанятость, стал актуален для множества граждан России. К октябрю 2022 года в стране было зарегистрировано уже 6 миллионов самозанятых, и этот показатель продолжает расти, подтверждая успешность очередного эксперимента по налоговой реформе. Этот режим становится все более привлекательным для людей, предпочитающих работать на себя и получать доход без лишних сложностей в налоговых вопросах.

Что такое самозанятость?

Самозанятость представляет собой налоговый режим, предназначенный для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые получают доход от личной трудовой деятельности в пределах России. Главной особенностью этого режима является уплата налога на профессиональный доход (НПД), что исключает необходимость уплаты налога на прибыль или налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Эксперимент по созданию этого режима начал свое действие в 2019 году, и его конечная цель заключалась в том, чтобы вывести из тени людей, которые, зарабатывая на жизнь, не платили налоги. На момент осени 2020 года среди зарегистрированных самозанятых уже насчитывалось около 1,2 миллиона человек. К октябрю 2022 года эта цифра возросла до значительных 6 миллионов.

Интересно, что среди зарегистрированных самозанятых есть люди совершенно разных возрастов: от 14 до 94 лет, и в среднем их возраст составляет около 35 лет. Такие данные были собраны Федеральной налоговой службой (ФНС). В недавнем исследовании, проведенном hh.ru и YouDo, выяснили, что 58% компаний, работающих с внештатниками, предпочитают сотрудничать именно с самозанятыми, что подтверждает их востребованность на рынке труда.

Зачем становиться самозанятым?

По действующему законодательству, большинство заработанных средств, будь то зарплата или гонорары, облагаются налогом по стандартной ставке, составляют 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Резидентами считаются те, кто проводит в России более 183 дней в течение года. В то же время, для граждан, которым не выгодно уплачивать такие высокие налоги, самозанятость предлагает более привлекательный вариант; ставка налога в этом случае составляет от 4% до 6%, в зависимости от источника дохода.

Оформить статус самозанятого можно через удобные приложения, такие как «Мой налог» и «Госуслуги», или в любом крупном банке, что значительно упрощает процесс. Как одно из главных преимуществ, стоит отметить, что в отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятым не требуется подавать налоговые декларации и вести сложную отчетность.

Преимущества и недостатки самозанятости

Подобно любой форме деятельности, самозанятость обладает своими положительными и отрицательными сторонами. Среди преимуществ можно выделить:

Легальность работы с организациями, что позволяет заключать договора на оказание услуг, подряд или авторские заказы.

Простой и понятный процесс регистрации и уплаты налогов, который можно выполнить онлайн.

Оплата налога только на реальные доходы. Это значит, что статус самозанятого можно сохранить даже при отсутствии работы в течение длительного времени.

Отсутствие обязательного применения онлайн-касс.

Возможность совмещения с основным местом работы.

Однако имеются и недостатки. Например, самозанятые не могут нанимать сотрудников по трудовым договорам, а их годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей или 200 тысяч рублей в месяц. В случае превышения этих лимитов, они должны заплатить НДФЛ в размере 13%, что делает оформление статуса самозанятого невыгодным.

Отдельно стоит отметить ограничения по видам деятельности. Например, если самозанятый не производит отчисления в пенсионный фонд через работодателя, он не будет накапливать трудовой стаж и не сможет рассчитывать на пенсию.

Кроме того, самозанятые имеют право на налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который используется для уплаты НПД, что делает этот режим еще более привлекательным.

Налоги для самозанятого

Основным налогом, который уплачивают самозанятые, является налог на профессиональный доход (НПД). Эта сумма составляет:

4% — при получении дохода от физических лиц;

6% — при получении дохода от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Налоги могут уплачиваться через приложение «Мой налог», портал ФНС или через веб-приложения банков, с которыми работает самозанятый. Удобство данного механизма состоит в том, что налоговые обязательства рассчитываются автоматически, а также не требуется включать в расчет доходы от продажи недвижимости, автомобилей и других активов.

Кто может стать самозанятым?

Самозанятые могут заниматься различной деятельностью, за исключением тех видов, что прямо запрещены законодательством Российской Федерации. В числе таких исключений:

Добыча и реализация полезных ископаемых.

Продажа подакцизных товаров.

Перепродажа чужих товаров.

Нанимание работников по трудовым договорам.

Выполнение работ по договору комиссии или агентскому соглашению.

Согласно статистике ФНС, большинство самозанятых в России занимаются разными видами деятельности, включая такси, доставку товаров, аренду недвижимости и предоставление образовательных услуг, таких как репетиторство и тренинги. Каждый желающий может оформить самозанятость, если его деятельность соответствует указанным критериям и не подпадает под ограничения.

Как оформить самозанятость?

Оформление статуса самозанятого — процесс достаточно простой и доступный для большинства граждан. В целом, процесс оформления самозанятости занимает минимум времени и позволяет новым самозанятым начать легальную деятельность с минимальными усилиями. Для его оформления необходимо использовать одно из следующих приложений:

Приложение «Мой налог» . Оно доступно для скачивания на AppStore и Google Play. Для получения статуса нужно отсканировать паспорт, загрузить фото, ввести ИНН и дождаться подтверждения.

. Оно доступно для скачивания на AppStore и Google Play. Для получения статуса нужно отсканировать паспорт, загрузить фото, ввести ИНН и дождаться подтверждения. Сайт ФНС . Зарегистрироваться можно через личный кабинет. Для этого потребуется указать ИНН и пароль, а также заполнить анкету. Ответ будет получен в течение пяти рабочих дней.

. Зарегистрироваться можно через личный кабинет. Для этого потребуется указать ИНН и пароль, а также заполнить анкету. Ответ будет получен в течение пяти рабочих дней. Портал «Госуслуги» . Это также удобный способ регистрации, где можно воспользоваться уже имеющимися данными для заполнения формы.

. Это также удобный способ регистрации, где можно воспользоваться уже имеющимися данными для заполнения формы. Приложение банка. Наиболее быстрый способ, так как банки уже имеют необходимую информацию и могут легко зарегистрировать пользователя.

Заключение

Самозанятость предоставляет уникальные возможности для тех, кто хочет легализовать свой доход и упростить взаимодействие с налоговыми органами. Определенные преимущества, такие как низкие налоговые ставки и возможность работы на себя, делают этот режим особенно привлекательным для молодого поколения и людей, стремящихся к независимости. С учетом современных условий и необходимостей, оформление самозанятости становится все более актуальным, и вопрос, как оформить самозанятость, уже не вызывает затруднений среди новых клиентов налоговой системы.