Как сбросить айфон до заводских настроек: Полное руководство

Существует множество причин, по которым может возникнуть необходимость сбросить айфон до заводских настроек. Одной из основных причин является подготовка устройства к продаже. Иногда сброс оказывается актуален и после обновления системы, когда появляются проблемы, такие как резкое увеличение расхода батареи. Либо вы можете просто захотеть очистить устройство от ненужных данных и начать с чистого листа. В этой статье мы подробно рассмотрим различные способы сброса вашего iPhone до заводского состояния, а также подготовительные мероприятия, которые следует сделать перед этой процедурой.

Подготовка iPhone к сбросу

Перед тем как удалить все данные и сбросить айфон, необходима правильная подготовка устройства. В iPhone предусмотрены разные виды сброса: только настроек (например, сброс настроек сети, геонастроек или домашнего экрана) и полный сброс с удалением всех данных. Выбор первого варианта может помочь в случае выявления проблем в работе устройства, тогда как второй подходит при продаже смартфона или полной его очистке.

Прежде чем инициировать сброс, рекомендуется создать резервную копию всех важных данных. Это позволит позже восстановить информацию на новом или существующем устройстве. Для создания резервной копии достаточно выполнить несколько простых шагов. Необходимо открыть «Настройки», затем нажать на свой профиль Apple ID в верхней части экрана. Далее следует выбрать раздел iCloud и активировать опцию «Резервное копирование в iCloud». Если эта опция отключена, просто включите её.

После этого в самом низу вы сможете выбрать конкретные приложения, данные которых хотите включить в резервное копирование. Важным шагом является возврат в раздел «Резервное копирование» и нажатие кнопки «Создать резервную копию». Если места в iCloud недостаточно, можно воспользоваться сторонними сервисами с большим объемом хранилища или же перенести медиаданные на компьютер. Это можно сделать, используя приложение «Устройства Apple» на Windows или Finder на macOS. Таким образом, у вас будет возможность создать локальную резервную копию без необходимости загружать данные в облако.

После завершения создания резервной копии, убедитесь, что вы помните актуальные пароли, особенно от Apple ID, и что у вас есть доступ к привязанному номеру телефона и электронной почте.

Как полностью сбросить айфон до заводских настроек?

Существует множество методов для выполнения полного сброса iPhone до заводского состояния. Рассмотрим каждый из них подробнее, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный способ.

Сброс через настройки телефона

Наиболее простой метод — это сброс настроек непосредственно на устройстве. Для этого необходимо выполнить следующие действия: откройте «Настройки», переходите в раздел «Основные» и выберите «Перенос или сброс iPhone». Далее нажмите на опцию «Сбросить» и укажите параметры, которые собираетесь сбросить. Если вам нужно удалить все данные, выберите «Стереть контент и настройки». После этого дождитесь завершения процесса, и ваш iPhone перезагрузится.

Если вы выбрали полное удаление данных, то после завершения процедуры вам придется заново настраивать устройство или восстанавливать данные из созданной ранее резервной копии. Этот процесс может занять от нескольких минут до часа, в зависимости от объема вашей информации.

Сброс с помощью приложений «Устройства Apple» и iTunes

Можно также выполнить сброс iPhone с помощью компьютера. Для начала на Windows 10 или 11 нужно скачать и установить приложение «Устройства Apple». Иногда установка потребует перезагрузки системы. Затем подключите айфон к компьютеру с помощью USB-кабеля. Если на экране устройства появится уведомление, выберите «Доверять этому компьютеру» и введите свой пароль.

В приложении «Устройства Apple» нажмите на «Восстановить iPhone». Возможно, вам потребуется отключить функцию «Локатор» на вашем смартфоне. Для этого зайдите в «Настройки», выберите свой Apple ID, затем «Локатор» и отключите опцию «Найти iPhone». После этого вновь нажмите на «Восстановить» в приложении.

Аналогичные действия выполняются и на компьютерах Apple, однако вместо приложения «Устройства Apple» можно использовать Finder. Важно учитывать, что на старых версиях macOS придется использовать устаревшую программу iTunes.

Сброс с помощью режима восстановления

Режим восстановления может быть полезен, если вы забыли код доступа от вашего iPhone и не можете его разблокировать. Для этого подключите устройство к компьютеру и выполните следующие шаги: для iPhone 8 и новее нажмите последовательно кнопку увеличения и уменьшения громкости, затем удерживайте кнопку включения до появления изображения компьютера и кабеля на экране; для iPhone 7 и 7 Plus — удерживайте одновременно кнопки уменьшения громкости и включения; для iPhone 6s и более ранних моделей — удерживайте кнопки «Домой» и включения.

Если вы всё сделали правильно, на экране компьютера появится уведомление о возможности восстановить айфон до заводских настроек. Обратите внимание, что в этом случае все данные будут удалены, и восстановить их можно будет только если имелась предварительная резервная копия.

Удаленный сброс через iCloud

Если вы потеряли телефон или он был украден, вы имеете возможность удалить все данные удаленно. Однако для этого должна быть активирована функция отслеживания местоположения. Для активации этой функции необходимо перейти в «Настройки», затем выбрать Apple ID и активировать «Найти iPhone».

Затем откройте сайт iCloud в любом веб-браузере, введя свои учетные данные Apple ID. Программа покажет вам карту, где будут отображены все ваши устройства Apple. Выберите нужный iPhone и нажмите «Стереть устройство». В случае если функции «Найти iPhone» и «Сеть Локатора» были активированы, вы сможете продолжить отслеживание телефона.

Аналогичные действия можно произвести с помощью приложения «Локатор» на других устройствах Apple. Запустите приложение и выберите нужный девайс. Отсюда вы сможете заблокировать или удалить данные.

Возможно ли восстановить данные после сброса?

Восстановление информации после полного сброса возможно лишь в том случае, если до этого момента вы создавали резервные копии. При первичной настройке айфона после сброса вам будет предложено восстановить данные. Если они хранятся в iCloud, просто выполните вход в свою учётную запись Apple ID и выберите необходимые данные для восстановления.

В случае, если резервная копия создана на компьютере, подключите устройство и в приложении «Устройства Apple» или iTunes выберите «Восстановить из резервной копии». Вам будет предложено выбрать копию по дате, после чего дождитесь завершения процесса восстановления и синхронизации. После перезагрузки устройство можно отключить от компьютера.

Таким образом, сбросить айфон до заводских настроек — это достаточно простая процедура, если следовать четкой инструкции. Необходимо лишь помнить о важности создания резервных копий и о том, возможно ли восстановление данных, чтобы избежать потери информации.