Эффект толпы: что значит быть не хуже других?

Эффект толпы это феномен в социальной психологии и экономике, выражающийся в поведении индивида при котором он полностью копирует действия окружающих, оказавшись в сообществе, группе лиц, сборище. Поступки каждого человека в данном случае могут быть бессмысленными, вредными и невыгодными лично для него, но несмотря на это усилия не только не прекращаются, но и набирают обороты.

Примеры эффекта толпы

В социальной психологии наиболее яркими примерами являются случаи массовых беспорядков. Некоторые футбольные фанаты по отдельности могут быть воспитанными и адекватными людьми, однако оказавшись в группе лиц с деструктивным поведением подхватывают «волну» и способны устроить погром, скандировать непристойные лозунги либо вступить в конфликт с полицией.

До сих пор неизвестно получал Гитлер какие-либо руководства от Фрейда по поводу психологии толпы или нет, но легенда такая существует. Захватническая и варварская война казалась полным безумием, но только до тех пор, пока не приобрела массовую заинтересованность. Через пропаганду населению внушили мысль об ущемлении немецкого народа, заразили идеями шовинизма, затем устроили известную провокацию на границе с Польшей, а уже спустя пару лет миллионы мужчин Германии с оружием в руках оказались на территории Советского Союза. И никто не задался вопросом «что мы здесь делаем?!»

Спасатели GameStop

Ещё более фантастический случай произошёл на американском фондовом рынке. На бирже NYSE спокойно торговались ценные бумаги сети магазинов видеоигр под названием GameStop. В какой-то момент аналитики разослали инвесторам письмо в котором заявили, что бизнес убыточен и просто не переживёт коронавирус. Продажи рухнут и компания вероятнее всего обанкротится. Последовала рекомендация шортить акции.

Хедж-фонды и многие частные инвесторы принялись открывать короткие позиции и котировки стремительно пошли вниз. Не учли аналитики только одного — участники форума WallStreetBets решили поддержать сеть магазинов видеоигр и вопреки тренду принялись скупать ценные бумаги GameStop. Тоже самое просили делать своих друзей и знакомых, снежный ком набирал обороты.

На фоне повышенного спроса котировки прыгнули на десятки процентов вверх, это увидели частные инвесторы и решив, что с компанией всё прекрасно, тоже встали в лонг (сделка на покупку). Эффект толпы стал настолько мощным, что стоимость бумаги с 5 долларов махнула на 120, а все «шортисты» потеряли свои деньги. Таким образом GameStop была спасена, а те, кто ставил на банкротство, лишились своих капиталов.

В результате эффекта толпы произошло невероятное. Каждый по отдельности ни за что не стал бы покупать эти акции, так как по всем показателям они были проблемными и бизнес действительно держался из последних сил. Но оказавшись в группе единомышленников и объединив усилия ситуацию удалось перевернуть. В данный момент бумаги торгуются на уровне 13 долларов, что более менее соответствует действительности.

Надувание пузырей

В экономике есть термин экономический пузырь. Это когда спрос искусственно или «случайно» разгоняется, сильно опережая предложение. Стоимость продукта сильно возрастает, но в какой-то момент становится понятно, что в действительности цена завышена. Либо происходит резкое сжатие, то есть падение спроса. Причины последнего могут быть как в пришедшем к толпе понимании, так и в банальном дефиците возможностей с их стороны.

Вспомним мировой кризис 2008 года. Ставки по ипотеке в США оказались настолько низкими, что не взять себе квартиру или домик стало просто глупо. Благосостояние американцев росло, а ежемесячный платёж был очень маленьким. В результате приобретение жилья охватило всех без исключения, даже бомжей живущих на пособия. Но в договоре значился один любопытный пункт — ставка по кредиту привязана к ставке ФРС.

И когда последняя начала расти, платёж для многих оказался неподъёмным. Отказ от платежей вынудил банки забирать жильё и выставлять его на продажу, но у всех возможных покупателей была та же самая проблема — они имели ипотеку, которую неспособны выплачивать. Спрос рухнул до критических значений, стоимость жилься последовала за ним. Продавать было некому, а действующие клиенты не имели возможности вносить платежи. Застройщики, банки и хедж-фонды несли убытки, что и вылилось в громадный кризис, который очень скоро затронул весь мир.

Прямо сейчас нечто похожее происходит в Китае. Рост ВВП вынудил застройщиков строить всё больше жилья, но власти не учли одного факта — общий ВВП это сказки для малограмотных, смотреть следует на ВВП на душу населения и при этом учитывать расслоение общества в доходах. Но никто этими вопросами не задался и в итоге мы видим вторую экономику мира с беднейшим населением.

Предложение закладывалось под богатых, но потребителями оказались бедные. И теперь среднестатистический китаец просто не может купить квартиру, а цены давно улетели в космос. Крупнейший застройщик уже банкротится, остальные ждут своего часа. Вся экономика упёрлась в потолок и держится исключительно на экспорте в западные страны, а также дешёвых энергоресурсах, получаемых от соседа. Эффект толпы привёл к росту спроса, что спровоцировало наращивание предложения, а теперь сказка заканчивается.

В миниатюре это можно увидеть на примере России 2014 года. Рубль постигла девальвация и народ массово побежал тратить деньги, чтобы не пропали. Москва не сильно ощутила эффект толпы в данном случае, а вот регионы заметили сначала резкий рост цен на вторичном рынке, а затем такое же резкое падение. Я сам лично работал маркетологом в агентстве недвижимости и видел, как люди покупали однушки за 2 000 000, а спустя два года продавали их за 1 300 000.

Стоит оговориться, что фактически потери не произошло. Одни просто отказались от продажи, когда узнали, что стоимость упала. Другие дешево продали, но так же дешево купили. Например купили однушку за 2 000 000, через два года продали её за 1 300 000, но за 1 800 000 взяли двушку. Мы здесь не о потерях говорим, а об эффекте толпы, который был очевиден всем кто в теме.

Причины эффекта толпы

Естественным образом данный процесс имеет причины по которым всё и происходит. Как уже было сказано выше, по отдельности люди никогда не совершили бы многие поступки, просто не имеют таких потребностей и чаще всего ведут себя рационально. Но оказавшись в группе всё меняется. Почему?

Во-первых у любой толпы есть лидер, который распространяет определенную идею. Для этого нужно обладать ресурсами распространения, например форумом, телевидением, социальными сетями, газетами, журналами и так далее. Каждый индивид может испытывать желание, но никогда эти люди не превратятся в единую массу без лидера.

Во-вторых толпа позволяет снять с себя ответственность. Немцы, одурманенные пропагандой, поддерживали правительство и не видели никаких проблем в том, что их армия громит города устраивая геноцид целых народов. Личную ответственность за эти зверства не готов был взять никто, но этого и не требовалось, потому что речь шла о толпе. Даже изувер Йозеф Менгеле в будущем заявлял, что ни в чём не виноват, он служил своей стране и науке, был частью, но не являлся источником инициативы. Очень удобно.

В -третьих возникает Отрицательная мотивация, то еть страх упущенной выгоды. Представьте, ставки по ипотеке очень низкие,все вокруг приобретают себе «гнёздышко», даже бомжи решаются заехать в квартиру. Или как в России, рубль обесценивается, все бегут скупать бытовую технику и недвижимость, а вы чувствуете, что становитесь белой вороной. Всем удастся спасти свои сбережения, а вы всё потеряете. Приходится действовать как все, не быть хуже соседа!

В четвёртых люди очень склонны к понтам. Желание не быть хуже соседа досталось нам от предков. Сначала иметь меньше благ означало гибель, а во времена СССР это свидетельствовало о «ненормальности» и сопровождалось осуждением. У всех есть ковёр, а у тебя нет, дурак ты что-ли?! Все замужем, а ты нет, непригодная баба. В результате привычка покупать то, что нам в действительности не нужно является прямым следствием эффекта толпы, а по совместительству очень плохой привычкой.

Для чего эти знания инвестору?

Неважно во что вы инвестируете. Покупаете объекты жилой или коммерческой недвижимости, либо ценные бумаги через брокерский счёт, вы обязаны понимать принципы эффекта толпы. Люди, которые этого не учли попадают в одни и те же неприятности.

Первая — покупают на хаях. Они просто заходят в приложение или включают телевизор, а там видят рынок зеленым. Котировки сильно растут и в голове включается эффект упущенной выгоды. На этом же кто-то зарабатывает, а я сижу в стороне! Так было после краха 2022 года на московской бирже, когда я уговаривал клиентов активнее входить в позиции. Люди не спешили, а когда компании одна за другой начали закрывать просадку и демонстрировать устойчивый рост выплачивая при этом дивиденды, инвесторы-новички принялись открывать сделки. На вершине… Очень глупо.

Вторая — не покупают, когда рынок летит вниз. Ошибка прямо пропорциональна вышесказанному. Важно выяснить причину падения, в абсолютном большинстве случаев это какая-то новость или малозначительные данные, воспринятые толпой как катастрофа. Простой пример — если завтра Греф на конференции заявит, что на самом деле у Сбера всё не так гладко и дивидендов в этом году наверное не будет, то вы увидите красную свечу на графике. Самое время усредняться, но вы посчитаете действия толпы обоснованными и останетесь в стороне. Очень глупо.

Такое случается в год по 3-4 раза. Осенью ЦБ начал поднимать ключевую ставку, чтобы остановить инфляцию. Рынки отреагировали негативно и пошли в просадку. Активы теряли в цене около трёх месяцев к ряду. Уже сейчас мы видим рост, а ещё я могу предсказать будущее. Однажды ставку начнёт снижать и толпа бросится открывать сделки, вы увидите сильный рост котировок и в очередной раз залезете в рынок на хаях.

Третья — шортят, то есть открывают сделки на продажу, только спекулянты и опытные трейдеры. Первые надолго в рынке не задерживаются, вторые нередко попадают в беду по примеру GameStop. Если актив плохой и вы уверены в его падении, то зачем он вам нужен? Оставьте его умирать без своего участия. Эффект толпы способен взвинтить котировки и тогда вам просто не хватит денег, чтобы удержать позицию. Инвесторы покупают активы и получают дивиденды, все остальные стратегии для игроманов.