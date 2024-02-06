Как сделать так чтоб мужчина боялся тебя потерять? Советы психолога

Желание стать для конкретного мужчины центром вселенной может быть основано на разных потребностях. Кто-то встретил идеального спутника жизни и не собирается его никому отдавать, а кому-то хочется повысить своё чсв и для этого требуется обожатель. Но как его «приручить» когда повсюду столько конкуренток или сам парень не слишком склонен к фанатизму? Чтобы в этом разобраться я решил опубликовать советы психолога, которые ответят на вопрос «как сделать так чтоб мужчина боялся тебя потерять?».

Немного теории

Обсуждая подобные темы мы раз за разом будем возвращаться к теории значимости и привязанности. Первое делает человека ценным призом в глазах окружающих, а второе обеспечивает зависимость от него. Если нет ни того ни другого, то никто не будет бегать, ухаживать, добиваться и так далее. Способов вызвать оба чувства достаточно много, большая часть формируется в результате психоэмоциональных травм и так называемого дефицитного воспитания, когда ребенку чего-то не хватало и теперь он пытается компенсировать это.

В результате мы получаем набор характеристик, которые гарантируют нам две вещи. Первая — девушку заметят и оценят. Например она красивая, интересная, привлекательная на уровне феромонов, успешная. Вторая — обладая такой женщиной возникает страх её потери. Одно дело если парень просто «поволтузил» симпатичную подругу и совсем другое, если он хочет продолжения банкета, но для этого нужно что-то делать. В этом моменте перед нами и открывается одна любопытная истина, которую обсудим далее.

Подумайте почему абьюзер так контролирует, ограничивает и подавляет спутницу? Она даёт ему крепкую опору для самооценки. Чтобы оставаться нормальным, ему нужна девушка. Чтобы его уважали окружающие и восхищались им, требуется красивая девушка. Или ещё ситуация — парень неплохо пристроился, у него всегда под рукой физическая близость, вкусная еда и эмоциональное присутствие партнерши. А потом она вдруг закрутила роман и все блага оказались в зоне риска. Придётся удерживать. Вот как-то так всё это и работает.

Психология потери

Давно всем известен один феномен о котором я неоднократно рассказывал в своём блоге. Психологи в результате серии экспериментов выяснили, что человек обладающий чем-либо, начинает оценивать это примерно в два раза сильнее. Зайдите на авито, там много таких продавцов. Вроде бы ржавое ведро на колёсах, цена такому 50 000 рублей, но человек ставит цену гораздо выше и всегда найдёт логичное объяснение своему поступку.

А всё дело в том, что с этими жигулями у него связано много эмоций, сюда же добавляем привычку и так называемый «эффект Икеа». Это когда ценность предмета возрастает в случае, если человек приложил усилия к его созданию. А тут вроде и ароматизатор покупал и карбюратор сам ставил, да и чехлы лично ушивал. Какие 50 000, давай 80!

Возвращаясь к межличностным отношениям мы уткнёмся всё в те же механизмы. Мужчина замечает и влюбляется в девушку, когда она обладает значимым набором характеристик. Внешность, интеллект, доступность лично для него и недоступность для других, соответствие подсознательным ожиданиям и его сценариям. Если она такая, как он хотел, то возникнет симпатия. Плохо, если односторонняя, хорошо, если взаимная. Но это не конечная станция.

Далее в дело вступает процесс зависимости, который невозможен без ценности представительницы нежного пола. Здесь у всех девчонок сразу две проблемы. Первая — они мало на что годятся. Ну, красивая, хорошо. А после того как вылез из постели она мне зачем? Ну, воспитанная, порядочная, делать мне с ней что?! Интересный собеседник, здорово, когда наговоримся вдоволь чем дальше заниматься?!

Вторая — период ухаживаний вроде как штука прикольная, даже правильная в какой-то степени. Но мужчина попадает не в ту сказку, хотел быть царём-завоевателем, а по факту стал лисой грустно бродящей вокруг кувшина. Ничего не дают, никаких удовольствий. Скучненько. А если так, то и терять нечего. Тогда чего бояться и зачем переживать? Никто не пишет заявление, если у него украли 0 рублей. И тут ситуация один в один.

Секрет «серых мышек» или как сделать так, чтобы мужчина боялся тебя потерять

Многие девушки попадали в нелепую ситуацию, когда брали с собой на прогулку «страшненькую подругу», которая может быть не такая уж и страшненькая, но по всем параметрам уступает своей спутнице. Ноги короче, фигура не идеальная, одежда дешёвая, макияж не стильный. Или вы непорочное дитя, а подружка нет-нет да и да. Объективно шансов на отношения с достойным парнем у вас больше, но вот незадача, страшненькая подруга замуж выходит, увела мужика буквально из под носа. И что он в ней нашёл?!

Всё дело в одном простом механизме. Мужчина это прежде всего человек, который естественным образом наделён психикой. А в ней хранятся все его потребности, которые приходится преследовать и достигать. Ему нужно внимание, присутствие, признание, тактильность, интимная близость, уважение и так далее. Если его самооценка критически низкая, то он готов добиваться, ухаживать и заслуживать «в кредит». По принципу — сейчас всё сделаю, понравлюсь ей и она меня наградит, получу желаемое. Но представители сильного пола с адекватной самооценкой так себя не ведут.

В контексте данной статьи нас интересуют вторые. Потому что первым нужна морковка перед носом, чтобы было за чем бежать. Увидят более доступную, убегут туда. Если в эту вложат много ресурсов, то могут до конца дней своих её преследовать. Когда догонят, потеряют интерес. Такие никогда не бояться потерять. Они бояться остаться ни с чем ещё до того, как стали обладателями. Сколько недель, месяцев или лет вы сможете давать надежду на закрытие потребности не закрывая её фактически, сложно предсказать.

А вот все остальные впадают в сильную зависимость от источника благ. Если парень в компании вдруг получает от девушки внимание, присутствие, уважение, признание и тактильность, то её значимость увеличивается. Если сможете попасть в нужную потребность, то он влюбится. Однако затем наступит фаза снижения аппетита, ведь всё что нужно получил.

В этот момент и придётся показать, что он может это потерять. У людей с надёжным типом привязанности здесь никаких проблем не возникает. Девушка изначально сообщает условия взаимодействия и всегда открыто о них говорит. Не требует ухаживаний и конкуренции за её сердце, она произносит простые слова — ты мне нравишься, если я тебе тоже, то мы вместе.

Сама коммуникация строится на обоюдных интересах, поэтому чем заниматься в жизни оба знают с первых дней. И партнер знает, что спутница ориентирована на взаимную симпатию, обоюдную зону ответственности и уважение. Следовательно боится потерять каждый раз, когда с его стороны исчезает какая-то деталь этих условий. А раз боится, то и «остывать» не станет. Так работают здоровые отношения, остальные иначе.

У всех тревожных типов страх возникает на фоне конкуренции. Как только мужчина получил от девушки всё необходимое и это стало для него действительно важной опорой, лишиться ресурса уже не хочется. Но спутница рядом, блага не уменьшаются, других парней на горизонте не видно. Он расслабляется, а женщина чувствуя охлаждение отношений пытается увеличить свои усилия, чтобы он оценил и начал любить как раньше. Фатальная ошибка.

Любить как раньше он будет только если поймёт, что может потерять. Задача девушки найти того, кого она хочет, привлечь к себе внимание, дать мужчине то, что нужно ему, а потом показать, что он рискует этого лишиться. Теперь вспомним пример с красоткой и её страшненькой подругой. Почему часто случается так, как описано выше?

Эта красотка не находит вокруг себя нужного мужчину. Она как чемодан стоит в прихожке и ждёт когда её заберёт самый-самый. Считает, что привлекает к себе внимание внешностью и даже не думает закрывать потребности мужчины. В результате её значимость на 0, разве что классная фигура и симпатичное лицо, в остальном пустота. А зависимости не возникает, потому что если девушка ничего не даёт, то и терять парню нечего. Чемодан может годами пылиться, его периодически будут осматривать проходящие мимо, а потом поставят на место. «Не нужОн»

В этот самый момент серая мышка, оказавшись в компании, уже выцепила взглядом интересного парня. Начала общаться, сделала пару комплиментов, уделила внимание, продемонстрировала своё присутствие. Выяснила и прочувствовала потребности, часть закрыла в простой беседе, а всё остальное очевидно готова дать без дополнительных условий. Потому что нравится, потому что ему можно.

И только после того как парень получил всё нужное для него, посчитал её своей, решил что она принадлежит ему и присутствует в его жизни, важно показать, что он может всё потерять. Если не будет уважать, ценить, нормально себя вести и участвовать в совместной жизни. Главное самой не перепутать зону личной и обоюдной ответственности, а в остальном схема идеальная.

Я твоя и тебе можно всё, но как только в твоём поведении появляются недопустимые элементы, сундук с богатствами закроется. Гарантированно. Можно эту теорию пытаться опровергнуть, но как только мужчина видит, что его женщина смотрит на другого такими же влюблёнными глазами, как когда-то смотрела на него и позволяет другим то, что раньше позволяла только ему, страх возникнет мгновенно.

Вместо итога

Чтобы понимать как сделать так чтоб мужчина боялся тебя потерять, необходимо разобраться в теориях значимости и привязанности. Чтобы заново не повторять всё вышесказанное постараюсь кратко резюмировать. Мужчине нужно дать что-то ценное для него, а потом показать, что он может это потерять.

Если с этой задачей девушка справится, то партнёр останется в зависимости и ничего плохого в этом нет. Будет ценить, уважать и любить. Чтобы не лишиться чего-то очень нужного. Главное чтобы в представительнице нежного пола это что-то нужное было. Одних длинных ног и смазливого личика явно мало.