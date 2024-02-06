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Как сделать так чтоб мужчина боялся тебя потерять? Советы психолога

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Желание стать для конкретного мужчины центром вселенной может быть основано на разных потребностях. Кто-то встретил идеального спутника жизни и не собирается его никому отдавать, а кому-то хочется повысить своё чсв и для этого требуется обожатель. Но как его «приручить» когда повсюду столько конкуренток или сам парень не слишком склонен к фанатизму? Чтобы в этом разобраться я решил опубликовать советы психолога, которые ответят на вопрос «как сделать так чтоб мужчина боялся тебя потерять?».

Как сделать так чтоб мужчина боялся тебя потерять

Немного теории

Обсуждая подобные темы мы раз за разом будем возвращаться к теории значимости и привязанности. Первое делает человека ценным призом в глазах окружающих, а второе обеспечивает зависимость от него. Если нет ни того ни другого, то никто не будет бегать, ухаживать, добиваться и так далее. Способов вызвать оба чувства достаточно много, большая часть формируется в результате психоэмоциональных травм и так называемого дефицитного воспитания, когда ребенку чего-то не хватало и теперь он пытается компенсировать это.

В результате мы получаем набор характеристик, которые гарантируют нам две вещи. Первая — девушку заметят и оценят. Например она красивая, интересная, привлекательная на уровне феромонов, успешная. Вторая — обладая такой женщиной возникает страх её потери. Одно дело если парень просто «поволтузил» симпатичную подругу и совсем другое, если он хочет продолжения банкета, но для этого нужно что-то делать. В этом моменте перед нами и открывается одна любопытная истина, которую обсудим далее.

Подумайте почему абьюзер так контролирует, ограничивает и подавляет спутницу? Она даёт ему крепкую опору для самооценки. Чтобы оставаться нормальным, ему нужна девушка. Чтобы его уважали окружающие и восхищались им, требуется красивая девушка. Или ещё ситуация — парень неплохо пристроился, у него всегда под рукой физическая близость, вкусная еда и эмоциональное присутствие партнерши. А потом она вдруг закрутила роман и все блага оказались в зоне риска. Придётся удерживать. Вот как-то так всё это и работает.

Психология потери

Давно всем известен один феномен о котором я неоднократно рассказывал в своём блоге. Психологи в результате серии экспериментов выяснили, что человек обладающий чем-либо, начинает оценивать это примерно в два раза сильнее. Зайдите на авито, там много таких продавцов. Вроде бы ржавое ведро на колёсах, цена такому 50 000 рублей, но человек ставит цену гораздо выше и всегда найдёт логичное объяснение своему поступку.

А всё дело в  том, что с этими жигулями у него связано много эмоций, сюда же добавляем привычку и так называемый «эффект Икеа». Это когда ценность предмета возрастает в случае, если человек приложил усилия к его созданию. А тут вроде и ароматизатор покупал и карбюратор сам ставил, да и чехлы лично ушивал. Какие 50 000, давай 80!

Возвращаясь к межличностным отношениям мы уткнёмся всё в те же механизмы. Мужчина замечает и влюбляется в девушку, когда она обладает значимым набором характеристик. Внешность, интеллект, доступность лично для него и недоступность для других, соответствие подсознательным ожиданиям и его сценариям. Если она такая, как он хотел, то возникнет симпатия. Плохо, если односторонняя, хорошо, если взаимная. Но это не конечная станция.

Далее в дело вступает процесс зависимости, который невозможен без ценности представительницы нежного пола. Здесь у всех девчонок сразу две проблемы. Первая — они мало на что годятся. Ну, красивая, хорошо. А после того как вылез из постели она мне зачем? Ну, воспитанная, порядочная, делать мне с ней что?! Интересный собеседник, здорово, когда наговоримся вдоволь чем дальше заниматься?!

Вторая — период ухаживаний вроде как штука прикольная, даже правильная в какой-то степени. Но мужчина попадает не в ту сказку, хотел быть царём-завоевателем, а по факту стал лисой грустно бродящей вокруг кувшина. Ничего не дают, никаких удовольствий. Скучненько. А если так, то и терять нечего. Тогда чего бояться и зачем переживать? Никто не пишет заявление, если у него украли 0 рублей. И тут ситуация один в один.

Секрет «серых мышек» или как сделать так, чтобы мужчина боялся тебя потерять

Многие девушки попадали в нелепую ситуацию, когда брали с собой на прогулку «страшненькую подругу», которая может быть не такая уж и страшненькая, но по всем параметрам уступает своей спутнице. Ноги короче, фигура не идеальная, одежда дешёвая, макияж не стильный. Или вы непорочное дитя, а подружка нет-нет да и да. Объективно шансов на отношения с достойным парнем у вас больше, но вот незадача, страшненькая подруга замуж выходит, увела мужика буквально из под носа. И что он в ней нашёл?!

Всё дело в одном простом механизме. Мужчина это прежде всего человек, который естественным образом наделён психикой. А в ней хранятся все его потребности, которые приходится преследовать и достигать. Ему нужно внимание, присутствие, признание, тактильность, интимная близость, уважение и так далее. Если его самооценка критически низкая, то он готов добиваться, ухаживать и заслуживать «в кредит». По принципу — сейчас всё сделаю, понравлюсь ей и она меня наградит, получу желаемое. Но представители сильного пола с адекватной самооценкой так себя не ведут.

В контексте данной статьи нас интересуют вторые. Потому что первым нужна морковка перед носом, чтобы было за чем бежать. Увидят более доступную, убегут туда. Если в эту вложат много ресурсов, то могут до конца дней своих её преследовать. Когда догонят, потеряют интерес. Такие никогда не бояться потерять. Они бояться остаться ни с чем ещё до того, как стали обладателями. Сколько недель, месяцев или лет вы сможете давать надежду на закрытие потребности не закрывая её фактически, сложно предсказать.

А вот все остальные впадают в сильную зависимость от источника благ. Если парень в компании вдруг получает от девушки внимание, присутствие, уважение, признание и тактильность, то её значимость увеличивается. Если сможете попасть в нужную потребность, то он влюбится. Однако затем наступит фаза снижения аппетита, ведь всё что нужно получил.

В этот момент и придётся показать, что он может это потерять. У людей с надёжным типом привязанности здесь никаких проблем не возникает. Девушка изначально сообщает условия взаимодействия и всегда открыто о них говорит. Не требует ухаживаний и конкуренции за её сердце, она произносит простые слова — ты мне нравишься, если я тебе тоже, то мы вместе.

Сама коммуникация строится на обоюдных интересах, поэтому чем заниматься в жизни оба знают с первых дней. И партнер знает, что спутница ориентирована на взаимную симпатию, обоюдную зону ответственности и уважение. Следовательно боится потерять каждый раз, когда с его стороны исчезает какая-то деталь этих условий. А раз боится, то и «остывать» не станет. Так работают здоровые отношения, остальные иначе.

У всех тревожных типов страх возникает на фоне конкуренции. Как только мужчина получил от девушки всё необходимое и это стало для него действительно важной опорой, лишиться ресурса уже не хочется. Но спутница рядом, блага не уменьшаются, других парней на горизонте не видно. Он расслабляется, а женщина чувствуя охлаждение отношений пытается увеличить свои усилия, чтобы он оценил и начал любить как раньше. Фатальная ошибка.

Любить как раньше он будет только если поймёт, что может потерять. Задача девушки найти того, кого она хочет, привлечь к себе внимание, дать мужчине то, что нужно ему, а потом показать, что он рискует этого лишиться. Теперь вспомним пример с красоткой и её страшненькой подругой. Почему часто случается так, как описано выше?

Эта красотка не находит вокруг себя нужного мужчину. Она как чемодан стоит в прихожке и ждёт когда её заберёт самый-самый. Считает, что привлекает к себе внимание внешностью и даже не думает закрывать потребности мужчины. В результате её значимость на 0, разве что классная фигура и симпатичное лицо, в остальном пустота. А зависимости не возникает, потому что если девушка ничего не даёт, то и терять парню нечего. Чемодан может годами пылиться, его периодически будут осматривать проходящие мимо, а потом поставят на место. «Не нужОн»

В этот самый момент серая мышка, оказавшись в компании, уже выцепила взглядом интересного парня. Начала общаться, сделала пару комплиментов, уделила внимание, продемонстрировала своё присутствие. Выяснила и прочувствовала потребности, часть закрыла в простой беседе, а всё остальное очевидно готова дать без дополнительных условий. Потому что нравится, потому что ему можно.

И только после того как парень получил всё нужное для него, посчитал её своей, решил что она принадлежит ему и присутствует в его жизни, важно показать, что он может всё потерять. Если не будет уважать, ценить, нормально себя вести и участвовать в совместной жизни. Главное самой не перепутать зону личной и обоюдной ответственности, а в остальном схема идеальная.

Я твоя и тебе можно всё, но как только в твоём поведении появляются недопустимые элементы, сундук с богатствами закроется. Гарантированно. Можно эту теорию пытаться опровергнуть, но как только мужчина видит, что его женщина смотрит на другого такими же влюблёнными глазами, как когда-то смотрела на него и позволяет другим то, что раньше позволяла только ему, страх возникнет мгновенно.

Вместо итога

Чтобы понимать как сделать так чтоб мужчина боялся тебя потерять, необходимо разобраться в теориях значимости и привязанности. Чтобы заново не повторять всё вышесказанное постараюсь кратко резюмировать. Мужчине нужно дать что-то ценное для него, а потом показать, что он может это потерять.

Если с этой задачей девушка справится, то партнёр останется в зависимости и ничего плохого в этом нет. Будет ценить, уважать и любить. Чтобы не лишиться чего-то очень нужного. Главное чтобы в представительнице нежного пола это что-то нужное было. Одних длинных ног и смазливого личика явно мало.

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