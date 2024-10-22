Законы денег: как попросить у Вселенной финансового благополучия?

Законы денег это свод правил, касаемо отношения к богатству и бедности, убеждения и взгляды индивида, которые могут как блокировать финансовое благополучие, так и открываться ему. Здесь нет никакого волшебства и изменений по щелчку пальцев ждать не стоит, мы лишь обсуждаем установки, по вине которых человек подсознательно боится денег, избегает их, дистанцируется. Он выбирает бедность просто потому что чувствует себя в безопасности, думает, что таким образом обходит стороной проблемы, а самое главное остаётся хорошим человеком.

Данная статья не откроет вам секрет мгновенного обогащения, но скорее всего ваши взгляды на экономику и собственный семейный бюджет навсегда изменятся. Большинство блокирующих установок мы получаем в результате травмирующего опыта либо навязанных убеждений. Так как все они подсознательные, процесс критического мышления не срабатывает, а это значит, что вы на 100% уверены в своей правоте. Попробуем посеять зерно сомнения.

Закон аналогии

Мы до сих пор не изучили ни океан, ни космос, ни человеческий мозг, ни Вселенную в целом. Большинство теорий выглядят безумными, но нельзя забывать, что когда-то самолёт казался невероятным изобретением, а интернет до сих пор напоминает какое-то волшебство. Фотография улетает на другой конец планеты буквально по воздуху за доли секунды. Кто может с уверенностью заявить, что через пару сотен лет мы не будем отправлять таким образом предметы и вещи?

Одно из мнений по поводу богатства опирается на квантовую физику. Нам хорошо известно, что положительно заряженные протоны притягивают к себе отрицательно заряженные электроны, но есть один любопытный нюанс — учёные из Оксфордского университета обнаружили, что положительно заряженные частицы кремнезема притягивались друг к другу, если их поместить в этанол, хотя в воде напротив наблюдался процесс отталкивания.

Это позволило предположить, что утверждение «противоположности притягиваются» применимо далеко не во всех случаях и фраза «деньги к деньгам» имеет право на существование. Специалисты изучающие человеческий мозг уже много лет пытаются доказать наличие силы мысли, а исследования физиков регулярно подбрасывают поводы для дискуссий. Сегодня эзотерики не сомневаются в том, что мысли материальны, а значит они должны из чего-то состоять и это что-то абсолютно точно имеет положительный либо отрицательный заряд. Такую теорию я как-то давно выдвигал в статье «деньги это энергия«.

С точки зрения экономики закон аналогии давно доказан. Заработать миллион гораздо проще, если у вас уже есть два миллиона. Доход с существующих активов запускает сложный процент и обогащение кратно ускоряется. Джон Рокфеллер однажды сказал — я могу отчитаться за каждый заработанный мной миллион, кроме первого. Очевидно именно первоначальный капитал стал мощным толчком в последующем пути к миллиардам.

О чём нам говорит всё вышеперечисленное? Необходимо жить и размышлять так, будто вы уже богаты. Имеющиеся активы будут создавать доход без ваших усилий. Ваши положительно заряженные мысли будут притягивать другие положительно заряженные частицы, следовательно Вселенная откроет дорогу к успеху, удаче, везению, богатству. Тут главное изучить жить обеспеченных людей, перенять их привычки. А они, как показывает практика, являются сторонниками минимализма, качества, уровня достаточности.

Только бедняки стремятся получить много и самое дорогое, по-настоящему богатые люди избегают излишеств, спонтанных покупок, расточительства. Это у нищих всегда сто пар обуви и острое желание всем владеть, миллиардеры сколотившее состояние собственными талантами и навыками предпочитают аренду, капсульный гардероб, здоровое питание и полноценный отдых.

В этом и прячется главный секрет — мы смотрим на привычки бедных, которые создают образ богача или компенсируют свои комплексы через покупку роскоши. Следовательно заряжаемся отрицательной энергией и притягиваем к себе дурные мысли, которые неизбежно превращаются в глупые поступки. В жизнь приходит аналогичная мишура, не имеющая ничего общего со счастьем и богатством.

Закон бартера

Почему не выжил первоначальный, варварский капитализм? Потому что он забирал ресурсы у толпы, обогащая единицы. Почему на всей планете погиб социализм (форма госкапитализма)? Потому что он забирал ресурсы у толпы и раздавал блага точечно, на усмотрение политической верхушки. И там и там человечество пошло против законов Вселенной, которая не терпит торможение движения энергии и вмешательство в распределение ресурсов и благ.

Сквозь кризисы и войны прошёл только современный капитализм, построенный на теории обмена. Чтобы стать богатым, ты должен что-то создать, принести пользу людям, готовым за это заплатить. И это правило работает в любой сфере деятельности. Если всем начать получать и перестать отдавать, то котелок с благами очень скоро опустеет. А те, с кого всё забирают, больше не видят смысла создавать и производить, следовательно исход очевиден. Империализм закончился просто потому что иного результата не предусмотренно Вселенной.

Самое популярное слово в поисковых системах интернета — бесплатно. Мы хотим получать бесплатно книги, фильмы, музыку, программы. Ждём когда правительство одобрит льготную ипотеку, компенсирует стоимость автомобиля, даст денег за рождение ребёнка, оплатит его обучение, лечение, развлечение. Но здесь же все люди взрослые? Все понимают, что эти средства из налогов граждан? А что делают граждане, которые много создают и производят, платят большие налоги и видят, что деньги расходуются бездарно? Правильно, они ищут способ не платить, переезжают в другие страны, теряют мотивацию.

Что делают жертвы пиратства? Перестают писать музыку и книги, снимать фильмы, производить продукцию. В Венесуэле президент на радость публики запретил магазинам повышать цены на стиральные машины. Народ ликовал, а потом вдруг обнаружил, что стиральных машин в стране больше нет. Не нашлось дурака, который станет продавать дешевле, чем обошлась себестоимость и логистика.

Когда вы стремитесь получать бесплатно, хуже становится только вам самим. Если получили товар или услугу, заплатите и поблагодарите. В противном случае котелок с благами быстро опустеет, а делать что-то для вас станет бессмысленно. Энергия денег остановится. Представьте что вы не заплатили за проезд. Владелец автобуса не получил прибыль и вечером не купил дочери мороженное.

Продавец мороженного пришёл домой без выручки и не стал заказывать товар на завтра. Молокозавод остался без заказа и не выплатил зарплату сотрудникам. Сотрудники молокозавода не пошли на концерт артиста. Тот не купил себе автомобиль. А на заводе по сборке автомобиля сидите вы. Вас только что сократили, вы гневаетесь на проклятого начальника и даже не поняли, что всё дело в бесплатном проезде, которому вы так радовались. Утрированно, согласен, но целые народы и страны недооценили этот процесс, за что и поплатились собственной нищетой.

Закон таргета

Деньги не могут быть целью, это просто инструмент обмена ресурсами. Когда-то было удобно поменять свои помидоры на соседские огурцы и оба если вкусный салат. Затем выяснилось, что мне нужна картошка, которая есть у тебя, но ты нуждаешься в моркови, которой нет у меня. Процесс обмена стал слишком сложным и люди изобрели деньги. Я тебе золото, ты мне картофель, а сам покупай то что тебе нужно. Это удобно.

Но многие люди до сих пор хотят получить деньги не представляя что делать с ними дальше. Таким примером стала моя бабушка, которая много работала и накопила целый сундук денег, но дальше что-то пошло не так и их съела инфляция. Отсутствие понятного таргета приводит к тому, что человек тормозит энергию денег, накапливая их в заначке, а экономика на такие действия всегда отвечает инфляцией.

Если вам нужен автомобиль, то разумнее позаботиться о доходах и взять кредит. Если ваша цель пассивный доход, то нужно открывать брокерский счёт и формировать капитал из ценных бумаг. Если вам хочется улучшить благосостояние, то следует открывать бизнес, развивать предпринимательскую жилку. Но беда в том, что большинство финансово неграмотны, поэтому предпочитают накапливать.

Например прямо сейчас на депозитах лежит 49 триллионов рублей. Готовы к гиперинфляции? Вторая проблема в любителях бесплатного. Они не желают платить, поэтому сокращается количество «создателей». Вселенная не прощает ошибок, а отсутствие понятной цели и использование неправильных инструментов является самой большой ошибкой бедных.

Закон позволения

Человеческая психика довольно примитивна. Её главная задача — выжить. Всё остальное её никак не интересует, поэтому наши убеждения играют ключевую роль. Вспомните известные фразы, которые сидят в подкорке многих людей. Не жили богато и нефиг начинать, брать деньги стыдно, родился бедным бедным и умру, у меня судьба такая, от денег одни проблемы, честно разбогатеть нельзя, все богачи воры и преступники, успешные люди притягивают завистников, надо быть как все и не выделяться, деньги можно заработать только потом и кровью, если все станут богачами то кто будет работать?!

Есть и негативные убеждения спрятанные под позитивными высказываниями. Я лучше буду бедным, но останусь порядочным человеком. Живу бедно, зато не беру денег, помогаю другим бесплатно! Я нищий, но меня ценят окружающие, потому что я последнее готов отдать!

Только психология говорит об обратном. Кислородную маску должен сначала надеть взрослый. Счастливым сначала должен стать родитель. Заплатить нужно сначала себе. Никто не уважает тех, кто делает бесплатно, их держат за удобных дураков. Деньги не приходят к тем, кто их ненавидит, презирает и боится. Вселенная не даст то, что вас пугает.

Абсолютное большинство курсов по саморазвитию включают пункт по изменению мышления. Здесь нет никакого волшебства, просто блокирующие установки перестраивают поведение индивида и даже при наличии возможности он откажется от благ. Если вы считаете, что деньги можно заработать только адским трудом, то психика переключит внимание именно на такую работу. Всё остальное вы уже обесценили. Если вам кажется, что деньги гарантированно принесут в жизнь проблемы, то психика запретит вам богатеть. Ей проблемы не нужны!

Вместо итога

У вселенной всего 4 закона связанных с деньгами. Всем желающим улучшить своё финансовое благосостояние достаточно придерживаться нескольких рекомендаций. Первая — откажитесь от компенсации дефицитов и понтов. Начните жить как богатый человек уже сейчас. Изучите философию лагом, не соглашайтесь на низкое качество и ширпотреб.

Вторая — будьте благодарны. Научитесь говорить спасибо, ценить чужой труд, уважать производителей товаров и услуг. Ничего бесплатного не бывает. В СССР не раздавали квартиры просто так, все деньги были собраны с вас же, а потом распределены на усмотрение партии. Льготная ипотека это не подарок правительства, это деньги налогоплательщиков.

Материнский капитал не свалился с неба, вам заплатили работающие граждане, многие прямо сейчас не могут родить или у них нет пары. Но вам они заплатили. Скачанный на халяву фильм бесплатен только для вас, на его создание потратили миллионы. Требуя бесплатной медицины вы должны понимать, что либо врач должен трудиться без зарплаты, либо эти деньги соберут с вас же через налоги, пошлины и поборы. И да, в СССР бесплатной медицины тоже не было, представляете?!

Третья — у вас должна быть понятная цель. Не абстрактная и не эфемерна, а реалистичная и истинная. Если вы сами не можете объяснить зачем вам деньги, то и Вселенная этого знать не может. Получается не нужны. К тому же отсутствие таргета лишает вас выбора инструментов. Поэтому большинство людей хранят деньги на вкладах.

Четвёртая — разрешите себе жить хорошо. Я часто слышу, что кто-то восхищается хорошим автомобилем и мечтает о таком, а ему говорят — это не для нас, это для богатых! Или человек хочет построить дом, а над ним смеются, мы люди простые, нам в коттеджах жить не положено! Хорошая обувь хорошо стоит, но мы раз за разом покупаем дешёвку, потому что мне и так пойдёт. А Вселенная получает прозрачный сигнал — я не достоин, это всё не для меня, я не заслужил..