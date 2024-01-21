Зачем ставить свечку за упокой?

Традиция зажигать свечу за упокой существует только в православной церкви — у протестантов и католиков её нет. Они, конечно, используют свечи в своих обрядах и мессах, но специальной «заупокойной» свечки у них не существует. Откуда же пошла эта традиция и что она означает? Зачем живые ставят свечки в церкви за упокой своих близких и друзей?

Символическое значение свечи

символ молитвы. Зажигая свечу, христианин оповещает Бога, что он начинает молиться. К тому же, огонь свечки создаёт мистическое настроение, подходящее для молитвы;

жертва. Зажжённая в церкви свеча рассматривается как символическое жертвоприношение. Если свеча была приобретена в храме, то она становится и фактическим пожертвованием на нужды церкви;

символ души. Как и душа христианина, свечка горит, источает свет и стремится вверх, к Богу;

свет. Христианство всегда позиционировало себя, как религия света. Богословы многократно называют Христа «светом несотворённым», который указал людям путь. Поэтому горящая свеча — неотъемлемый атрибут христианских ритуалов.

В Средние века богословы расширяют значение свечи и находят всё больше символических деталей. Например, процесс сгорания свечки должен напоминать молящемуся, что его бренная оболочка смертна. А чистый белый воск становится символом чистоты человеческой души, к которой христиане должны стремиться.

Зачем ставят заупокойную свечку

В христианской традиции считается, что после смерти душа человека попадает в чистилище. В этом месте она получает наказания за все прегрешения, которые были совершены при жизни. После того, как воздаяния будут завершены, душа будет спасена и сможет присоединиться к Богу.

Но христиане уверены, что живые вполне могут повлиять на судьбу умерших. Именно для этого они молятся за упокой бессмертной души. Считается, что светлая память об умершем, молитвы за его спасение и регулярные просьбы помиловать его душу уменьшают страдания, которым он будет подвержен в чистилище.

А при чём же здесь свеча? Как мы уже установили, свеча — богатый символами атрибут. Зажигая её, христианин готовится к молитве и привлекает внимание Бога к ней. Созерцание горящей свечи придаёт сил и помогает верить, что умершего ждёт Царство Небесное. Постепенное таяние воска напоминает и самому молящемуся, что его тоже ждёт смерть и чистилище. Заупокойная свечка играет роль дополнения к молитве за спасение души умершего человека.

Как правильно ставить свечу

Первый вопрос, встающий перед верующим — можно ли принести собственную свечу, или обязательно покупать свечку в церкви? Символически свеча, купленная в церкви, станет небольшим жертвоприношением Богу. Однако нет никакого закона или текста, который однозначно запрещал бы приносить в церковь собственную свечу и зажигать её для молитвы за погибшего человека.

В церкви поставить свечку за упокой души можно в любом месте, где есть подсвечник. Но традиционно для этого используют канон (или канун) — стол, расположенный обычно в конце церковного зала. Там установлен подсвечник для множества (от нескольких десятков до нескольких сотен) свечей и распятие. Но можно установить свечу и напротив иконы с изображением святого покровителя усопшего.

Количество свечек не является чем-то регламентированным. Вы можете поставить за упокой души столько свечей, сколько посчитаете нужным — хоть одну, хоть двадцать. Единственные требования — искренняя молитва и благоговение перед Богом. Нужно помнить, что само по себе зажигание свечи не несёт никакой смысловой нагрузки. Поэтому христианин должен, установив свечу, искренне помолиться за усопшего.