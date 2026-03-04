Мобильное приложение Бесарте.ру

Я не вижу смысла добавлять приложение в гугл плей, рустор и appstore, просто потому что гораздо проще установить иконку себе на смартфон. Зачем что-то скачивать и где-то регистрироваться, если вы просто хотите попасть на сайт для чтения? Технология pwa позволяет скачать иконку сайта на экран своего гаджета, а при нажати на неё ресурс откроется в привычном вам браузере как обычная вкладка. И делается это в несколько кликов.

Айфоны: находясь на сайте Бесарте.ру нажмите кнопку «поделиться», затем в правом верхнем углу кнопку «добавить», после чего выберете пункт «На экран домой». Готово!

Андроиды: В гугл хром нажимаете три точки наверху, прокручиваете выпадающее меню и нажимаете «Добавить на главный экран». Готово! В других браузерах примерно также.