При начале инвестирования каждый человек должен ответить на три вопроса — «цель», «важность цели» и «сроки до цели». К сожалению в большинстве случаев люди ничем подобным не занимаются и приходят на рынок с одним единственным желанием — сорвать куш, разбогатеть. Особенно забавно наблюдать, как некоторые вкладывают 30 000 рублей и уже через месяц ждут доход как минимум тысяч в 15. Возможно конечно, но риски остаться с дыркой от бублика приближаются к 99%. В случае конкретного запроса «Сколько нужно инвестировать чтобы пассивный доход был 100000 в месяц?» более менее всё понятно.

Цель 100 000 в месяц, то есть 1 200 000 в год. Важность цели средняя, потому что это не обучение детей, старость и так далее. Сроки до цели не определены, но именно с этим мы попробуем разобраться в данной статье. Для начала давайте ещё раз вспомним самое главное, без чего инвестирование превращается в игру.

Базовые понятия для общего понимания

Первое что нужно знать — на фондовом рынке существует два вида доходов. Это рост курсовой стоимости акций и дивиденды. Вы можете купить ценные бумаги по 100 рублей и продать по 120, разница станет вашим профитом. Такой вид заработка называется трейдинг и часто превращается в спекуляцию. Ту самую игру, о которой все говорят. Так делает большинство участников рынка, я думаю порядка 90%. Плюс минус.

Также вы можете покупать дивидендные акции и просто держать их в портфеле ничего с ними не делая. Упали они или выросли, вообще плевать. Купили, держим, регулярно пополняем брокерский счёт, докупаем и так далее. Снежный ком. Нам не интересна цена актива, всё что нам нужно это дивиденды, то есть часть прибыли компании. Таких участников рынка по моим прикидкам (основанным только на наблюдениях) не более 10%.

Второе что нужно знать — дивиденды выплачиваются не в процентах от вложений, а в процентах от чистой прибыли компании. Это вообще мало кто знает. Все привыкли к модели банковского вклада, когда ты положил 100 000 рублей и заранее знаешь, что получишь 7% за год. Я открыл вклад в октябре, кто-то в марте, но оба будем получать 7% годовых. Иногда ставка меняется вслед за КС, но в любом случае доход известен заранее.

С ценными бумагами ситуация другая. Если совсем просто, то компания за год заработала 1 000 000 рублей (очень сильно упростил), у неё 1 000 акций и было решено выплатить 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Тогда 500 000 делим на 1 000 акций и получаем 500 рублей на одну ценную бумагу. Теперь нюансы.

Человек А купил эти акции по 10 000 рублей, а потом они дешевели на плохих новостях и человек Б приобрёл их по 8 000 за штуку. В итоге оба получат по 500 рублей, но для первого это 5%, а для второго 6,2%. Отсюда вывод — покупать активы нужно не на пике, а на падении. Чем дешевле взяли, тем выше профит в процентном выражении.

Что нам даёт эта информация?

Пока только то, что однозначного ответа на вопрос «Сколько нужно инвестировать чтобы пассивный доход был 100000 в месяц?» не существует. Влияет не только сумма инвестирования, но и такие параметры как средняя стоимость актива, срок ожидания, метод получения прибыли (дивиденды или трейдинг). Всё что мы можем это провести очень усредненные расчеты.

Любопытно и то, что дивиденды всегда очень низкие. Если посмотрите сколько процентов на акцию получилось по любым бумагам фондового рынка, то обнаружите, что там 3-5 процентов и оооочень редко 10. Почему так происходит и какая тогда выгода, если на вкладе гораздо больше? Всё очень просто — когда прибыль компании растёт и выплачиваются большие дивиденды, бумага становится интересна многим и её начинают покупать. Растёт курсовая стоимость.

Простой пример. Сбер в этом году выплатил 25 рублей на одну акцию. Те кто завладел активом в январе 2022 года по 400 рублей за штуку, получили 6% прибыли. А те, кто держит акции с 2000 года, уже 1200%!! И так происходит каждый год. Потому что по 2 рубля покупали акции. По факту увеличение дивиденда в процентах как раз и покрывает инфляцию.

Расчёт на тему: Сколько нужно инвестировать чтобы пассивный доход был 100000 в месяц?

Теперь перейдём к сути вопроса. Как я уже сказал выше однозначного ответа я вам не дам, потому что всё много от чего зависит. Но примерно-приблизительно мы можем посчитать с помощью инвестиционного калькулятора. И для этого используем разные параметры.

И так, нам нужно 1 200 000 в год и мы будем ориентироваться на средние дивиденды в размере 5%. По факту будет больше, но для чистоты эксперимента возьмём самые низкие показатели. Инвестирование в акции в среднем приносит 20% годовых, но мы опять же для чистоты эксперимента возьмём 10%. В какой-то год может и убыток получиться, в следующий +80, но +10 получится при любых раскладах.

Чтобы спустя год только лишь дивиденды получить в размере 1 200 000, сегодня придётся вложить 24 000 000. Если вы ставите цель получать такие суммы через 3 года, то сегодня нужно инвестировать 18 000 000.

Чтобы выйти на доход 1 200 000 в год через 5 лет, вам понадобиться 16 000 000, а через 10 — 12 000 000. Однако на практике ежегодно дивиденды будут увеличиваться и сумма начальных вложений на самом деле меньше. К тому же многие компании уже сейчас платят 10 и более процентов, а налоговый вычет существенно ускоряет «снежный ком». Мы взяли самые большие суммы и в действительности понадобиться меньше, но рассчитывать лучше на эти.

Например. если добавить ежемесячные пополнения на 10 000, реинвестицию полученных дивидендов и налогового вычета, то вложив сегодня 12 000 000, через 5 лет на вашем счете будет 20 500 000. А это уже около 2 000 000 дивидендов к тому моменту. Вот такая математика. Наверное многие расстроились, так как ждали волшебного метода как из 10 000 сделать 100 000 000 за пару лет. Но фондовый рынок это особенное место. Здесь можно и играться с акциями и спекулировать и инвестировать.

Можно при желании спустить все деньги за два часа, достаточно открыть шорт с кредитными плечами. Можно сколотить гигантский капитал за 20 лет при минимальных вложениях. В статье про регулярные пополнения мы обсуждали как вкладывая 200 рублей в день через 40 лет можно получить капитал в размере миллиард рублей.

К сожалению большинство участников рынка не понимают базовых вещей или мыслят стереотипам, считая биржу то лохотроном, то казино. Нас всё это не особо интересует, нам нужны активы и на биржу мы приходим только за ними. Пусть игроманы следят за котировками, проигрывают свои деньги и выдумывают гениальные методы обогащения.