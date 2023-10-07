Вопрос «сколько акций нужно купить чтобы жить на дивиденды» звучит настолько глупо, что даже отвечать на него не хочется. Но вот со мной случился любопытный эпизод — меня клиент об этом спросил, а я, понимая что мне нужно серьёзно что-то говорить в ответ, растерялся! Потому что оказывается тут не всё так просто и существует множество предрассудков, заблуждений, ошибок. Предлагаю по порядку ключевые моменты и разобрать.

Три кита инвестиционного планирования

В работу финансового консультанта входит разъяснение базовых понятий инвестирования. Потому что оказывается в 2023 году не все знают чем отличается акция от облигации, как выплачиваются дивиденды и кто имеет право приобретать ценные бумаги. Например, у меня ряд клиентов думали, что на это разрешение требуется. А то владельцами предприятий могут всякие неблагонадёжные граждане стать, кому это надо?!

Первый кит — цель инвестирования. Поиграть на бирже, попробовать, «меня друзья уговорили», «денег не хватает, вот решил на акциях подзаработать» и «увидел рекламу как тут можно с косаря начать» это не цели. Это вас случайно ветром занесло и очень скоро сквозняком отсюда выдует. У человека должно быть понимание того, для чего он здесь. Капитал в 10 000 000, дивиденды от 30 000 в месяц или создать источник пассивного дохода.

Может у вас что-то своё, некоторые прямо говорят, что их интересует спекуляция и азарт. Другие приходят чтобы сохранить сбережения. Были и те, кому нужно было получить много долларов по биржевому курсу. Определитесь, для чего вам нужен брокерский счет и нужен ли вообще. Примерно 20% людей, которые ко мне обращаются, в итоге понимают, что это их не интересует от слова совсем.

Второй кит — сроки до цели. Те, кто задаёт вопрос «Сколько акций нужно купить чтобы жить на дивиденды», не уточняют через какой промежуток времени нужно достигнуть эту цель. Если вы прям завтра хотите, то хоть триллион инвестируйте, всё равно придется подождать как минимум ближайшей выплаты дивидендов. Если через год, значит вы купите активы по сегодняшним ценам и мы можем произвести простой расчет. Об этом чуть ниже поговорим.

Чем дальше сроки цели, тем с меньшего капитала можно начать. Вполне возможно, что инвестированные сегодня 10 000 рублей, обеспечат вам доход выше пенсии, когда вы отправитесь на заслуженный отдых. Но это если вы как минимум будете реинвестировать дивиденды. Ещё и угадать с эмитентом нужно, а то ценные бумаги много у кого были, только не все они сегодня вообще существуют. Обанкротились тысячи акционерных обществ. Если покупать акции из третьего эшелона, то шансы на пассивный доход резко сокращаются.

Третий кит — важность цели. Упомянутые выше акции третьего эшелона могут и за день на 30% подорожать, спекулянты их за это и обожают. Только такие компании не обязаны подавать отчётность и по факту могут просто сообщать о прибыли, которую только что придумали. Грубо говоря. А потом дорожала, дорожала бумага и в дырку от бублика превратилась. С облигациями тоже засада, есть муниципальные, есть корпоративные, есть государственные. В России это ОФЗ. Чем выше риски, тем ниже доходность.

Если вы поиграться пришли, то вам нужны какие-то безумные идеи. Или вообще не стоит заморачиваться, покупайте с кредитными плечами, ставьте всё на одну компанию, веселитесь как душе угодно. А вот если цель важная, например пассивный доход на пенсии или образование детей через 20 лет, то тут во-первых важна широкая диверсификация по активам, во вторых только голубые фишки и обязательно наличие облигаций в портфеле. Не муниципальных, само собой.

Как рассчитать сколько акций нужно купить чтобы жить на дивиденды?

И так, если цели у вас как таковой нет, сроки либо неадекватно короткие, либо вы об этом даже не думаете, то и важность вашей цели уже значения не имеет. Вы спекулянт, который тут не на долго. В лучшем случае разочаруетесь и заберете свои деньги, в худшем заблудитесь в двух кнопках и купить ерунду с кредитными плечами, благополучно превратив свой счет в нулевой.

Во всех остальных случаях математика простая. В очередной раз хочу напомнить, что дивиденды выплачиваются не в процентах как по вкладу. Там вы положили 100 000 под 7%, значит через год приходите за своими 7 000. С ценными бумагами всё иначе.

Те кто говорит, что на бирже выигрывают за счёт проигравших, от финансовой грамотности далеки как Меркурий от Нептуна. Это в букмекерской конторе ваш выигрыш оплачивается чьим-то проигрышем, на фондовом рынке торгуются бизнесы. Это очень упрощённое объяснение, но полагаю сгодится и такое. Вы приобретаете часть компании. Капец какую маленькую, примерно одну десятимиллионную, но тем не менее.

Компания зарабатывает деньги, потом решает какую часть чистой прибыли выплатить акционерам, то есть владельцам акций и, собственно, делает это. Прибыль миллиард, выплатить решили 50%, количество акций миллион. Значит 500 000 000 делим на 1 000 000, вот столько каждый получит на одну принадлежащую ему акцию. Сколько это будет в процентах вообще непонятно и никто заранее знать об этом не может. Разве что предполагать остаётся.

Следовательно первый ответ на вопрос»Сколько акций нужно купить чтобы жить на дивиденды», звучит так — не знаю! Плюс минус много. Но мы можем примерно приблизительно посчитать и прямо сейчас сделаем это на примере какого-нибудь Сбербанка.

Так как будущие дивиденды мы знать не можем, то посмотрим на предыдущие. В 2023 году Сбер заплатил 25 рублей на одну акцию. Чтобы получить за год 360 000 (30к в месяц), нужно было владеть 14 400 акций. Открываем график цены и видим, что в 2022 году из-за известных событий одна ценная бумага сбера стоила от 80 до 100 рублей.

То есть на мощнейшем падении рынка вы могли за полтора миллиона рублей обеспечить себе доход в 360 000 ежегодно. И он будет только расти, так как дивиденды каждый год становятся больше. Бывают исключения по другим компаниям, но у сбера так.

Можно таким же способом рассчитать прогнозируемые дивиденды. Например по компании Новатэк. Официально их ещё не объявили, но ожидается, что за первое полугодие будет выплачено 34,5 рублей на акцию. Одна штука прямо сейчас стоит 1 720. Желая получить 360 000 в год, то есть 180 000 за полугодие, нам потребуется 5 200 акций. Заплатить за это придётся 8 944 000 рублей.

Ощущаете разницу? Она зависит и от прибыльности компании и от процента чистой прибыли, который будет направлен акционерам и от цены покупки ценной бумаги. В октябре 2022 Новатэк стоил 900 рублей и чтобы обеспечить себе пассивный доход в 360к ежегодно, нужно было не 9 миллионов, как сейчас, а всего 4 680 000.

Поэтому вопрос «Сколько акций нужно купить чтобы жить на дивиденды» очень корректный, но задают его как правило не понимая всего вышенаписанного. Следовательно попадают в логическую ошибку. Например, в одной из предыдущих публикаций я написал, что для пассивного дохода 100 000 в месяц прямо сейчас нужно инвестировать 24 000 000 рублей. Это очень грубый подсчет и мне тут же начали писать, что вообще-то можно и с 10 000 000 получить сотку.

Можно, но я не хочу давать ложных ожиданий новичкам. Если бы в марте 2022 года у вас было 24м, то в мае 2023 вы бы получили 6 000 000 дивидендов! Как вам окупаемость? И в мае 2024 получите минимум 6, но очевидно будет больше.

А вот если бы вы свои 24м инвестировали в акции сбера где-то в октябре 2021 года, то в мае 23 наблюдали бы всего лишь 1 775 000. А всё почему? Потому что купили бы бумаги по 338 рублей за штуку! Удивительная математика и америку я не открыл, но считаю очень важным объяснять это.

Только представьте, где-то в мире есть два человека, каждый из которых вложил в акции сбера 20 с лишним миллионов. Но один получил 6 миллионов дивидендов, а другой полтора. Точка входа важна и отсюда следует ещё один вывод — инвестирование это процесс. Намного правильнее соблюдать регулярное пополнение счета, просто постепенно закидывая на него по 100, 200, 500 рублей в день. Как только интересующий актив падает в цене, покупаем.

В феврале 2022 большинство людей хватались за голову глядя на крутое пике российского фондового рынка. Другие понимали какие возможности находятся прямо под их ногами, но не располагали финансами, чтобы приобрести невероятно выгодные активы по бросовым ценам. А кто-то вложился под 30% годовых только в виде дивидендов, а ведь сбер ещё и подорожал на 70%. В следующем году поступит ещё 30% на свои вложения. А в 2025 ещё 30%. В 2036 снова 30%. Ну, вы поняли.

Вместо итога

Хочется ещё раз донести одну простую мысль — инвестирование сопряжено с рисками. Как и всё остальное в нашей жизни. И банковские вклады превращались в фантики и недвижимость обесценивалась вплоть до 0. Каждый комментатор говорит о своих убеждениях и своём же опыте. Кто-то пишет, что нет ничего надежнее недвижки. А вот жители Воркуты готовы с вами поспорить. Они за 1 рубль отдают квартиру, потому что сдать и продать её нереально, а коммунальные платежи ежемесячно приходят. За бесплатно готовы отдать, но никто не берет.

Банковский вклад надежнее всего, говорят другие. Но свыше 1 400 000 нет страховки, вам со своими тридцатью тыщами норм, а что делать другим? Раскидывать по десяти разным банкам? Так он там в рублях же лежат, может скажете девальвации никогда не было в России?

В доллары предлагаете положить? Давайте. В обменнике спред видели? Без брокерского счета вы заплатите комиссию, на которую могли ладу гранту приобрести. На сдачу. Люди в прошлом году миллионы рублей на валюту меняли и если бы они делали это в обменнике, то без штанов остались бы.

Ценные бумаги не идеальны. Девальвация им по барабану, страховать нет необходимости, акция это имущество. Но есть другие риски. Мы в удивительное время живём, может завтра бизнеса никакого не будет и тогда котировки естественным образом рухнут. А может компании перестроятся и начнут платить такие дивиденды, от которых голова закружится.

Сбережения, накопления и капитал нужно диверсифицировать. Кто-то считает недвижимость лучшим вложением, но в кармане у него 100 000 рублей, на них даже собачью будку не купишь. Может вы и верно мыслите, только недоступен вам такой инструмент. Кто-то готов к рискам и плевать он хотел на диверсификацию. Другие пытаются сохранить деньги вкладывая во всё по чуть-чуть. Это личное дело каждого, но информацию, расписанную выше, лучше бы выучить и запомнить. Просто чтобы не путать ничего.