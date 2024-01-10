Синдром Мюнхгаузена: зачем люди симулируют болезни?

Синдром мюнхгаузена это расстройство психики при котором человек симулирует болезненные состояния или болезни, чтобы получить внимание, заботу, сочувствие и поддержку. Целью такого человека является медицинское обследование, приём лекарственных препаратов, помещение в стационар, хирургическое вмешательство. Яростно настаивают на том, что тяжело больны и чувствуют себя очень плохо.

Впервые данное симулятивное расстройство было описано в 1951 году. Пациенты агрессивно реагируют на попытки опровергнуть их заболевания и даже при самых очевидных доказательствах симуляции обвиняют окружающих во лжи, пишут жалобы на врача, бросаются с оскорблениями на любого, кто усомниться в их показаниях.

Выпрашивают рецепты, льготы, финансовую помощь. Требуют поставить диагноз, дать группу инвалидности либо признать тяжело больными. До сих пор точно не установлено в чём именно мотив таких людей. Является ли основным желанием получение эмоциональной поддержки, или таким образом человек пытается избежать наказания, а может главным таргетом становится попытка снять с себя ответственность и жить на различные социальные выплаты.

Проявление синдрома мюнхгаузена

Самым ярким примером являются бабушки в поликлинике, которые сидят в очереди ко всем врачам сразу, жалуясь на различные недомогания. На приёме врача описывают симптомы убеждая доктора в наличии того или иного заболевания. Успокаиваются, если получают подтверждение болезни, сочувствие и жалость. Требуют выписать рецепт, назначить лечение, госпитализировать.

Многие в детстве симулировали простуду, боль в горле и температуру чтобы не ходить в школу или привлечь внимание родителей. Ранее мы уже обсуждали почему человек постоянно жалуется, как правило все эти причины сохраняются при возникновении синдрома мюнхгаузена. Кто-то не желает получить двойку за невыученные уроки, кто-то хочет чтобы о нём заботились, заваривали чай, интересовались самочувствием, сопереживали.

Ещё одним хорошим примером служит женское «ой всё, у меня заболела голова!» Такое поведение чаще всего наблюдается во время конфликта, когда представительница прекрасного пола поняла, что вчистую проиграла спор. Не желая признавать поражение и сталкиваться с последствиями, проще притвориться жертвой. Того, кому плохо, пожалеют, не будут «добивать», а скорее всего даже начнут сочувствовать и помогать.

Любопытное наблюдение заключается в том, что синдром мюнхгаузена через психосоматику способен вызывать реальные заболевания. Сначала человек симулирует, притворяется и выдумывает, а затем организм перестраивается и провоцирует возникновение реальных нарушений в своей деятельности. Психологи пытаются понять как именно это происходит, но по всей видимости психика, не отличающая реальность от вымысла, начинает верить в отклонения и провоцирует их появление в действительности.

В МКБ -10 и DSM-5 синдром мюнхгаузена присутствует. Среди признаков указаны симуляция симптомов, создание образа больного, несчастного и ослабленного, ложь о болезненном состоянии даже при отсутствии очевидной выгоды. В качестве мотивации психиатры выделяют уклонение от наказания, например уголовной ответственности, а также острый дефицит внимания, присутствия, поддержки, понимания, сочувствия.

История синдрома мюнхгаузена

По сей день психологи и психиатры испытывают огромные проблемы при диагностике и терапии данного расстройства. Понять где ложь, а где правда, практически невозможно. Нередко человек жалуется на 10 заболеваний сразу, поступившие опровержения вроде бы являются поводом обвинить пациента в симуляции, но со временем парочка диагнозов подтверждаются. То ли они всегда были и их не обнаружили вовремя, то ли это работа психосоматики, то ли заболевание появилось недавно и никак не связано с предыдущими жалобами.

В 1951 году свои наблюдения описал Ричард Эшер. Будучи эндокринологом и гематологом он столкнулся с неадекватным поведением пациентов, которые симулировали у себя различные болезненные состояния. В должности старшего врача центральной больницы Милдсекса он занялся изучением этого феномена и в феврале 1951 года написал научную статью в журнале Lancet под названием «Синдром Мюнхгаузена».

Предложенный термин возник в результате историй Карла Фридриха Иеронима барона фон Мюнхгаузена, который в ярких красках описывал свои подвиги. Те в свою очередь на поверку оказывались выдумками и плодом его фантазии.

Научное сообщество приняло во внимание труды Ричарда Эшера и принялось изучать незнакомое до сих пор расстройство. В результате было обнаружено, что люди не всегда приписывают болезни и болезненные состояния себе лично. Иногда они внушают другому человеку, чаще собственному ребенку, наличие отклонений в их здоровье. Так в 1977 году появился ещё один любопытный термин — синдром мюнхгаузена по доверенности.

Синдром мюнхгаузена по доверенности: что это такое?

Синдром мюнхгаузен по доверенности это форма расстройства при которой агрессор умышленно вызывает у недееспособного лица (ребёнка или взрослого инвалида) болезненные состояния. Навязывает убеждения о наличии тех или иных симптомов, в которые со временем жертва начинает верить. Как правило пострадавший понимает, что ему лгут, но не в силах оспорить решения по причине эмоциональной либо финансовой зависимости от тирана.

В психиатрии делегированный синдром мюнхгаузена принято именовать другим термином — синдром Полле. Он появился в честь дочери барона. В 1977 году одна из научных статей повествовала об истории ребенка ставшего жертвой своей матери. Девочке вменяли различные заболевания, такие как гемипарез и сахарный диабет. Для подтверждения симптомов женщина давала дочери глюкозу и ацетон. При тщательной диагностике выяснилось, что ни тем ни другим ребёнок не болен.

Не менее жуткая история произошла в наши дни и стала достоянием общественности в 2015 году. Некая Джипси Бланшар, страдающая целым букетом хронических заболеваний и прикованная к инвалидному креслу, находилась на попечительстве своей матери Ди-Ди Бланшар. Женщина считала себя настоящей героиней, посвятившей всю свою жизнь дочери инвалиду.

Ребенок не мог ходить, к 15 годам потерял все зубы и не мог самостоятельно питаться. Мама заботливо кормила девочку через трубку на животе, доставляющей пищу прямо в желудок. Джипси не развивалась ни физически ни умственно и к совершеннолетию по уровню интеллекта напоминала 5 летнего ребёнка. Ди-Ди Бланшар получала огромные пожертвования как от простых людей так и от различных фондов, в то время как её дочь переносила одну операцию за другой и принимала множество лекарственных препаратов.

Чтобы никто не смог докопаться до истины медицинская карта Джипси никому не показывалась, а сама девочка ограждалась от любого общения с посторонними. На все вопросы врачей и окружающих всегда отвечала её мать и даже общение с отцом не допускалось. Джипси знала что может ходить и употреблять пищу через рот, также ей было известно, что никакой аллергии на сахар у неё нет. Но чтобы не расстраивать маму она продолжала передвигаться на инвалидном кресле, питаться через трубку, принимать лекарства, соглашаться на операции и отказывать себе в сладком.

В июне 2015 года Джипси пригласила в свой дом молодого человека с которым познакомилась в соцсети и попросила его убить свою мать. Тот покорно исполнил просьбу. При расследовании убийства выяснилось, что Ди-Ди Бланшар страдала синдромом мюнхгаузена делегированного типа и умышленно делала своего ребенка больным. Какие именно мотивы преследовала женщина установить не удалось.

Она часто совершала кражи, но избегала наказания, так как всё сваливала на Джипси и прикрывалась своим положением. Привлекать к ответственности мать тяжело больной девочки никто не решался. Одновременно с этим поступали пожертвования, на которые обе жили в отдельном доме. Также случившееся могло стать результатом гиперопеки в которой выросла Ди-Ди Бланшар.

Джипси Бланшар как жертва многолетнего насилия была приговорена к 10 годам тюремного заключения за организацию убийства своей матери. А её молодой человек, исполнивший просьбу, не нашёл снисхождения судей и получил пожизненное заключение. Несмотря на то, что общество в США возмущалось, решение осталось в силе.

Психологи и психиатры получили четкий сигнал о том, что симулятивные расстройства могут ломать судьбы не только участников коммуникации «агрессор-жертва», но и посторонних. Однако диагностика синдрома мюнхгаузена любой формы по-прежнему даётся очень тяжело. И как показала практика в суде жертву такой вид насилия практически никак не оправдывает. Джипси Бланшар спасло только то, что она не принимала участия в убийстве и смогла доказать, что была уверена в неспособности своего парня реально исполнить её просьбу.

Вместо итога

Долгое время считалось, что синдром мюнхгаузена это безобидное расстройство, которое приводит максимум к разрыву социальных связей и ухудшению отношений с близкими. Тяжело выстраивать коммуникацию с человеком, который постоянно ноет, а в случае конфликта избегает диалога с помощью симуляции симптомов болезненного состояния.

Однако со временем выяснилось, что синдром может эволюционировать и оборачиваться делегированной формой, которая приводит к ужасным последствиям. Кроме многолетнего страдания жертвы пример Ди-Ди и Джипси Бланшар показал до чего может докатиться происходящее.

Бабушка сидящая в поликлинике и ребенок демонстрирующий родителям градусник с повышенной температурой испытывают острые эмоциональные дефициты либо страх перед ответственностью, а значит в какой-то момент могут пойти по пути гиперкомпенсации и тогда предугадать их дальнейшую судьбу становится крайне сложно.

Психолог и даже психиатр могут не уловить истинные мотивы и попросту упустить сигналы, что в последствии запросто может обернуться очередным уголовным делом или искалеченной судьбой. Агрессор либо изуродует собственное тело и душу, либо переключится на зависимое лицо и в такой ситуации у последнего практически нет шансов на спасение.