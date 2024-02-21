Интерес к ценным бумагам и другим активам в последние годы резко снизился. Связано это как с пандемией коронавируса, так и событиями в Украине. В результате часть населения отказались от идеи вкладывать деньги, просто потому что столкнулись с финансовыми трудностями. Кто-то в доходах даже вырос, но обнаружив бум на рынке недвижимости, не смог остаться в стороне и купил квартиру, наивно полагая, что цены будут продолжать рост. А остальные видели как акции падали в цене и отказывались выплачивать дивиденды, посчитали что это массовое явление и никаких доходов на бирже больше нет.

Чтобы не попадать в иллюзии и не верить ложной информации, нужно самому быть в рынке. Открыть брокерский счет, купить ценные бумаги, попробовать, посмотреть. Но это рискованно, так как без фундаментальных знаний человек очень быстро сделает всё, чего делать нельзя. Потеряет деньги и пойдёт рассказывать другим о том, что здесь повсюду мошенники и у него украли сбережения. Чтобы не стать таким человеком предлагаю ознакомиться с важной информацией для новичков. Перечислю с чего начать изучение инвестирования.

Прогнозы не работают, «инсайдеров» не существует

Самая популярная ошибка начинающих инвесторов — подписка на «гуру» и прогнозы знатоков. В большинстве случаев и счёт открывается после рекламы о якобы гарантированно приносящих прибыль сделках. Некий человек используя различные манипуляции, позиционирует себя как опытный инвестор с многолетним стажем, а ещё лучше, как брат жены дяди по материнской линии со стороны пробабушки. В общем есть доступ к инсайдерской информации, регистрируйтесь вот тут, пополняйте счёт, я вам дам качественные прогнозы.

На фондовом рынке даже такая схема не слишком прибыльна, поэтому «инвесторов» гонят в опционы, фьючерсы и рынок форекс. Проходит время и вдруг выясняется, что сделки не приносят прибыли, никакой секретной информации за ними не стояло, вас просто развели на операции с высокорискованными инструментами и хорошо заработали на комиссии. А вы всё потеряли.

И продолжите терять, если не усвоите одно золотое правило — люди, имеющие доступ к инсайдам, вам их не расскажут. Рядовой инвестор открывает счёт, пополняет его, собирает портфель из ценных бумаг, по возможности пополняется, усредняет позиции, реинвестирует дивиденды. И так до тех пор, пока пассивный доход не начнёт покрывать все финансовые потребности. Всё остальное спекуляция и азарт. Есть аналитика, благодаря которой можно смотреть на ранок глазами профессиональных экономистов, но она не имеет ничего общего с прогнозистами, обещающими сотни процентов годовых без труда и лишних усилий.

Вложение последних денег или всего капитала

Законы финансовой грамотности постоянно напоминают нам о диверсификации. Во-первых жить исключительно на дивиденды от одной компании довольно опасно. Многие справедливо замечают, что в 2022 году по ряду ценных бумаг выплаты не производились. Они выплатили позже и на следующий год больше ожиданий, но всё это отговорки в пользу бедных. Вы ждёте денег в мае, а их нет и чем оплачивать обязательства непонятно.

Поэтому фондовый рынок должен быть лишь одним из источников прибыли. Инвестиционный портфель должен состоять из минимум 20-30 компаний. Вдобавок к этому у вас может быть автомобиль или недвижимость в аренде, работа, иные доходы. Только так можно стать финансово независимым.

Что делают неопытные новички? Покупают акции на последние деньги, либо вкладывают в них всё, что есть. Доходит до абсурда. Одна женщина вложила 30 000 рублей и думала, что сможет зарабатывать хотя бы тысяч 15 в месяц. Это не случилось (странно!), а ей понадобились деньги на оплату ЖКХ и кредита. Я, честно, не знаю как разговаривать с такими людьми, но они существуют и по работе приходится иметь с ними дело.

Разумнее направлять в инвестиции 10% от своих доходов, постоянно наращивая капитал. Однажды вы сможете покрывать все расходы дивидендами, а заработная плата и иные источники прибыли станут приятным бонусом. Но к этому нужно долго идти, на второй день после открытия счёта деньги на вас не посыпятся. Можно попытаться спекулировать, но всё закончится просадкой или вовсе банкротством, если полезете в акции с кредитными плечами. С дури можно и … сломать.

Вход на хаях

Так как я работаю финансовым консультантом, мне часто пишут люди. И вот что я заметил — никогда сообщения не приходят в моменты кризисов и откатов рынка. Февраль 2022 года был идеальным моментом для входа, я даже серию постов опубликовал чтобы привлечь людей, но все отмахивались. Инициативу никто не проявлял, люди были убеждены, что рынку конец и брокеры запускают рекламу, чтобы обобрать доверчивых граждан.

Я сидел без работы, новых клиентов не было. А потом случилось то, что должно было случиться, акции полетели вверх. Чтобы было понятнее, приведу цифры. В феврале 2022 индекс мосбиржи находился на уровне 3 800 пунктов. В октябре 2022 он достиг дна — 1 770 пунктов. А в сентябре 2023 взлетел до 3 200. Те, кто усреднялся на падении, закрыли просадку и вышли в плюс. А те, кто пришёл в акции после февральских событий получили до 70% профита.

Естественно это начали обсуждать в соцсетях. Люди поняли, что упустили хороший заработок и бросились открывать счета, покупая всё подряд. Но с сентября по январь им пришлось наблюдать падение, вялотекущее и нудное. Повышение ключевой ставки и негативные новости давили на котировки. Отчаяние, разочарование, побег. Один мой клиент не выдержал и вывел все деньги. А потом начался рост, который составил примерно 5% от нижней точки. Всего за месяц.

Начинать инвестировать нужно когда котировки идут вниз. На плохих новостях, после дивидендной отсечки, в период нестабильности. На росте сидеть тихо, а потом докупать, когда графики снова покажут красные свечи. Но к сожалению большинство новичков делают наоборот. Покупают на хаях, оказавшись в просадке продают, а потом видят рост и опять начинают покупать.

Постоянный мониторинг котировок

Дурная привычка — заходить в приложение по пять раз в день. Своим наблюдение вы ничего не измените, зато откаты вызывают панику и провоцируют неразумные действия, а рост побуждает докупить для увеличения прибыли. Так и происходят покупки на хаях.

В магазинах ценники меняются максимум раз в день, стоимость квартир и машин мы в реальном времени не видим вовсе. А вот с акциями история другая, здесь цены меняются ежесекундно. Каждый тик заставляет реагировать, то продать хочется, то купить и в итоге никакой стратегии у человека нет. Никакая нервная система не выдержит. На счёт нужно заходить максимум раз в неделю. Когда пополняемся, усредняемся и выводи прибыль. Остальное время там делать нечего.

Вместо итога

Если вы задумались над тем с чего начать изучение инвестирования, то сосредоточьтесь на вышеописанных правилах. Чтобы стать профессиональным трейдером быть может вам и понадобиться высшее образование, прохождение различных курсов, наставничество. Но для обычного человека, решившего наращивать свой капитал из имеющихся сбережений, достаточно не делать глупостей. Просто избегайте всего вышеперечисленного и будет вам счастье. До связи!