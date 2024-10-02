Ревность между детьми в семье: как минимизировать конфликты?

Ревность между детьми в семье возникает в ситуации, когда один ребёнок начинает думать/замечать, что другого любят больше и значимость брата/сестры выше, чем его. Это оборачивается обидой на родителя и конфликтами между детьми, которые чаще всего сохраняются и во взрослой жизни. Так как каждый человек является индивидуальной личностью, даже если ему полтора года, полностью избавиться от подобных инцидентов не получится, но сегодня мы обсудим ошибки, способные усугубить проблему.

Как проявляется ревность между детьми в семье

Ссориться дети будут всегда, просто потому что они проживают на одной территории и чаще всего конкурируют за одни ресурсы. Однако заявление о потребностях и защита личных границ совсем не одно и тоже, что борьба за внимание родителя. Ощущение снижения собственной ценности больно ударит по самооценке, а всё это в совокупности приведёт к проявлениям, о которых поговорим далее.

Показушное поведение

Ребёнок начинает показывать все свои лучшие качества и очень хочет чтобы это заметили. В нормальном состоянии его внешняя самооценка опирается на результаты достижений и похвалу, которые наступают сами по себе. Он нарисовал красивый рисунок и гордится собой, а мама и папа обязательно обратят на это внимание. Но когда между детьми возникла ревность, все свои успехи он будет навязчиво демонстрировать.

Ваше восхищение нужно не просто в качестве одной из опор, он пытается повысить свою значимость и достичь уровня брата и сестры. Неизвестно как обстоят дела на самом деле, но ему кажется, что в данный момент он несправедливо недооценён. В какой-то момент ребёнок в открытую начнёт заявлять — я сделал лучше брата, я послушнее сестры и так далее.

Потеря самостоятельности

Здесь очень важно упомянуть, что во взрослой жизни этот пункт лишь усиливается. Такое поведение характерно для жертв родителей с критически низкой внутренней самооценкой, которые склонны выбирать зависимых и слабых детей, потому что нуждаются в присутствии. Независимый, успешный и самодостаточный может начать жить своей жизнью, а вот пьяница, безработный, мало зарабатывающий и проблемный, никуда не денется.

Первые проявления можно заметить ещё в детстве. Ребёнок чувствует себя не нужным или обделённым вниманием, что вынуждает искать способы приблизиться к родителю. Нередко слабость и беспомощность становятся эффективным инструментом. Это так называемая вторичная выгода. Если болеешь, то мама и папа крутятся вокруг, интересуются состоянием, покупают вкусняшки, балуют.

Если создал проблему, то родители хоть и ругают, но зато они рядом и проводят с ним больше времени, чем с братом или сестрой. В результате привычка быть слабым, больным и аварийным буквально выводится в приоритет. Ещё вчера сам катался на велосипеде, а сегодня плачет и жалуется на то, что не получается, ногу вывихнул, сил не хватает, живот крутит. Ещё вчера умел читать, а тут вдруг просит помочь с уроками, по пять раз переспрашивает что это за буква, не узнаёт знакомые цифры.

Вызывающее и агрессивное поведение

Получить внимание можно и другим способом. Например хулиганить, шуметь, топать, прыгать и делать всё назло. Попросили посидеть тихо, получили грохот и крики. Попросили ничего не трогать, вернулись к разбитому серванту. Он словно напрашивается на порку и ругань, будто специально провоцирует взрослого на реакцию. В действительности так и есть, только хочет он не ремня, а присутствия.

До тех пор, пока ребёнок будет думать, что любовь мамы и папы это ограниченный и нераздельный ресурс, заполучить её захочется любыми методами. И какой именно предпочтёт ваш ребёнок нам неизвестно. И что такое любовь в его понимании мы тоже не знаем. Быть может тот самый момент, когда вы на него кричите за очередную шалость, он воспринимает как акт сближения. Да, отвесили подзатыльник, но меня заметили, мне уделили время!

Активные попытки соответствовать ожиданиям

Всем родителям хочется сделать детей удобными. Это важно не только для нарцисса, который за счёт ребёнка повышает собственную значимость, но и для всех остальных. Ведь приятно, когда сын или дочь стали именно теми, кем вы хотели или делают именно так, как вы считаете правильным. Танцы это чепуха, ты должна быть врачом! Баскетбол для дураков, лучше запишись в кружок по физике. Литература брехня, тебе надо стать футболистом и заключить контракт с Манчестер Сити!

Когда в семье несколько детей, как правило хотя бы один находится ближе к мечтам родителя. Остальным кажется, что его любят больше и главным секретом успеха они видят соответствие ожиданиям родителя. Тут то и начинаются соревнования «кто больше нравится маме». Если вы заметили, что ваше чадо активно пытается подстроится под ваши желания, игнорируя и подавляя свои собственные, начинайте бить тревогу. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Почему возникает ревность между детьми и как это прекратить?

Как уже было сказано выше, процесс этот невозможно контролировать полностью. Однако родители часто допускают несколько ошибок, из-за которых проблема кратно приумножается и сама ситуация усугубляется. Вместо того, чтобы как-то минимизировать конфликты, мы нередко делам всё с точностью до наоборот. А потом удивляемся, почему дети не дружат между собой.

Не нарушайте личные границы детей

Психологи устали повторять, что дети хоть и маленькие, неопытные и пока не слишком образованные, но они не дураки. Каждый из них является личностью, со своим характером, убеждениями, привычками, взглядами. К тому же до определённого возраста (как правило до 12 лет) ребёнок крайне эгоцентричный и не способен видеть мир с других точек зрения. Понимание пока развито слабо, следовательно то, что вам кажется разумным, он может воспринимать как вторжение в личное пространство.

Когда вы заставляете старшего отдать свою игрушку младшему, якобы потому что она ему больше нужна, вы по сути совершаете акт открытого хищения. Звучит утрированно, но нам важно понять как это видит ребёнок. Когда вы говорите «ты обойдёшься без конфеты, потому что мы отдали её брату, чтоб он не плакал», происходит тоже самое. Вы можете найти десятки оправданий тому, что определённая вещь или ваше внимание больше нужны сестре, но по итогу происходит демонстрация малозначительности другого ребёнка. Родитель должен защищать личные границы, а не нарушать их.

Не вставайте на сторону одного из детей во время ссор

Дети неизбежно будут конфликтовать. Не смогли решить кто сегодня будет спать с мамой или вдрызг разругались из-за выбора мультика для просмотра, неважно. Задача родителя выразить понимание и сочувствие каждой из сторон, обнять, пожалеть, продемонстрировать присутствие и защиту, но роль судьи здесь неуместна. Ребёнок обязан научиться выходить из конфликтов самостоятельно. В абсолютном большинстве случаев этот навык приобретается с помощью наблюдения за взрослыми. Если мама с папой умеют правильно ссориться, этому научатся и дети.

Вам может показаться, что в случившемся точно виновата Анечка, ведь это она не спрашивая разрешения переключила канал. Димочка здесь жертва, значит нужно поругать Анечку и включить то, что смотрел Димочка. Но тогда первая почувствует себя плохой и малозначительной, так как её позицию не поддержали, а второй никогда не научится отстаивать свои интересы. Зачем? Придёт мама и настучит всем врагам по шапке. Поэтому важно поддержать обоих, остановить оскорбления или драку, а затем призвать к поиску компромисса. Договаривайтесь, дети мои!

Соблюдайте равенство

Нарушение правила равенства чаще всего происходит по половому признаку. Мальчикам что-то прощается, потому что это мальчики, девочке за тот же самый поступок достаётся по полной. И наоборот, девочке позволительны какие-то действия, а мальчика за это наказывают. Нередко происходит объединение ошибок, когда нарушают личные границы объясняя это наличием какого-то признака. Мячом по потолку стучали оба, но он то ладно пацан, а ты куда?! Ты совсем что-ли?! Девочка и пинала мяч в квартире! Кошмар, позор! Но по итогу проблема в чём? В том что нельзя мешать соседям или в том, что девочкам запрещено играть в мяч?!

Если что-то можно одному ребёнку, значит это можно и второму. Если что-то запрещено для одного, значит оно запрещено и для второго. Во взрослой жизни подобный подход редко меняется. Я сам был свидетелем того, как родители купили квартиру дочери, посчитав что она девочка и важно обеспечить её жильём. А сын пусть купит себе сам, он же мужчина. Парадокс в том, что родители искренне недоумевали почему же дети между собой не общаются и давным давно разругались в хлам.

Быть может вам жалко одного и вы считаете что ни в чём не нуждается второй. Возможно у вас существуют убеждения по поводу мальчиков и девочек. Но практика показывает, что любое нарушение правила равенства ведёт к возникновению ревности и конфликтам. Даже если ваш сын миллионер, а дочь осталась без работы с двумя детьми на шее, разделите свою пенсию так, чтобы каждый получил одинаковую сумму. Если уж хотите разделить. Дальше пусть договариваются сами. И так должно быть с самого детства.

Откажитесь от любых сравнений

При наличии любого количества ресурсов человек будет страдать всю свою жизнь, если у него критически низкая внутренняя самооценка. Самый простой способ растоптать её — начать сравнивать. С братьями и сёстрами, детьми друзей и подруг, одноклассниками, одногрупниками. Тким образом ребёнок всегда будет ориентироваться на показатели, которых достичь не может и навсегда пропустит важнейший этап самоактуализации.

Даже если ваши дети погодки и воспитываются в одних и тех же условиях, скорее всего они будут абсолютно разными людьми. С разным набором предпочтений, потребностей, талантов. Говоря старшему брату «посмотри как хорошо себя ведёт младший» вы показываете ему свою нелюбовь. Потому что есть кто-то лучше. При этом игнорируете его индивидуальность. Один ребёнок может часами сидеть на месте, а у второго словно шило в попе. Ему бы в секцию походить с таким уровнем энергии, но вместо этого происходит подавление.

Дети в таких ситуациях получают убеждение «я ненормальный», «я хуже других», «меня не любят потому что я не такой как надо». Именно на этом стоит внутренняя самооценка. В будущем он либо будет компенсировать её за счёт внешней, либо получит синдром самозванца. Но при любых раскладах ревность между детьми вам обеспечена. А она в свою очередь перерастёт в конфликт, погасить который скорее всего уже не получится.

Вместо итога

Ревность нельзя считать проявлением каких-то отклонений, это всего лишь реакция психики на ощущение снижения своей значимости и ценности. Взрослый человек должен научиться правильно выражать эмоции и контролировать свои чувства, выстраивая диалог с партнёром и сообщая о возникшем дискомфорте. Но всё это пока что недоступно для маленького ребенка. Когда он по разным признакам поймёт, что брат/сестра имеет больший вес и ему/ей можно больше, чем ему, начнутся проблемы.

Их придётся не просто купировать, но ещё и предотвращать. К сожалению довольно часто родители не справляются с поставленной задачей и делают всё наоборот. Совсем недавно на форуме я читал длинную ветку о том, что старшие дети обязаны помогать родителям в уходе за младшими, а мальчики должны во всём уступать девочкам. Что ж, кабинеты психологов открыты и для тех и для других.