Пума: женщина, которая ищет партнёра значительно моложе себя

Женщина пума это термин на молодёжном сленге, обозначающий взрослую женщину, которая ищет партнёра для романтических или интимных отношений, значительно моложе себя по возрасту. Как правило это представительница нежного пола, перешагнувшая порог сороколетия, в большинстве случаев разведённая, имеющая детей. Её избранниками становятся парни 35-30, а иногда и 25 лет.

Первоисточник термина точно не известен, предполагается, что его использовал и на канадском сайте знакомств cougardate.com. Слово «Пума» по английски пишется «Cougar», поэтому возникло предположение, что именно создатели ресурса пожелали назвать девушек кошечками, только как-нибудь необычно. Выбрали для этого грациозного представителя семейства кошачьих, относящегося к искусным охотникам. Позже выяснилось, что взрослые женщины на сайте вполне успешно «охотятся» на молодых парней, так и появился новый сленговый термин.

Мотивы женщины пумы в отношениях

Любой союз мужчины и женщины имеет в своей основе потребности обеих сторон. Мы привыкли к тому, что девушка стремится найти надёжного и ресурсного мужчину, способного обеспечить, защитить и вложить в потомство свои сильные гены. Существует ряд доказательств теории «самец для беременности, муж для жизни», но во-первых это срабатывает далеко не всегда, а во вторых к пумам не имеет никакого отношения. Потребности в получении ген и привязки партнёра к себе у них нет. Зато есть другие.

Поддержание самооценки. После сорока женщины начинают сталкиваться с неизбежным процессом старения. Кто-то уже развалился на запчасти, кто-то выглядит очень эффектно и привлекательно, но спорить с природой бессмысленно. Признаки увядания догоняют всех без исключения. Возникает подозрение на тему снижения востребованности. Психике в такой ситуации остаётся только одно — получить доказательства обратного.

Тот факт, что вас хочет 60 летний дед, никак не прибавляет уверенности в себе. Важно чтобы «оценщик» был авторитетным и для психики таковым является молодой, симпатичный, активный мужчина, у которого по логике есть выбор. Если имея вокруг себя 20 летних девчонок он предпочёл взрослую женщину, значит она явно хороша собой. Именно это и будет положительным внешним сигналом, поддерживающим самооценку.

Получение удовольствия. В молодом возрасте многим девушкам не до удовольствий. С одной стороны просто некогда, потому что учёба, работа, беременность, декрет, суета вокруг квартиры и машины, дефицит денег, различные трудности. С другой давление общества, которое жёстко ограничивает поведение представительниц нежного пола. Туда не ходи, так не говори, здесь не стой, с этим не общайся. Влияние оказывают и муж и родители, а зависимость от чужого мнения вынуждает оставаться в «рамках приличия».

После сорока женщины-пумы уже имеют детей близких к совершеннолетию, карьеру, жильё, устойчивое финансовое положение, опыт, свободное время. Наконец-то можно пожить для себя, снизить влияние чужого мнения и прислушаться к своим истинным потребностям. Молодой, привлекательный мужчина безусловно является одним из таких желаний, при чём неважно, рассматривает она его для романтических отношений или для короткой интрижки.

Особенности женщины пумы в отношениях

Парней взрослые девушки привлекают по разным причинам. Они кажутся интересными в том числе из-за своих мотивов, у них меньше требований к финансовому благополучию спутника, практически нет претензий связанных с несерьёзными взглядами на жизнь. Пума не ждёт когда её добьются, не просит доказать свои чувства и убедить в состоятельности. Ей нужно внимание, интим, романтика и положительные эмоции. Не давит моралью, не торопит, не принуждает к рождению ребёнка и созданию семьи. Взаимное удовольствие выходит на первый план. Кроме всего прочего спутник получает некоторые «плюшки», о которых поговорим далее.

Пума ухаживает за собой. Взрослые женщины, предпочитающие молодых парней, в абсолютном большинстве случаев очень ухоженные. Они посещают спортзал, уделяют много времени косметологии, стильно одеваются. Желание хорошо выглядеть и сохранять привлекательность для них крайне важное. На фоне ровесниц они выделяются и именно это становится дополнительным поводом для комплиментов.

Пума опытна во всём. С двадцатилетней девчонкой может возникнуть много проблем. Этого она не умеет, этого пока что боится, в такой позе ей больно, в другой не получается. При задержке в два дня начинается паника. Совета не жди, потому что она сама ещё во многом не разобралась.

Женщина пума хорошо знает чего хочет, в её жизни уже всякое бывало и что делать в той или иной ситуации она прекрасно понимает. Табу практически не осталось, любая практика в постели легко реализуема. К экспериментам готова, а скорее всего уже давно всё попробовала. Отношения не разрушит бытовуха, пума знает как выстроить и отстоять свои личные границы, конфликты на ровном месте в таком союзе практически не случаются. Вся коммуникация структурированна.

Пума не «ломается». Удивительно, но с точки зрения психологии такая коммуникация максимально здорова. Здесь есть конкретные потребности, симпатия, осознанный выбор и открытое преследование цели. Нет никаких зон конкуренции, испытаний, полосы препятствий, манипуляции. При этом женщина пума знает чего хочет и не согласится на то, что ей не нужно. Она прямо заявляет о своих желаниях и получает то, в чём нуждается.

Партнёр также попадает в эмоционально благоприятную среду. Ему не нужно добиваться, заслуживать и бороться, он либо соответствует критериям, либо нет. Да, любительницы молодых парней довольно часто хотят романтики, цветов и красивых поступков, но всё это обговаривается в самом начале. Здесь не бывает подводных камней, в большинстве случаев представительница нежного пола прямо говорит — хочу молодого, симпатичного, спортивного, нежного и внимательного. Для отношений, удовольствия, приятного времяпрепровождения.

Вместо итога

Психологи уже много лет пытаются доказать, опровергнуть или хотя бы объяснить феномен пумы. Вся теория говорит о том, что девушка может преследовать только две цели. Первая — сильные гены для воспроизведения здорового потомства. Вторая — мужчина для обеспечения, защиты и создания комфортных условий для неё и её детей (очень часто только её). У мужчин стратегия и вовсе одна — поиск молодой и здоровой девушки, способной выносить, выкормить и воспитать потомство. Как бы далеко человек не ушёл по эволюционной лестнице, мотивы навсегда останутся такими.

Однако сторонники существования эффекта пумы утверждают, что теория говорит о людях детородного возраста в самом его пике. Когда женщине за 40 и она спешит насладиться жизнью, подсознательно воспринимая ситуацию как «уходящий поезд», а мужчина молод, не спешит связывать себя узами брака и стремится получить опыт, мотивы могут кардинально меняться. Именно это и происходит.

Поэтому психология остаётся в стороне и пока не вмешивается в дискуссии. Просто нет желания лезть в личную жизнь человека, который не страдает. В союзе с пумой оба получают удовольствие, а если это прекращается, никто не держится за отношения. С этой точки зрения мы наблюдаем самую здоровую коммуникацию из всех возможных.

Она не ведёт к созданию семьи и рождению детей, но и здесь проблем никаких не возникает. Женщина свою детородную функцию уже выполнила, она заслужила несколько лет жизни для себя любимой. А мужчина как правило либо уже имеет детей, либо пока не слишком плотно стоит на ногах. Опыт со взрослой, состоявшейся пумой, знающей чего она хочет и где находятся её личные границы, однозначно пойдёт на пользу. Так что проигравших вроде как нет, все счастливы.