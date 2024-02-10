Говоря о бедности мы первым делом представляем дефицит денег, неспособность купить то, что хочется. Но горизонты желаний у всех разные и в определенный момент мы начинаем осознавать, что несмотря на улучшение благосостояния всё ещё не чувствуем побег из бедности завершённым, а кто-то и вовсе с горечью называет себя небогатым человеком сидя в собственной квартире за 10 000 000 и автомобиле за 5 000. Одному достаточно 50 000 рублей в месяц, второй заработал нервный тик переживая о маленькой зарплате в 200 000. Так какие же они, признаки бедного человека? Где взять точную характеристику?

Первый признак бедности — несоответствие желаний возможностям

Для начала стоит оттолкнуться от базовых потребностей индивида, заботливо описанных Абрахамом Маслоу. Так как большинство из них можно без труда закрыть с помощью денег, то нищим мы вынуждены называть тех, кому финансовые возможности не позволяют этого сделать. Перечислим каждый пункт пирамиды.

На первом уровне пища в объёме достаточном для выживания. Суточную норму белков, жиров, углеводов, макроэлементов и витаминов можно легко загуглить в интернете. Для покрытия всего необходимого организму требуется немного, в этом вы можете убедиться почитав пару научных статей. Пицца, шашлык, шоколадки, омары и красная ира сюда не входят, поэтому если вы не голодаете, то вы уже не бедняк.

Далее вода. К ней всего два требования. Достаточное количество и разумное качество. Все мы знаем, что пить морскую воду нельзя, а вот с пресной у многих проблемы. До сих пор огромное количество людей не способны обеспечить себя питьевой водой. Если вы можете, например покупая её в супермаркете или заказывая доставку на дом, то вы не бедный.

Третья потребность — физическую близость. Да, это важнейшая потребность организма. В идеале денег на это вообще не требуется, представители противоположного пола нуждаются в том же самом и вам нужно просто объединиться. Если вы интересный, адекватный и внешне привлекательный человек, то проблем не будет. Впрочем есть регионы с серьёзным перекосом мужчин и женщин, в том же Китае политика одного ребенка обернулась демографической катастрофой. В России тоже есть города с острым дефицитом молодых девушек. Наличие пары делает вас счастливчиком.

Четвёртое — ощущение безопасности. Угрозу индивид может чувствовать по ряду причин, но для избавления от негативно окрашенных эмоций и обеспечения защиты вероятнее всего понадобятся деньги. Пойти на терапию к психологу, обеспечить крышу над головой (аренда или покупка недвижимости), установить камеры видеонаблюдения, хорошую входную дверь и другие барьеры. Нанять охрану или телохранителя. Если ваше ментальное здоровье и окружающая среда позволяют не испытывать страхов, то вы не бедный по умолчанию, во всех сотальных случаях требуются средства. Их недостаточно? В таком случае это бедность.

Пятое — признание и причастность к группе. Чтобы получить признание общества, которое требуется любому человеку, необходимо реализоваться в чём-то. Редко удаётся добиться высот просто так, зачастую приходится создать продукт или услугу, востребованную в обществе. Деньги здесь играют чуть ли не ключевую роль, но куда ценнее талант и умение разговаривать с людьми. Бедному, в этом смысле, человеку, приходится идти по пути конформизма, либо подкупа, ничего другого он предложить не может.

Шестое — познания. С самого детства индивид стремится получать знания, навыки и опыт. Сначала наставником является родитель, затем воспитатель, учитель. В дальнейшем требуется оплата курсов, тренингов, семинаров, вебинаров, покупка книг и обучение в ВУЗе. Если у вас есть возможность получать знания и навыки, то вы не бедный. Возможно ленивый или бездарный, но точно не нищий. Во многих уголках планеты люди физически не могут попасть в школу или выйти в интернет.

Седьмое — любимая работа и деятельность, которая нравится.. Стать белкой в колесе довольно просто. Когда попытка закрыть бесконечно растущие потребности вынуждает искать на это деньги, люди отказываются от созидания и отправляются на работу. А потом клетка захлопывается. Поторопился, рано женился, взял автокредит и ипотеку, привых вкусно покушать, регулярно тратишься на развлечения. Чтобы заняться тем, что тебе нравится, нужно время и капитал, но первого нет из-за работы, а второе потрачено.

В теории финансовой грамотности есть термин «этап формирования». Это время, которое важно потратить на создание пассивных источников дохода, чтобы в какой-то момент стать финансово независимым и позволить себе заняться любимым делом. У большинства людей такой возможности нет, они попали в ловушку и для поддержания нынешнего уровня жизни им приходится ходить на нелюбимую работу. А потом пенсия и смерть.

Второй признак бедности — отсутствие финансовой грамотности

Финансовая грамотность это совокупность знаний и опыта в использовании инструментов сохранения, сбережения и преумножения капитала. В советские годы людям ничего подобного знать не приходилось, жили от зарплаты до зарплаты, крышу над головой получали просто за то что работали, доллар и другие валюты были под запретом, периодически пустели полки, а за хорошими товарами нужно было стоять в очередях. Привезённое из США мороженное позволяло не грустить. Деньги всегда были, тратить только не на что.

С приходом рыночной экономики многие ощутили себя не в своей тарелке. Не понимали что делать и в итоге одни сказочно разбогатели на ровном месте, а потом также быстро всё потеряли. Другие резко обнищали, отнесли сбережения мошенникам, погорели на девальвации. Изменилось ли что-то сегодня? Не сильно. Люди по-прежнему не понимают как устроен банковский вклад, какие инструменты сбережения, сохранения и преумножения капитала существуют, как отличить инвестицию от спекуляции и финансовых пирамид.

Никогда не сталкивались с ценными бумагами, не открывали брокерский счёт, либо открыли и начали играть, вместо того чтобы инвестировать. Глядя на заявление о том, что в России 13 миллионов бедных мне смешно от неправды и грустно от реального положения дел. Если отсутствие финансовой грамотности взять как признак бедности, то в России не 13 миллионов таких граждан, а скорее ближе к 60.

Третий признак бедности — бесконечно растущие запросы

Богат и счастлив не тот у кого много, а тот кому хватает. Мы регулярно можем наблюдать за ситуацией, когда человек очень хорошо зарабатывает, но никак не может насытиться. В книге «богатый папа, бедный папа» этот принцип замечательно описан. Некоторые пенсионеры не могут купить необходимые лекарства, но при этом живут в трехкомнатных квартирах и платят за ЖКХ половину пенсии.

В мире уйма историй о том, как человек зарабатывая миллионы всё спустил на понты и в итоге остался ни с чем. Совсем недавно я рассказывал об этом в статье про топовых футболистов-банкротов. Бедность это не про деньги, это про мышление. Вы можете зарабатывать гораздо больше своих знакомых,но все их потребности будут закрыты, а вы продолжите закрывать дыры в душе новыми автомобилями, дорогими шмотками, украшениями и увеличением жилплощади. Даже если до 3 из 8 комнат ни разу за последний год не дошли.

Поэтому в Швеции так популярна техника лагом. Люди привыкли потреблять ровно столько, сколько необходимо для комфорта. Ходят легенды, что европейцы мёрзнут и вынуждены сильно экономить. Но условный немец выключает кран с водой пока бреется не потому что не хватает денег на оплату коммунальных услуг, а потому что это привычка разумного потребления. Швед не купит себе автомобиль с 5 литровым двигателем, если его «полторашка’ прекрасно справляется с функцией передвижения по городу.

Вместо итога

Деньги делают нас счастливыми и не стоит верить тем, кто утверждает, будто они не главное. На эту тему есть прекрасная фраза — не в деньгах счастье, но не забудьте заработать пару миллионов долларов, прежде чем сказать такую глупость. Однако большинство наших потребностей закрываются через удовлетворение психики, на уровне эмоций, за счёт присутствия родных и близких. Всё остальное стоит дешево, если у руля государства находятся эффективные менеджеры.

В Швейцарии вам не обязательно ставить толстую железную дверь с десятком замков, там практически не совершают преступлений. В Европе люди не устанавливают двухметровых заборов, потому что конфликты с соседями можно решить через суд. А в Венесуэле на улицу без охраны лучше не выходить. В ряде стран питьевая вода это роскошь, на которую требуется много денег. В развивающихся странах люди тратят на еду половину доходов, а в развитых эта потребность никого не беспокоит.

Вы бедный, если для вас лучшим вложением денег является недвижимость, а банковский вклад самый надёжный способ сохранить сбережения. Вы бедный, если не знаете чем облигация отличается от акции. Вы бедный, если на полном серьёзе заявляете, будто в 90-е годы деньги населения украл сбербанк. Вы бедный, если не понимаете причины нестабильности в 90-е и источник благ в начале 2000-х.

Вы бедный, если не имеете активов. Если с ростом доходов тут же увеличиваете объёмы потребления. Если думаете, что брендовые вещи делают вас ценным и уважаемым человеком. Если для вас фраза «своя квартира» это мечта всей жизни. У бедности очень много проявлений, но признаков всего три. Каждый из них описан выше.