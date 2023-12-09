Покупательная способность денег: что это и как влияет на уровень жизни?

Покупательная способность денег это экономический показатель, отражающий количество товаров и услуг купленных на одну денежную единицу. Измеряется как правило методом сравнения по принципу — сколько сахара можно было купить на 1 000 рублей год назади сейчас. Или сколько билетов на автобус можно было приобрести в 2010 году и в 2020. Если итоговый результат уменьшается, то покупательная способность денег снизилась.И, соответственно, наоборот.

Также этот показатель отражает стабильность экономики и устойчивость национальной валюты. Это самый простой способ рассчитать масштабы инфляции и выяснить, насколько дороже стали товары и услуги для граждан. Можно брать для анализа отдельно взятые товары, а можно использовать так называемую продуктовую корзину. Нередко можно встретить и довольно популярный термин «борщевой набор».

Почему бы не ориентироваться на уровень инфляции? Дело в том, что любое правительство будет использовать хитрости для искажения реальных результатов. Есть даже специальный термин — черри пикинг. Всегда можно взять удобные цифры и скрыть неудобные. Претензии по факту роста цен легко парировать ростом зарплат, например.

Как показатель ПСД влияет на простых людей?

Об этом показатели люди вспоминают только когда разговор заходит о накоплениях. К сожалению низкая финансовая грамотность вынуждает многих ориентироваться на проценты по вкладам и сумму самого сбережения. Но по итогу случается так, что человек держит деньги на депозите, видит как он увеличивается, но даже не догадывается, что терпит убытки.

Простой пример — у вас есть 600 000 рублей, которых как раз хватает на ладу гранту. Вы принимаете решение совершить покупку через год, а пока немного заработать с помощью депозита, ведь там предлагают аж 14%. Спокойно отправляете деньги работать, через 12 месяцев забираете 684 000 и планируете купить желаемый автомобиль, а на остальные деньги приодеться и приобуться. Но приходите в салон и обнаруживаете, что гранта теперь стоит 1 000 000. Печально.

В странах с постоянным снижением покупательной способности денег копить бессмысленно. А правильнее сказать опасно. Именно поэтому в России популярно неразумное потребление и скупка пассивов в «любой непонятной ситуации». Как только появляются тревожные новости, народ хватает не глядя квартиры, телевизоры, холодильники и прочую бытовую технику. А в повседневной жизни предпочитает жить от зарплаты до зарплаты. Боятся не успеть ими воспользоваться.

Кому нужен показатель покупательной способности денег?

Обычные люди о нём могут даже не знать. Имеющие накопления, а таких в России менее 50%, узнают слишком поздно. Подсознательно все понимают, что нужно тратить здесь и сейчас, но вряд ли рассуждают экономическими терминами. Политики ПСД используют только для манипуляций фактами. Тогда кому же он вообще нужен?! Ответ прост — инвесторам.

Способ первый — переводить накопления в валюты с устойчивым показателем покупательной способности. Это так называемые защитные активы, к ним относятся доллар, евро, йена, швейцарский франк. Если сегодня новый автомобиль определённой марки стоит 10 000 франков, то через 5 лет он будет стоить примерно столько же. Мало кто знает, но новый айфон как стоил +- 1 000 долларов, так и стоит. Но для нас это сначала 30 000 рублей, потом 70, а теперь 80. Поэтому люди держат свои капиталы в «крепких» деньгах.

Способ второй — на долгосрочную перспективу подходят ценные бумаги компаний в вашей стране. Во первых они как правило дорожают вслед за обесцениваем местной валюты, а во вторых дивиденды ежегодно растут. В очередной раз вспомним сбер, который в 2000 году стоил 2 рубля, а сегодня 270. Дивиденды в 2008 году были 48 копеек на одну акцию, а сегодня 25 рублей. Поэтому российский фондовый рынок считается одним из самых недооценённых и перспективных в мире.

Вместо итога

В странах, где покупательная способность денег регулярно снижается, сильно изменяется финансовое поведение населения. Они перестают копить, потому что это бессмысленно. Если кто-то копит, то постоянно теряет. Более образованные через брокерский счёт выходят на ценные бумаги и валюту. Но таких немного, согласно статистике в России всего около 1 000 000 человек.

Для отображения экономической ситуации в стране покупательская способность денег не годится. Здесь очень легко манипулировать данными и чаще всего мы слышим откровенную ложь. Поэтому пользуйтесь данной информацией только при оценке целесообразности сбережения своих средств и при планировании инвестирования. Во всех остальных случаях разумнее пропускать мимо ушей.