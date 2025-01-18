Почему вам не стоит читать прогнозы по акциям на фондовом рынке

Начинающие инвесторы, которые до конца не разобрались с планом действий на фондовом рынке и не решили быть им акционерами, трейдерами или спекулянтами, в большинстве случаев ориентируются на прогнозы, которые дают разного рода гуру. Это могут быть никому не известные аналитики, а иногда источником рекомендаций являются люди с огромным бэкграундом. Высшее образование, многолетний опыт, причастность к топовым брокерским фирмам и так далее.

Но во всех случаях у меня возникает один и тот же вопрос — если ты правда можешь видеть будущее и настолько разбираешься в техническом и фундаментальном анализе, что без труда способен предсказать направление движение котировок, то для чего тебе делиться этой ценной информацией? Берёшь собственные сбережения, кредиты, займы у друзей и знакомых, используешь маржинальные плечи брокера и зарабатываешь капитал, способный приносить тебе сотни тысяч рублей в неделю. А потом создаёшь блог и бесишь всех своей лакшери жизнью. Разве не гениальный план?

При это есть ещё и второй вопрос, но уже для новичков на фондовом рынке. Вы же когда открывали брокерский счёт, наверняка имели какой-то план? Стать акционером и получать дивиденды, например. Или сохранить сбережения от возможной гиперинфляции и девальвации, припарковав деньги в активах. Либо вообще решили использовать ценные бумаги в качестве азартной игры, бездумно играя котировками как в казино. Так или иначе у вас в голове существовала стратегия, в которой гуру вам просто не нужны.

Но на практике люди ведутся на рекламу, обещающую прибыль без труда. Начал с тыщи и вот уже увольняешься с работы, потому что схема «купи-продай» обеспечивает стабильным доходом. Вторая категория — чайники. Просто нашли альтернативу банковскому вкладу, но решили не прислушиваться к финансовым консультантам и поэтому ничего не знают о стратегии. Счёт открыт, а что дальше делать, непонятно, требуется совет. И советчиков вокруг как грязи, но сегодня я объясню, почему не стоит их слушать и на чём основаны их рекомендации.

Прогнозы ради хайпа и контента

В 2018 году я стал одним из победителей конкурса инвесторов от московской биржи. До этого прогулялся по всем видам мошенничества и азарта, от букмекерских контор до финансовых пирамид. Потом взялся за голову, стал много читать, изучил отличие активов от инструментов спекуляции, понял разницу между инвестированием и трейдингом, разобрался в том, что такое форекс и фондовый рынок. Понял, что первое вообще не для меня, а второе совершенно не то, что я представлял ранее. В итоге стал инвестором.

Возникла идея поделиться опытом, так как я понимал, что большинство людей также ничего не знают о ценных бумагах. Но блогов про инвестиции было столько, что я побоялся влезать в эту конкуренцию. Однако как-то ночью меня осенило — все пишут либо сказочные обещания, либо ради продажи рекламы. Честных и правдивых блогов единицы и я могу стать одним из них. Ура!

Я это всё к чему? Большинство авторов таких сайтов, включая аналитиков и прогнозистов, это просто люди, желающие заработать на своём контенте. Чтобы вставить в него рекламу или партнерские ссылки. Их интересует только одно — охваты, просмотры и переходы по линкам. Но чтобы всё это получить, нужен контент. А где его брать?

Правильно, рерайтить другие источники или писать от балды. В результате тот прогноз, который вы читаете, вообще не имеет первоисточника. Это глухой телефон. Один сказал, что у сбера большие перспективы, другой перепечатал фразу, но с маленькими изменениями, например, сбер имеет все шансы подорожать в ближайшие месяцы. Третий решил сократить и написал ещё проще — сбер вступает в восходящий тренд. По итогу вы получаете рекомендацию — срочно покупай акции зелёного банка, через неделю он подорожает вдвое!

Авторам важно, чтобы контент на блоге выходил регулярно, но такого количества прогнозов просто не существует. Приходится выдумывать и фантазировать. Но вы же в это верите! И даже не в этом проблема, в конце концов верить или не верить это ваше личное дело.

Беда в другом, читая предсказания вы отходите от своей стратегии. А самые успешные инвесторы вообще не двигаются, они покупают акции, реинвестируют в них полученные дивиденды и регулярно пополняют счет, чтобы докупаться. Они даже котировки не отслеживают. Сегодня подешевело, завтра подорожает, главное дивиденды приходят и капитал лежит в активах, что гарантированно спасёт от девальвации, остальное суета!

Прогноз как вид манипуляции рынком

Несколько лет назад была очень громкая история, связанная с одним трейдером. Я не буду его здесь называть, во избежание всяких неприятностей, но вы наверняка о нём слышали. Он очень успешно торговал на фондовом рынке, был именно спекулянтом, а не инвестором, но кроме этого умудрился собрать огромную аудиторию подписчиков. Часть его просто читали, а остальные подключили автоматическое копирование всех его сделок.

И в какой-то момент он придумал гениальный ход. Со своего личного счёта покупал акции определённой компании, для примера возьмём какой-нибудь Лукойл. Например по 5 000 рублей за штуку. После этого на втором счёте, сделки которого копировали тысячи подписчиков, покупал те же самые акции, что естественно автоматически делали остальные. Котировки шли вверх и этот гений возвращался на свой личный счёт, фиксируя прибыль. Как вам схема?

Блогеров за неё никак не привлечёшь. Многие повторяют этот фокус, точно зная, что их совету последуют тысячи. Поэтому когда вы подписываетесь на телегу очередного гуру с огромной аудиторией, воспользуйтесь критическим мышлением и подумайте, а для чего он делится такой ценной информацией? Вполне возможно совершает хитрый ход. Покупает бумаги, рекомендует вам, на волне спроса продаёт купленное с прибылью. Он счастлив, а вам как повезёт.

Прогноз с целью завладения ценным активом

С обладателями «солидного капитала» в 50 000 рублей всё понятно, они не слишком искушенные в покупках. Но представьте, что вы хотите приобрести акции компании на сотни миллионов рублей. Вам очень важно взять по низкой стоимости, так сказать с дисконтом, ведь каждая копейка на росте обернётся сотнями тысяч прибыли. Но как заставить владельцев этих акций продать их, чтобы цена упала? Всё очень просто — запускаем во все СМИ новость-прогноз.

Стоит такой пресс релиз не дорого, тысяч за 100 ваша новость будет в каждом утюге. От имени известного гуру пишите короткий текст из серии «У Газпрома всё очень плохо, контракты потеряны, выручка упала, идут массовые сокращения, стоимость самого газа летит вниз и этот процесс не остановить. Акционерам остаётся только посочувствовать, потому что дивидендов больше не будет, а стоимость бумаг упадёт на 70% уже через два месяца».

Страшно? Естественно! Все начинают скидывать акции, цена летит вниз как бабка подскользнувшаяся на льду, а инвестор потирает ручки. Возьму за дешево! Поэтому опытные инвесторы хорошо знают о том, что на позитивных новостях нужно бездействовать, либо продавать. А на негативных покупать. Но большинство новичков, открывших инвестиционный счёт непонятно для чего, делают наоборот! А всё потому что не имеют стратегии и слушают гуру.

Вместо итога

Я в брокерской конторе работаю с 2018 года. Младший финансовый консультант, в задачи которого входит объяснение самой базовой информации и общение с потенциальными клиентами. Мне, как психологу, это очень нравится. Но чаще всего люди сталкиваются с моим советом воздержаться от открытия счёта. Некоторым реально лучше держать деньги на вкладе и ждать когда в очередной раз случится обесценивание рубля. План на жизнь у них такой.

Чтобы стать инвестором, необходимо во-первых иметь деньги. Удивительно, да? Оказывается разбогатеть с тыщи не получится. Во-вторых нужна четкая стратегия, включающая горизонт планирования. Положить на пару месяцев и сорвать куш, это не инвестиция. Это азарт и спекуляция, которые ничего вам не гарантируют. Менее чем на три года приходить в ценные бумаги глупее, чем лечить больное горло мороженным.

В третьих, если вы инвестор, то никакие прогнозы вам не нужны даром. Хорошая аналитика будет полезна, но там никто ничего не советует, а просто выдают тонну сухих цифр, с которыми что хотите, то и делайте. Стоит, кстати, не дешево, я вот 1 000 в месяц плачу.

Ну и по традиции напомню, что любое вложение денег несёт в себе риски, публикация носит информационный характер, я никого ни к чему не призываю, а просто делюсь мыслями. Дайте знать, если статьи на эту тему интересны, тогда я буду писать об этом почаще.