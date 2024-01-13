Почему у человека холодные руки?

Холодные руки, вопреки расхожему в народе мнению, вовсе не являются признаком «горячего сердца». На самом деле этот симптом способен указывать на некоторые проблемы и нарушения, происходящие в организме – и порой, достаточно серьезные.

Холодеть руки могут по самым разным причинам. Наиболее простой и распространенной является такая проблема, как переохлаждение организма. Прогулка в прохладную или сырую погоду, продолжительное пребывание под кондиционером или нахождение на холоде (даже в утепленных перчатках) – все это способно привести к ощутимому охлаждению конечностей.

Другой популярной причиной феномена «холодных рук» является вегетососудистая дистония. При данном нарушении отмечается не только ощутимое похолодание в кистях рук, но и ряд иных ярко выраженных симптомов. К ним относятся такие симптомы, как:

учащенное сердцебиение;

повышенная потливость;

«синдром хронической усталости»;

апатичность, вялость;

общая физическая слабость;

бледность кожных покровов.

Распространенной причиной, ведущей к тому, что у человека холодеют руки, является анемия – один из характерных признаков вегетососудистой дистонии. Однако при данном заболевании этот симптом способен проявлять себя самостоятельно. Люди, страдающие анемией, часто жалуются на холодные руки и потеющие ладони, быструю утомляемость, частые и обильные кровотечения.

Нарушения работы щитовидной железы и эндокринные заболевания также могут стать причиной описываемой проблемы. При таких заболеваниях и нарушениях замедляется метаболизм, возникают проблемы с терморегуляцией всего организма, что, в свою очередь, проявляется в похолодании конечностей. Люди, имеющие заболевания щитовидной железы, нередко жалуются на то, что у них постоянно мерзнут руки и ноги даже в теплую погоду.

Ухудшение кровообращения – одна из основных причин, вследствие которой у человека могут быть холодные руки. Замедление циркуляции крови может возникнуть как само по себе – например, при отсутствии физической активности или переутомлении, так и на фоне общих заболеваний – в частности, сахарного диабета.

Проблемы с сосудами также могут привести к появлению представленной проблемы. Если у человека руки постоянно холодные – это может свидетельствовать о наличии у него сердечнососудистых заболеваний: атеросклероза, ИБС, сердечной недостаточности. В подобных случаях игнорировать такой симптом, как холодные руки, чрезвычайно опасно, поэтому визит к кардиологу стоит осуществить незамедлительно.

Вызвать ухудшение кровообращения и, как следствие, похолодание рук способен и остеохондроз. При данном заболевании спазмированные мышцы начинают сдавливать спинной мозг, вызывая локальный отек, который пережимает нервные окончания и кровеносные сосуды. При остеохондрозе люди отмечают у себя не только похолодание конечностей, но и такие симптомы как: головокружения, боли в спине и пояснице, чувство онемения рук и ног.

Стрессы и депрессии тоже способны стать причиной похолодания рук. Известно, что во время приступа панической атаки у человека сильно учащается сердцебиение, что ведет к нарушению циркуляции крови в организме. Вследствие нарушения кровообращения к конечностям кровь начинает поступать в малом количестве, поэтому руки и ноги становятся холодными.

Как можно заметить, такая проблема как холодные руки вовсе не так безобидна, как кажется на первый взгляд. Если человек регулярно отмечает, что него холодеют конечности, не следует пренебрегать визитом к врачу и прохождением тщательного медицинского обследования.