Почему нельзя смотреть в окно ночью?

Наши предки придерживались этого правила и до ужаса боялись его нарушить. По крайней мере так считают эзотерики, публикующие истории быта жителей Руси. С тёмным временем суток было связано огромное количество примет и суеверий, которые строго соблюдались язычниками, но в наши дни многие убеждены в том, что несмотря на приход христианства некоторые неписаные законы важно соблюдать и сегодня. Как минимум оградить детей от опасных поступков. Давайте вспомним почему нельзя смотреть ночью в окно и с чем связан это страх наших предков.

Чо вылупился?

Подобный вопрос можно услышать, если долго и пристально смотреть на гопника. На Руси хулиганов боялись не особо, а вот от возможной встречи с представителями потустороннего мира, всячески уворачивались. Зачем дразнить злых духов, способных испортить жизнь всей твоей семье? Лишний раз лучше не раздражать тех, кого ты не видишь, но точно знаешь — они способны принести в твой дом болезни, нищету и неурожай.

Ночь считалась периодом разгула тёмных сил, поэтому простые люди занавешивали окна и не вмешивались в их дела. Ложились спать и ждали утра, когда вместе с рассветом придут добрые духи. Смотреть в темноту сквозь окно было категорически запрещено, так как согласно суевериям такой поступок гарантированно обернётся проблемами. Детей от окон отгоняли, опасаясь за их жизнь и здоровье. Слабое защитное поле не позволит им спастись от гнева тёмных сил. Так что основная версия заключается в том, что встреча с «гопниками» ничего хорошего не сулит, следовательно рисковать совершенно ни к чему.

Избегание возможного испуга

В современном мире даже ночью повсюду есть освещение. Разве что в самых богом забытых уголках города его нет. Поэтому никаких неожиданностей вы скорее всего не увидите, в отличии от наших предков, которое ночью через окно смотрели в полную тьму. Вероятнее всего кто-то так сильно щурился и напрягал глаза, что полностью сфокусировался на уличной обстановке, а когда там что-то возникло, испугался. Нельзя исключать, что человек мог начать заикаться и слабая на тот момент медицина не смогла обосновать случившееся. Подумали, что злые духи искалечили любопытного холопа.

Люди боялись смотреть в окно ночью потому что во-первых там невозможно было что-то разглядеть, а во вторых, даже если увидишь какие-то силуэты, то скорее всего до смерти испугаешься. Наверняка многие столкнулись с этим и рассказали остальным, что обернулось категорическим запретом и страхом. Дети снова оказывались в зоне риска и их от окон отгоняли как могли.

Современная версия

Большинство преступлений на улице совершается ночью, когда у злодея больше шансов скрыться и остаться незамеченным. Выглядывая в окно вы можете стать свидетелем разбойного нападения или кражи, что приведет к проблемам. С одной стороны благодаря вам жертва получит возможность отбиться, а с другой долгие походы по отделениям полиции, бесконечные показания и вероятность того, что преступник вас запомнит.

Конечно в городах должна развиваться сеть видеокамер наблюдения и правоохранительная система с большим количеством патрулей, к тому же придти на помощь другому человеку это наша социальная обязанность. Но многие люди предпочитают занавешивать окна и держаться от неприятностей подальше. Такая привычка осталась с 90-х, когда любое, даже косвенное участие в злодеянии, не приводило ни к чему кроме большого количества волокиты. Мы до сих пор предпочитаем ничего не видеть и ничего не слышать.

Страх непогоды

Гром и молния способны напугать даже взрослого человека, что уж говорить о детях. Согласно статистическим данным и то и другое чаще встречается днём, но выглядит не так страшно, как ночью. Поэтому в светлое время суток мы не особо переживаем по поводу последствий. А вот с приходом темноты сверкающее небо становится по-настоящему ужасным. Люди в большинстве своём убеждены, что молния способна залететь в квартиру и уж тем более поразить человека, который додумался встать у окна. Тогда гибели не избежать, так что лучше на всякий случай занавесить все имеющиеся стёкла в жилище и ни в коем случае не смотреть на улицу.

Вместо итога

Отвечая на вопрос «почему нельзя смотреть в окно ночью» мы должны помнить не только о приметах и суевериях, но и о практической стороне обсуждаемой темы. Никаких доказательств того, что этот поступок обернётся ужасными последствиями не существует, поэтому верить в злых духов или нет, решать только вам. Наши предки боялись подходить к окнам ночью, однако их представления о мире были довольно узкими. Медицина и наука практически отсутствовали, объяснить даже самые простые феномены не получалось, поэтому приходилось искать причины в мистике. Но это тоже часть нашей истории, которую нельзя забывать.