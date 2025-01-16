Кто поет песню «дарите женщинам цветы без повода и без причины»?

Песню «дарите женщинам цветы без повода и без причины» поёт казахский певец Жандаурен Аблаев, под псевдонимом Jazzdauren. Однако он не является автором текста, который написал Данияр Рахметжанов — поэт и композитор также родом из Казахстана. Хит впервые появился на просторах интернета 1 марта 2024 года всё лето оставался самым популярным в различных музыкальных рейтингах. В начале 2025 года песня всё ещё остаётся самой цитируемой по причине того, что многие представительницы нежного пола поставили её на звонок в смартфоне и тем самым обеспечили бесплатную рекламу по всей России.

Продвижение хита

Песня была запущена в сеть 1 марта 2024 года, но примерно до июля оставалась в тени более известных композиций. О ней знал ограниченный круг лиц, но всё изменилось после прихода Жандаурена Аблаева в эфир телепередачи «Привет, Андрей!». Открыв передачу заводной фразой «дарите женщинам цветы» он мгновенно стал популярным и привлёк к себе колоссальное внимание. А сама песня моментально залетела в топы ведущих чартов. Всё могло закончится коротким хайпом, но женщинам так понравился звонок с голосом Жандаурена, что мелодия не утихает по сей день.

Краткая биография Жандаурена Аблаева

Важно отметить, что такой громкий успех случился у певца буквально в самом начал карьеры. Жандаурен родился 10 мая 2004 года, то есть на момент написания статьи (16.01.2025) ему всего 20 лет. Мальчик появился на свет в городе Уральск, что расположен в европейской части Казахстана. С детства уверенно говорил на двух языках, русском и казахском, увлекался музыкой, получил соответствующее образование и в 2023 году заключил контракт с лейблом DDRecords. Уже спустя 12 месяцев произведение в его исполнении разорвало все чарты обеих стран.

Дедушка Жандаурена всегда мечтал петь на сцене, но послевоенные годы не позволили реализовать мечту. Тем не менее своё хобби он не оставлял и часто выступал с народными песнями. После рождения внука он очень быстро обнаружил у него талан и настоял на том, чтобы его отдали в музыкальный кружок. После окончания школы Жандаурен поступил в колледж имени Курмангазы по классу фортепиано, не прекращая заниматься вокалом.

Любимым направлением парня всегда был джаз, поэтому над псевдонимом долго думать не пришлось. Он выбрал простое и запоминающееся — juzzdauren. Сразу после этого он создал профиль в нельзяграмм и заключил контракт с DDRecords. Через полгода вышел первый альбом, который включал в себя 6 синглов на казахском языке. Они оказались довольно популярными внутри Казахстана, но настоящую популярность Жандаурену принесла именно русскоязычная песня «дарите женщинам цветы». На данный момент это всё, что можно рассказать о молодом исполнителе.

Краткая биография Данияра Рахметжанова

Композитор, подаривший мир популярный хит «дарите женщинам цветы без повода и без причины» тоже уроженец Уральска в Казахстане. Он появился на свет 6 августа 1988 года. Долгое время увлекался рэпом и выполнял роль диджея на школьных дискотеках. Закончил уральскую среднюю школу номер 44 и Западно-Казахский государственный университет им. Утемисова, получил степень доктора наук в сфере искусства и культуры. Парень не женат и по большому счёту это вся информация, известная о талантливом композиторе.

Вместо итога

Прелесть всей этой истории в том, что творчество приносит молодому поколению радость, признание и успех. Сложно сказать как будет развиваться карьера Жандаурена и Данияра, на обоих теперь лежит тяжёлая ответственность связанная с ожиданиями, ведь оставаться на достигнутом уровне непросто. Когда появится следующий сингл и сможет ли он быть настолько вирусным, покажет время, а пока просто пожелаем успеха и будем надеяться, что очередной музыкальный шедевр не за горами. И,да, всё-таки дарите женщинам цветы!