Почему многие женщины после 50 становятся противными и можно ли этого избежать?

В России говорить о старении, особенно если это касается женщин, почему-то не принято. Создается впечатление, что наши прекрасные соотечественницы после 50 лет растворяются в воздухе, будто их и не было. Ты либо всё ещё молода и красива, либо сразу бабка! Нет никакого переходного периода и в сложившейся ситуации больше всех виноваты сами представительницы нежного пола. Давайте обсудим почему это происходит и что с этим делать.

Почему русским женщинам так трудно говорить о старении?

Замечали ли вы, что в нашем обществе существует негласное табу на обсуждение возрастных изменений у женщин? Словно морщины – это нечто постыдное, а седина – повод для бесконечного перекрашивания волос. Это странное явление приводит к тому, что многие дамы активно маскируют свой истинный возраст, порой доходя до абсурда. Вместо того чтобы принимать себя и свой путь, они вступают в неравную борьбу с собственным телом и временем. Конечно уход за собой это круто, но стоит немного переступить черту и вместо уважения женщина получает насмешки. Ибо выглядит это как минимум странно.

Такое поведение часто выглядит нелепо и неестественно со стороны. Ведь красота зрелости – это не менее ценный и притягательный аспект жизни, чем очарование молодости. Однако стереотипы и общественное мнение заставляют женщин отказываться от своего настоящего «я», пытаясь соответствовать чужим идеалам. В итоге, вместо обретения гармонии, они лишь усиливают внутренний дискомфорт и неуверенность в себе. А люди вокруг видят нечто, не похожее ни на 20 летнюю девчонку ни на 50 летнюю женщину.

Как избежать нелепых попыток молодиться?

Одна из самых распространенных ошибок – это попытка имитировать подростковый стиль в одежде и поведении. Когда дама, перешагнувшая определенный возраст, начинает носить рваные джинсы, мини-юбки и яркие лосины, это редко выглядит органично. Стремление «отрицать» свой возраст таким способом часто создает впечатление фальши, а не искренней молодости духа. Даже если вы прекрасно выглядите, у вас не получится остаться 20 летней. Но теперь со спины многие могут увидеть студентку, а затем вы повернётесь и будет очень смешно. Что за чудо юдо?!

Дело в том, что гардероб и стиль должны соответствовать возрасту и внутреннему состоянию. Это не значит, что нужно отказываться от ярких цветов или интересных фасонов. Наоборот, зрелая женщина может выглядеть невероятно стильно и актуально, если выбирает одежду, которая подчеркивает ее достоинства и соответствует ее жизненному опыту. Главное – избегать слепого копирования молодежных трендов, которые на взрослой фигуре и тем более на фоне взрослого лица, могут смотреться, мягко говоря, неуместно.

Почему вызывающая откровенность не всегда привлекательна?

Другой распространенный типаж – это женщина пытающаяся ухватиться за последний шанс. Она стремится всем своим видом демонстрировать свою привлекательность, порой выбирая слишком откровенные наряды, яркий макияж и обувь на тонких шпильках. Главная цель – доказать себе и окружающим, что она еще «ого-го» и способна покорять мужские сердца. Подсознательно понимает, что годы уходят и интимная жизнь подходи к концу. Значит пора перестать стесняться и начать охотиться на мужиков! Так в голову и приходит идея стать доступной, развратной и откровенной. Покажу сосок и дам ему понять, что я не против, а скорее за!

Однако, стоит признать, что обтягивающие платья, которые великолепно смотрятся на юных девушках, не всегда так же выгодно подчеркивают изменившуюся с возрастом фигуру. Целлюлит, сосудистые звездочки и растяжки – это естественные изменения, которые не способны скрыть никакие ткани. Вместо того чтобы пытаться конкурировать с молодостью, стоит сфокусироваться на создании элегантного и чувственного образа, который будет гармонично вписываться в зрелый возраст. Ваше поведение больше не воспринимается как что-то возбуждающее, отныне это пошло и нелепо.

Как злость и зависть портят красоту?

Пожалуй, хуже всего это женщина, которая злится на мир, завидует более молодым и успешным, а также радуется чужим неудачам. Ее лицо часто выражает недовольство, а в глазах читается злоба. Такая женщина подобна злой фее, которая воюет со всем миром и пытается за что-то мстить. Молоденькие девчонки для неё извращенки и похотливые дуры, даже если они просто надели короткую юбку. А мужчины, которые обращают внимание на 20 летних, клеймятся козами и баранами. Ненависть за то, что одни окружающие моложе и симпатичнее, а другим это нравится, превращает женщину в старую бабку, даже если ей всего-то 50 лет.

Важно понимать, что негативные эмоции не только отравляют душу, но и отражаются на внешности. Злоба и постоянное брюзжание подчеркивают морщины, делают лицо напряженным и прибавляют возраст. Искренняя улыбка и доброжелательность, наоборот, способны преобразить любое лицо, сделав его моложе и привлекательнее. Ведь настоящая красота начинается внутри.

Нужно ли постоянно поучать других?

Нередко нам встречается женщина, которая гордится своим зрелым возрастом и считает себя обязанной давать советы всем и каждому. Она уверена в своей компетенции по любому вопросу и с удовольствием рассказывает, как жить, воспитывать детей или находить мужей. В ее поведении сквозит уверенность в собственном превосходстве, основанная на убеждении, что возраст автоматически делает ее умнее всех остальных. Очень жаль, что это не так, потому что многие «мудрейшие дамы» выглядят бестактно, разбрасывая непрошенные советы и своё никчёмное мнение.

Конечно, жизненный опыт – это бесценный багаж. Однако не всегда уместно навязывать свои знания окружающим. Искренняя мудрость заключается не в постоянном поучении, а в способности слушать, сопереживать и давать советы только тогда, когда о них просят. Уважение к чужому пространству и выбор каждого человека – вот что делает зрелую женщину по-настоящему мудрой.

Почему стоит избегать бесполого образа?

И, наконец, типаж «тетки» – это женщина, чья внешность настолько размыта и беспола, что возраст определить крайне сложно. Она предпочитает бесформенную одежду «унисекс», не следит за собой, может употреблять крепкие слова, курить и совершенно не заботиться о маникюре или макияже. Женственность в таком образе полностью отсутствует. Иногда таким даже 40 лет нет, но с ходу не получится понять, пенсионерка перед вами или кто?! Как правило тётки сочетают в себе все вышеперечисленные признаки и постоянно чередуют их. Сегодня она советы раздаёт, завтра ненавидит всех вокруг, послезавтра обтягивающие лосины напялила, а к выходным нарядится как новогодняя ёлка.

Мешковатая одежда и небрежный вид могут создавать ощущение, что женщина «сдалась» и перестала заботиться о своей внешности. Однако быть женщиной – это не только про внешний вид, это про внутреннее ощущение, про любовь к себе и про желание себя выразить. Стоит помнить, что в любом возрасте важно сохранять свою женственность, подчеркивать ее и не бояться быть собой. Ведь именно это делает женщину по-настоящему красивой и привлекательной.