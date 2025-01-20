Историй о том, как девушка проявила инициативу и сделала первый шаг в отношениях с парнем, настолько мало, что наверняка вы о них даже не слышали. Более того, даже те, кто так делал, стараются скрыть неприятный факт и умолчать о своём ‘неправильном» поведении. Общество если не осуждает, то как минимум не одобряет ситуации, когда женщина выступала не в роли строгой избирательницы, а в роли активного преследователя цели. Вроде как даже существует правило, согласно которому добиваться спутницу обязан мужчина, хотя никаких обоснований такому принципу нет. Сегодня попробуем выяснить почему девушки не знакомятся первыми и стоит ли соблюдать этот неписаный закон.

Страх быть отвергнутой

Представительницы нежного пола любят говорить о том, что мужчина должен быть уверенным в себе и проявлять инициативу при знакомстве. Якобы те, кто боится или стесняется, просто слабаки, недостойные ни близости, ни продолжения рода. Такой вот отбор кандидатов. На практике чаще всего подобные убеждения имеют женщины, неспособные на столь ответственный шаг. Они проецируют свои страхи на противоположный пол и воспринимают готовность «подкатывать» как силу, потому что сами никогда бы так не сделали. Нежный пол просто не сталкивается с большим количеством отказов, многие из которых довольно жёсткие. Следовательно их психика не желает испытывать тяжёлый стресс.

В тик-токе становятся популярны эксперименты, о которых рассказывают девушки. С аккаунтов своих друзей в различных соцсетях они пытаются знакомиться и вдруг выясняют, что женщины ведут себя отвратительно. Такого количества отказов, как за эти несколько дней, я не получала за всю жизнь — сетует одна из блогерш. Но признаваться в своей слабости тоже не хочется, поэтому приходится выдумывать разные легенды на тему обязанности мужчин делать первый шаг. Якобы, я бы без труда подошла, но важно соблюдать традиции, всё должно быть по правилам.. Поэтому пусть рискует и позориться он, моя нежная психика к этому не готова. Если уж вы живёте с убеждением о существовании самцов-добытчиков, то будьте готовы к тому, что у вас вместо физической близости будут спаривания. И да, согласие ваше не требуется, в животном мире этикет не прижился.

Не понимает как выбирать партнёра

Правильный опыт взаимоотношений с отцом для девочки крайне важен. В противном случае она не получит опыт здоровой коммуникации и во взрослой жизни напрочь запутается. Мужчин то вокруг много, а как выбирать и на что ориентироваться, непонятно. Внешность это хорошо, но вы же не статуэтку на тумбочку покупаете. Настоящий мужик крутое звание, но за что и по какому принципу его выдавать? В большинстве случаев самцовое поведение демонстрируют типы с заниженной самооценкой, просто компенсируют комплексы и по итогу превращаются в абьюзеров. По количеству подарков тоже не отсортируешь, ведь завтра кто-то может дать больше и что делать тогда? А что если сейчас дарит, но после близости перестанет? Можно прогадать.. И как быть?

Настойчивость, ухаживания и способность добиваться, превращаются в критерий отбора. Девушка не знакомится первой не потому что ей слабо, а потому что во-первых она не понимает кто ей нужен, а во-вторых для отсеивания кандидатов нуждается в полосе препятствий. Подойти и начать общение это первый этап испытаний. Если его убрать, то вся конструкция сломается и у девушки от выбора взорвётся голова. Будут потеряны последние ориентиры.

Умышленная борьба за позицию сверху

Ещё одно побочное действие нездоровой коммуникации отца и дочери — иерархические отношения. По их мнению любовь это ограниченный ресурс, за который нужно с кем-то сражаться. И при любом взаимодействии есть тот, кто наверху и тот, кто оказался в подчинении. Зависимость, власть, ресурсность. В её голове для будущего парня уже заготовлен отдельный котёл, в котором ему предстоит вариться ради получения её согласия. На прогулку, на свидание, на поцелуй. Симпатия улетает на задний план, борьба за руководящую должность в романтическом союзе становится приоритетной.

Но довольно сложно быть госпожой, если ты сама заявила парню о своей симпатии. Поучается это тебе было нужно, а он просто согласился. Невыгодная ситуация, такая не годится. Продавливать его личные границы и с первых минут нарушать баланс значимости куда эффективнее. Он должен предлагать и просить, добиваться, ухаживать и заслуживать. Тогда лишних вопросов не возникнет, ты главная, он подчинённый. А раз ему чего-то хочется и он уже вложился в эти отношения, принуждать его к дальнейшим усилиям будет проще. Карт бланш на использование личного раба получен. Платить за блага можно даже не близостью и сближением, а обещаниями и надеждой. Удобно, согласитесь.

Спрос превышает предложение

Я обожаю статистику и часто изучаю различные цифры. Долгое время думал, что «на 10 девчонок 9 ребят», но достаточно открыть данные росстата и ограничить возраст до 34 лет, чтобы ситуация изменилась кардинально. Бабушек то гораздо больше, чем дедушек, но они нас уже не интересуют. Молодых девушек сильно меньше, примерно на 5-15 процентов в зависимости от региона. Наверное после 2022 года показатели могут измениться, но это можно будет посмотреть только через пару лет. А пока спрос на представительниц нежного пола превышает предложение.

Следовательно любая, даже не самая красивая и яркая женщина, востребована. Кандидатов на пост второй половинки достаточно, они разнообразны и каждый по своему интересен. Поэтому пополнять список претендентов нет никакого смысла, у девушки полностью отсутствует мотивация к знакомствам, подходить к кому-то нет никакой необходимости. Этот принцип работает абсолютно во всём. Вы не встретите объявление о действительно хорошей вакансии, хедхантер забит хламом, где за низкую зарплату тебе предлагают попасть в рабство. Все тёплые места давно разобраны.

С девушками ситуация аналогичная. На условном «рынке отношений’ огромное количество предложений, достойных женщин великое множество, но они не знакомятся сами и практически никогда не отвечают согласием на предложение мужчины. Ибо не нуждаются! Поэтому представителю сильного пола не остаётся ничего, кроме как делать первый шаг, сталкиваться с бесконечным количеством отказов, но продолжать искать. Добиваться и заслуживать это утопия, но предлагать и достойно переживать отвержение, давно стало мужской долей. Либо так, либо сиди без спутницы. И это не закон, это фактическая реальность, которая продиктована статистикой. Спрос превышает предложение, в результате чего растёт конкуренция.

Вместо итога

Девушки могут сколько угодно выдумывать разные традиции и правила, ссылаясь на историю страны и мира. Всё это бред бредовый, в конституции нет упоминаний о том, кто должен делать первый шаг. Взаимодействие людей строится на различных факторах, включающих в себя множество деталей. Существует только 4 причины, по которым девушки не знакомятся первыми. Она боится отказа. Она не умеет строить отношения и не понимает как это делается. Она хочет подчинить себе партнёра. Она не нуждается в новых знакомствах, её окружает достаточное количество достойных кандидатов. Всё, других причин нет, расходимся.