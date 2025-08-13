Перформативный мужчина: почему он играет в феминиста, а на деле остаётся токсичным?

Перформативный мужчина это парень, который сознательно демонстрирует «прогрессивные» черты характера, модные привычки и увлечения, чтобы понравиться женщинам. Он одобряет, поддерживает и даже демонстрирует феминистские тезисы, разбирается в моде и трендах. Однако зачастую его поведение оказывается неискренним, а сам он лишь играет роль, чтобы выглядеть более привлекательным в глазах окружающих.

Почему этот феномен стал таким популярным? Как отличить искреннего человека от того, кто просто «работает на публику»? И стоит ли осуждать таких мужчин, или это естественная реакция на изменение социальных норм? Разбираемся в деталях.

Как появился термин «перформативный мужчина»?

Концепция перформативного мужчины возникла в 2025 году, когда пользователи TikTok начали массово высмеивать определенный типаж парней. В роликах они показывали молодых людей, которые пьют матчу, носят винтажную одежду, читают феминистскую литературу и слушают инди-музыку — но делают это не из-за личных предпочтений, а чтобы произвести впечатление. На форумах появились предположения о том, что патриархат окончательно задушен, вся власть и все блага принадлежат женскому полу и некоторые парни решили добиться одобрения со стороны женщин.

Критики утверждают, что такой мужчина лишь имитирует прогрессивные ценности, а на самом деле остается консервативным или даже токсичным в отношениях. Однако есть и те, кто считает, что само понятие перформативного мужчины слишком категорично — ведь многие парни действительно интересуются феминизмом и альтернативной культурой без скрытых мотивов.

5 признаков перформативного мужчины

Он демонстрирует «правильные» увлечения, но не разбирается в теме. Например, может цитировать Белл Хукс или Салли Руни, но не сможет объяснить основные идеи их книг. Или слушает Clairo и Лану Дель Рей, потому что это модно, а не потому что ему нравится их музыка.

Одевается в определенном стиле, чтобы соответствовать трендам. Сумки-тоуты, проводные наушники, винтажные вещи — все это может быть частью образа, а не настоящим вкусом. Впрочем, достаточно того, что парень вообще слышал и знает о подобных трендах в одежде.

Говорит о терапии и эмоциональном интеллекте, но не применяет это в жизни. Он может рассуждать о важности ментального здоровья, но при этом не умеет слушать партнершу или избегает глубоких разговоров. Сыпет большим количеством терминов, которые как правило неуместны в разговоре. Увлечение психологией и духовными практиками заканчивается на зубрёжке умных слов и неразумном их использовании.

Его поведение меняется в зависимости от аудитории. В женской компании он — чувствительный феминист, а в мужской — может позволять себе сексистские шутки. Это явный признак того, что человек не придерживается никаких убеждений, он лишь пытается угодить окружающим. Хочет среди женщин быть нежным и модным, а среди мужчин грубым, жёстким и брутальным альфа самцом.

Он не признает своих истинных мотивов. Если спросить его, почему он внезапно увлекся феминистской литературой, он скорее всего ответит что-то вроде «просто интересно», а не «хочу понять женщин лучше». В отличии от тех, кто искренне выступает за равенство полов, перформативный мужчина стремится лишь влиться в женскую компанию, чтобы заслужить одобрение и похвалу.

Почему мужчины становятся перформативными?

Современные женщины все чаще ценят в партнерах эмоциональную открытость, уважение к их правам и готовность обсуждать сложные темы. Брутальность и патриархальные взгляды с одной стороны себя изжили, а с другой порядком надоели представительницам нежного пола. Агрессии и насилия стало слишком много, поэтому всё чаще мы видим переориентацию на нежных, ментально здоровых и психически устойчивых парней. В ответ на это некоторые мужчины начинают «подстраиваться» под ожидания, даже если их взгляды не совпадают с демонстрируемым образом.

Еще одна причина — давление соцсетей. Когда определенная эстетика (например, «книжный парень» или «интеллектуал в очках») становится популярной, многие пытаются ей соответствовать, чтобы повысить свою привлекательность. Они готовы отказаться от себя настоящего, лишь бы быть востребованным.

Критика и защита перформативных мужчин

С одной стороны, их обвиняют в лицемерии и манипуляциях. Девушки в соцсетях часто пишут, что такие парни в отношениях оказываются совсем не такими, какими казались сначала. Образ быстро рассыпается и получив желаемое партнёр неожиданно становится кардинально другим. Вместо здоровой коммуникации девушка получает абьюз. Поэтому волна хейта в адрес таких парней начала набирать обороты на просторах интернета.

С другой стороны, нельзя отрицать, что общество постепенно отходит от токсичных стереотипов маскулинности. Если мужчина искренне хочет быть более чутким и прогрессивным, его не стоит осуждать только за то, что он читает феминистские книги или пьет матчу. Спрос рождает предложение и в данном случае, если парень искренен с собой и окружающими, в его действиях нет ничего плохого.

Как отличить искреннего человека от перформативного?

Главный критерий — последовательность. Если мужчина действительно разделяет прогрессивные взгляды, он будет придерживаться их в любой ситуации, а не только когда это выгодно. Также стоит обратить внимание на глубину его знаний: если он говорит о феминизме, но не может объяснить базовые концепции, скорее всего, это показуха. Теория данного вопроса слишком глубока, человечество прошло множество этапов развития и феминизм, который был вначале, сильно отличается от современного.

Более того, защита прав женщин довольно часто выходит за грани разумного и превращается в подчинение мужского пола. Важно выяснить, каких именно взглядов придерживается парень и где лично он видит разграничение между обороной и нападением.

Вместо итога

Феномен перформативного мужчины отражает сложный этап переосмысления гендерных ролей. С одной стороны, хорошо, что все больше парней стремятся казаться эмоционально открытыми и прогрессивными. С другой — важно, чтобы это было искренне, а не просто способом произвести впечатление.

Критиковать таких мужчин стоит только если их поведение явно лицемерно. Когда он в обществе женщин высказывается за равноправие, свободу и независимость представительниц нежного пола, а затем с друзьями высмеивает «баб» и хвастается очередной близостью со «шкурой», то это уже не развитие, а деградация. Но если парень просто экспериментирует со стилем и интересами, то вполне возможно, что это всего лишь этап его личного роста. И такой опыт может оказаться полезным, особенно в период изменения трендов.